暖心善舉｜好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持
健康Tips
其他癌症

暖心善舉｜好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持

健康解「迷」
健康解「迷」

 　　法國一位爸爸，因5歲愛女罹患腎癌而陷入困境。好爸爸為陪伴女兒接受漫長的化療與手術，很快用盡年假。結果，全公司同事居然做1善舉，助這位好爸爸度過難關，結果超暖心！

 

好人好事｜愛女罹癌 家庭工作陷兩難

 

　　《BBC》曾報道，家住法國諾曼第大區的一位爸爸Jonathan Dupré，其5歲大的女兒Naelle被診斷出患有腎癌。面對女兒必須經歷的漫長化療與多次手術，Jonathan需要全程陪同，頻繁往返醫院。為了陪伴愛女抗癌，他已經用盡了法定的所有有薪假期。假期歸零後，他陷入了困境。若他繼續請無薪假，家庭將失去穩定收入；若為了保住工作，就無法全程陪伴女兒抗癌。

 

好人好事｜同事無私捐假 合共1年助度過難關

 

　　Jonathan的困境深深觸動了他公司的每一位同事，於是同事們決定以實際行動支持這個家庭，自發性「捐假」，合力送給他350日有薪假期，非常暖心。

 

好人好事｜法國法例授權假期轉讓善舉

 

　　而此舉背後歸根於法國一項具前瞻性的法律。原來早在2014年，法國便通過了一項相關法例，授權員工在獲得公司批准的前提下，可以將自己的有薪休假權利「轉讓」給那些需要照顧患有重病子女的同事。這項法規為員工之間的互助提供了明確的法律框架和可能性，讓善心得以通過制度化的方式落地，及時支援陷入特殊困難的家庭。

 

好人好事｜網民感嘆：人性光輝

 

　　這個溫暖的故事經報道後，在網絡上引發了廣大迴響。無數網民深受感動，紛紛留言表達支持與祝福。有網民動情地寫道：「這不只是假期，更是對一個家庭的救命稻草！」也有人指出：「好的制度固然重要，但同事們願意無償付出才是最偉大的。」更多的留言則是為小女孩加油打氣：「好人必有好報，祝願小妹妹早日戰勝病魔，康復回家！」

 

腎癌6大症狀

 

　　台灣外科專科醫生白映俞曾表示，早期腎癌很少讓人感到不適，通常是等到腫瘤愈長愈大時就會發現症狀。常見的症狀如下：

 

1.血尿
尿液顏色可能變成深咖啡色、血色、或淡粉紅色。

2.無法改善的單側腰部與背部疼痛

3.發現腰部單側有腫塊

4.胃口不佳與疲憊

5.莫名發燒

6.貧血與腳踝腫脹

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

　　由於腎臟位置較深，一般較難發現腫瘤，甚至不會帶來任何症狀。然而，腎癌發生機率不高，因此目前研究顯示，沒有症狀下定期篩檢沒有特別好處，不建議高危人士定期接受腎癌篩檢，除非是有特殊遺傳性疾病者及長期洗腎，可先向醫生查詢。

 

腎臟6大高危人士

 

　　當懷疑是腎癌，醫生會透過驗血、驗尿、影像檢查（包括電腦斷層、磁力共振、腎盂造影等）、與切片進行檢查，同時醫生會判斷腎臟癌分期，決定治療方向。

 

1.超過40歲以上

2.吸煙

3.體重過重

4.慢性匾衰竭及長期洗腎患者

5.家族曾患腎癌

6.工作環境中暴露了除草劑、苯、石綿、鎘金屬或有機溶劑

資料來源：外科專科醫生白映俞

 

Tags:#好人好事#同事#腎癌#法國#教養#化療#手術#有薪假期#BBC#法例#網絡迴響#症狀#高危人士#好同事#癌症#泌尿科#腫瘤科#法國　#抗癌#善事#腎癌症狀#血尿#腰背痛#胃口欠佳#疲憊#貧血#發燒
