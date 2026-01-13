歡迎回來

頭痛腦霧｜34歲女長期偏頭痛與腦霧，醫生揭缺1微量元素，建議多吃4類食物
健康Tips

頭痛腦霧｜34歲女長期偏頭痛與腦霧，醫生揭缺1微量元素，建議多吃4類食物

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現代人生活壓力大，常受偏頭痛、腦霧等問題困擾。台灣一名34歲女子因長期偏頭痛、注意力不集中求醫，驗血發現她身體缺乏1種微量元素。有醫生指出，若身體長期出現這7種症狀要留意。

 

偏頭痛｜偏頭痛、腦霧纏身一年 檢查發現關鍵在缺鎂

 

　　台灣神經內科醫生陳琮華在所屬醫院Facebook專頁發文分享，該名34歲女子近一年來，每星期約有2至3天感到偏頭痛、無力，且伴隨注意力難以集中的「腦霧」感。她起初以為是壓力或睡眠問題，調整作息後卻未見改善。經醫師安排抽血檢查，發現其血中鎂濃度偏低，最終診斷為「原發性鎂缺乏症」。

 

　　陳琮華醫生解釋，鎂是人體中「穩定神經、放鬆肌肉、維持腦部代謝」的重要礦物質。近年臨床發現，長期缺鎂與慢性頭痛、腦部疲勞、焦慮及睡眠障礙密切相關，這現象在外食族、壓力大、飲用過量咖啡或經常節食的族群中尤其常見。

 

偏頭痛｜身體缺鎂7大症狀

 

　　陳琮華醫生指出，若長期出現且原因不明的慢性頭痛、腦疲勞、情緒焦躁或睡眠障礙，甚至合併肌肉抽痛、心悸、情緒波動等症狀，就可能是身體正在發出「缺鎂」的警訊。這些症狀容易被誤認為單純的疲勞或壓力問題，而忽略礦物質缺乏的可能性。

 

  • 原因不明的慢性頭痛
  • 腦疲勞(腦霧)
  • 情緒焦躁
  • 睡眠障礙
  • 肌肉抽痛
  • 心悸
  • 情緒波動

資料來源：神經內科醫生　陳琮華

 

偏頭痛｜補鎂4種天然食物

 

　　台灣營養師高敏敏說明，鎂是人體運作不可或缺的礦物質，約60%存在於骨骼，30%位於肌肉，負責參與身體細胞間的訊息傳導。根據衛福部國民健康署建議，成年男性每日鎂攝取量為380毫克，女性為320毫克，每日攝取上限為700毫克。富含鎂的天然食物如下：

 

  • 深綠色蔬菜：如菠菜、芥蘭。
  • 種子與堅果類：如南瓜籽、杏仁、腰果。
  • 水果：如奇異果、香蕉。

 

　　陳琮華醫生建議，可先嘗試從上述食物增加攝取。若飲食調整後狀況仍未改善，經醫生評估後可考慮使用鎂補充劑來穩定神經狀態。高敏敏營養師也提醒，鎂攝取過量也可能對腎臟造成負擔，補充前最好諮詢專家意見。

 

偏頭痛｜5種對抗偏頭痛主要食物

 

　　富含鎂質的食物如種子、堅果類，又或含維他命B雜的穀物類、水果、豆類也適合偏頭痛患者食用：

 

  • 種子：南瓜籽/奇亞籽
  • 堅果：腰果/杏仁
  • 豆類：紅腰豆/鷹咀豆
  • 水果：香蕉/牛油果/柑橘類
  • 穀物類：糙米/全麥麵包或早餐穀物

資料來源：註冊營養師 黃志榮

 

　　而維他命D、奧米加三脂肪酸也可改善偏頭痛，充足水分攝取亦同樣重要。然而如果症狀十分嚴重，甚至開始影響日常生活，就應尋求醫生及藥物治療。以下是偏頭痛患者不宜食用的食物：

 

  • 咖啡因
  • 酒精
  • 加工食物
  • 食物添加劑
  • 過量進食/斷食

資料來源：註冊營養師 黃志榮

 

偏頭痛｜偏頭痛7大成因

 

　　台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文，偏頭痛並不好受，相較於「緊縮型頭痛」或「叢發型頭痛」來說，偏頭痛是很難治療的。

 

　　李思賢表示，偏頭痛不一定是「單側」，也可能是「雙側」。偏頭痛有時會有合併「前兆（Aura）」發生，有可能是「看到幻覺」或是「聽到聲音」，偏頭痛也常常合併噁心嘔吐、頭部搏動性跳動感。常常會因為一個「壓力事件」或是「環境刺激」而引發。

 

　　偏頭痛成因依然眾說紛紜，其可能性原因如下：

 

  • 血流動力不順導致，與年紀和心血管有關
  • 神經傳遞物質不平衡，常合併其他症狀
  • 電解質不平衡，藉由喝水加些鹽巴和多吃蔬菜能改善
  • 腦外傷、腦內傷，從病史可以得知
  • 腫瘤，機率少但是需要排除
  • 消化道問題，藉由腦腸軸引發
  • 喝太多咖啡，咖啡因也會觸發

 

　　李思賢指出，偏頭痛患者可注意一下症狀前期，就是在偏頭痛發作前會經歷的一些症狀，例如渴望吃甜食、抑鬱、躁動無力等。偏頭痛也跟遺傳非常有關係。

 

偏頭痛｜日常5種方法緩解偏頭痛

 

　　李思賢表示，臨床上常常見到有偏頭痛患者，一天吃5、6顆止痛藥，可能暫時會緩解頭痛，但藥效過後往往捲土重來。以下是幾個可能有效紓緩偏頭痛的方法：

 

1. 避開牛奶（乳製品）

2. 避開全穀類、茄科

3. 補充鎂（每日600mg）

4. 補充CoQ10（每日200mg）

5. 水中加入鹽巴、電解質

 

偏頭痛｜按摩頭部穴位有助止痛

 

　　從經絡的角度來看，李思賢表示可從身體其他地方治療偏頭痛。李思賢指出，我們走到頭頂的經絡種共有5條，包含「督脈」、「膀胱經」、「膽經」、「三焦經」、「胃經」，所以我們可以藉由近端或是遠端取穴，以達到緩解頭痛的療效。而除了上述的穴道之外，「率谷」、「懸顱」、「合谷」、「足臨泣」也是常常拿來止偏頭痛的止痛穴道。

