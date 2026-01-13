歡迎回來

體味改善｜年輕人都有老人味？營養師拆解3大原因教你5招改善
健康Tips

體味改善｜年輕人都有老人味？營養師拆解3大原因教你5招改善

健康解「迷」
健康解「迷」

　　「老人味」常被視為年長者的專利，然而隨著現代生活型態轉變，年輕人也面臨身體出現異味的困擾。有專家指出，不當的飲食及生活習慣，正是導致身體代謝失調、異味纏身的關鍵原因，並提出5個方法幫助由內而外改善體味。

 

　　台灣功能醫學營養師呂美寶在當地節目《早安健康》中指出，所謂「老人味」並非長者才有。當體內氧化壓力過大，皮膚及細胞的脂肪便會容易氧化，繼而產生一種名為「2-壬烯醛」的化合物，而這就是導致老人味或特殊油耗味的罪魁禍首。年輕人若長期飲食不當、作息紊亂，同樣可能因代謝與腸道菌失衡，而散發出令人尷尬的體味。

 

KO老人味｜體味變重3大成因

 

1. 飲食失衡：經常攝取高溫油炸與烘焙食物、精緻澱粉、高糖分及加工食品，會增加身體氧化壓力，破壞腸道菌平衡，使壞菌增生，從而影響體味。

2. 久坐少流汗：許多人以為待在冷氣房中流汗少，就不易產生異味，實則相反。久坐加上冷氣環境使排汗減少，導致體內毒素難以有效排出，產生異味。

3. 睡眠不足：睡眠不足會導致壓力荷爾蒙升高，進而刺激皮脂腺分泌旺盛，加重身體異味。

 

KO老人味｜5招內外改善體味

 

　　為了有效改善體味問題，呂美寶提出以下5個建議，透過正確的飲食與生活習慣，由內而外保持清新氣息。

 

1. 多吃「抗氧化」蔬菜：每餐確保吃至少一碗蔬菜，特別是綠色蔬菜及多色蔬菜，如甜椒、番茄、玉米筍等，其天然的多元植化素有助降低身體氧化壓力，減少脂肪氧化產生的異味。

2. 補充益生菌與纖維：適量攝取無糖乳酪或味噌等發酵食物，搭配豐富的膳食纖維，能促進腸道菌群健康，加強身體排毒能力。

3. 保證充足水分：每天飲用至少2,000cc的水，有助促進代謝，幫助毒素透過尿液與汗水順暢排出，避免濃度過高而產生異味。

4. 定期進行運動：每周進行2至3次有氧運動（如快走、跑步）或肌力訓練，能有效促進排汗，幫助通暢毛孔與代謝。

5. 維持優質睡眠：睡前半小時放下手機，將燈光調暖，讓褪黑激素正常分泌。確保睡眠充足，能幫助穩定壓力荷爾蒙，同時提升肝臟的解毒功能，減少異味產生。

 

同場加映｜常見6大散發老人味位置

 

　　台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文指出，所謂的「老人味」，其實來自一種名為「2-壬烯醛」的化合物，聞起來類似油膩的油耗味。這種物質是皮膚中的「Omega-7油脂」氧化後所產生。隨著年齡增長，人體分泌的抗氧化物質逐漸減少，加上皮脂分泌的組成也會改變，所以到了40歲左右，這種味道可能就會慢慢出現。

 

　　李思賢表示，「老人味」主要集中在皮脂分泌旺盛、但不容易清潔乾淨的地方，如頭皮、耳朵後面、腋下、胸口、背部及後頸。這些地方的皮脂腺密度比較高，分泌的脂肪酸比較多，所以氧化反應也更容易發生。

 

  • 頭皮
  • 耳後
  • 腋下
  • 胸口
  • 背部
  • 後頸

資料來源：台灣家醫科醫生李思賢

 

KO老人味｜多沖涼就可以除老人味?

 

　　許多人一聞到氣味，直覺反應就是「多洗幾次澡」，加強清潔即可消除氣味，但李思賢指出，2-壬烯醛為脂溶性物質，僅靠水分無法去除，即便使用肥皂也未必能完全清除。而過度清潔反而可能讓皮膚變乾，破壞皮膚屏障，導致更多問題。

 

KO老人味｜5招內外改善老人味

 

　　既然洗不掉，該如何解決？李思賢表示，雖然老人味的產生和老化有關，但還是有一些方法可以減少它的影響。他提出以下5個建議，有助於減輕老人味的影響：

 

  • 平時多補充抗氧化劑，比如維他命C、D、多酚和硫辛酸，對減少脂肪酸的氧化很有幫助。綠茶也是很好的選擇。
  • 排汗和代謝也是關鍵，規律運動、蒸氣浴或者去桑拿，都可以幫助排出皮脂腺裹累積的老舊分泌物，讓2-王烯醛的累積減少。
  • 不要過度使用清潔用品，適度保護皮膚的菌叢健康，因為這些菌叢對皮膚代謝也有幫助。
  • 紅光療法可能也有些幫助，它能刺激皮膚代謝。
  • 用一些天然精油來遮蓋，比如茶樹精油、迷迭香精油，或者薄荷精油，這些精油除了味道清新，還有抗菌、抗氧化的效果。

資料來源：台灣家醫科醫生李思賢

 

　　李思賢提醒，「老人味」並非衛生習慣不良所致，而是老化過程中的自然現象。社會不應對此投以異樣眼光，而應以科學態度理解與面對。每個人都將經歷老化，與其排斥，不如接納並尋求改善，這才是更為理智與友善的做法。

 

資料來源：台灣功能醫學營養師呂美寶《早安健康》

