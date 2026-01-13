護膝攻略︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢

上樓梯不傷膝的關鍵除了角度，還有節奏。在每次踏出一步、踏上一層階梯時，都要以大腿發力、小腿放鬆；將前腳抬起再踏地、膝關節微彎，再抬起後腳向上級踏出下一步，放慢速度很重要......

上次剛好提及上落樓梯角度的重要性，有朋友問到，為何一定是向內側傾呢，除了關節內部結構，還是關節的結構使然，因為膝關節（股骨面的內外關節面的不同長度）比較容易向內傾，如果遇上關節本身就有向內屈的情況（X型膝），就更容易出問題。

那除了上落樓梯，起坐其實也會是一個常遇到不良使用習慣的情況，說白了，就是側傾著膝關節，以為「省力」的起坐方法

為何有些朋友會這樣起坐？

不外乎三個可能性：

1. 常坐矮櫈

2. 四頭肌、大腿內收肌及臀肌群肌力偏弱

3. 純粹習慣

正常坐姿以及起坐的姿勢應該是膝關節稍為向外，較相對腳掌的距離為闊的姿勢，當需要站立時，上身向前傾，然後由大腿發力支撐身體站立，如果在這時，因膝關節及附近肌肉肌力不足的話，相關關節便會容易向內屈而借助關節本身的力量支撐整體受力，借用其他肌肉協助下肢受力而站立的話，膝關節便容易增加壓力。

在這類不良姿勢，在這此動作中影響的，不只是關節，就連周圍的韌帶及關節囊，都會累積不少問題，這此問題就是勞損了。