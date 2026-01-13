歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
護膝攻略︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢
其他痛症
健康Tips

護膝攻略︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢

都市痛症
Oscar 治療師
都市痛症

　　上樓梯不傷膝的關鍵除了角度，還有節奏。在每次踏出一步、踏上一層階梯時，都要以大腿發力、小腿放鬆；將前腳抬起再踏地、膝關節微彎，再抬起後腳向上級踏出下一步，放慢速度很重要......

 

　　上次剛好提及上落樓梯角度的重要性，有朋友問到，為何一定是向內側傾呢，除了關節內部結構，還是關節的結構使然，因為膝關節（股骨面的內外關節面的不同長度）比較容易向內傾，如果遇上關節本身就有向內屈的情況（X型膝），就更容易出問題。

 

關節勞損︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢

 

　　那除了上落樓梯，起坐其實也會是一個常遇到不良使用習慣的情況，說白了，就是側傾著膝關節，以為「省力」的起坐方法

 

為何有些朋友會這樣起坐？

不外乎三個可能性：

1. 常坐矮櫈

2. 四頭肌、大腿內收肌及臀肌群肌力偏弱

3. 純粹習慣

 

關節勞損︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢

 

　　正常坐姿以及起坐的姿勢應該是膝關節稍為向外，較相對腳掌的距離為闊的姿勢，當需要站立時，上身向前傾，然後由大腿發力支撐身體站立，如果在這時，因膝關節及附近肌肉肌力不足的話，相關關節便會容易向內屈而借助關節本身的力量支撐整體受力，借用其他肌肉協助下肢受力而站立的話，膝關節便容易增加壓力。

 

關節勞損︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢

 

　　正常坐姿以及起坐的姿勢應該是膝關節稍為向外，較相對腳掌的距離為闊的姿勢。

 

　　在這類不良姿勢，在這此動作中影響的，不只是關節，就連周圍的韌帶及關節囊，都會累積不少問題，這此問題就是勞損了。

Tags:#關節勞損#起坐姿勢#不良姿勢
Add a comment ...Add a comment ...
護膝攻略︱上樓梯正確姿勢＋發力節奏＋60度護膝關鍵避免磨損
更多都市痛症文章
護膝攻略︱上樓梯正確姿勢＋發力節奏＋60度護膝關鍵避免磨損
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處