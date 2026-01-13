歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介
養生Tips
望聞問切
湯水食療
針灸穴位

冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　隨著天氣轉冷，有人手腳也轉冷？除了手腳不溫的問題，怕凍人士還有一個冬季難關，即使晚飯後滴水不沾，每晚起床小便兩三次，嚴重者夜尿次數甚至比白晝多。夜尿問題本是老化必然過程，但愈來愈多年輕人有夜尿習慣，常因半夜急醒導致睡眠不足，日間則疲倦而工作效率降低。

 

冬季腎與膀胱功能失調

 

　　中醫認為「腎為水臟，主司二便」，為人體水液代謝的總開關。腎者又分陰陽，腎陽像一把火，負責將飲入的水液氣化為有用的津液和需要排出的尿液。腎氣充足、腎陽溫暖，則開闔有度，該排尿時暢快，該儲存時穩固。冬季與腎臟相通應，同時也是最易消耗和顯露腎氣不足的季節。冬季的寒氣是一種陰邪，容易損傷人體陽氣。腎陽一虛，無法有效蒸騰氣化水液，導致水液直趨於下，生成清稀的尿液。同時，膀胱的功能直接受腎氣的控制，腎氣充足則膀胱才能固攝有力，不至於稍有尿液就產生尿意；腎陽虛導致固攝無權，膀胱失約，從而出現尿頻、夜尿多、尿色清長、排尿無力等症狀。

 

宜溫補腎陽，固攝腎氣

 

　　古代帝王將相、達官顯貴為達到補腎壯陽、健康長壽的目的，會服用一些名貴的補腎藥物，如鹿茸、冬蟲夏草、蛤蚧等。草根階層要補腎應怎麼辦？其實一些普通的食物如：芝麻（味甘性平，有補肝腎、潤五臟的效用）、玉米（又稱穀子，能補益腎氣）、栗子（味甘性溫有補腎壯腰之功），對腎虛尿多者，最宜食用。

 

經絡與穴位保健

 

　　艾灸是冬季溫陽最有效的方法之一。

 

主要穴位：

　　●    關元（肚臍下3吋）、氣海（肚臍下1.5吋）。艾灸時請注意安全用火。

 

或按摩／按壓：

　　●    湧泉穴（腳底前部凹陷處）：搓熱掌心按摩，能引火歸元，補腎益氣。

　　●    太溪穴（內踝尖與跟腱之間的凹陷處）：腎經原穴，補腎氣。

　　●    每日按揉上述穴位，每穴3-5分鐘，以痠脹為度。

 

冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介

艾灸是冬季溫陽最有效方法之一。

 

改善夜尿輔助食療

 

‧杜仲豬腰湯

 

材料：杜仲12克，豬腰2個，生薑3片，紅棗4粒，蓮子15克，茨實15克，杞子適量。

 

製法：豬腰去筋膜洗淨切片，加入其他洗淨材料和適量水，煲1小時，加鹽調味，飲湯吃豬腰。

 

功效：溫腎壯陽。適合腎陽不足者，症見夜尿多，畏寒肢冷，腰膝痠軟。

 

‧栗子糯米飯

 

冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介

 

材料：栗子（去皮去衣） 5至6粒、蓮子肉 15克、肇實 10克、黨參10克、山藥 15克、紅棗（去核） 6粒、糯米100克，可加肉類。

 

冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介

 

製法：糯米先浸泡一小時。所有其他材料洗淨切粒後，與浸好的糯米放煲內，加入適量水，一起煲至全熟。

 

功效：健脾補腎。適合夜間尿多，語聲低微，四肢無力，食欲不振，大便稀薄人士。

 

Tags:#夜尿#腎功能#膀胱功能#溫補腎陽#固攝腎氣#芝麻#玉米#栗子#虛尿#睡眠不足#艾灸#穴位#經絡#杜仲豬腰湯#栗子糯米飯#食療#健脾補腎#腎氣不足#冬天養生
Add a comment ...Add a comment ...
月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治
更多中醫話文章
月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處