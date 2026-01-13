冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介

隨著天氣轉冷，有人手腳也轉冷？除了手腳不溫的問題，怕凍人士還有一個冬季難關，即使晚飯後滴水不沾，每晚起床小便兩三次，嚴重者夜尿次數甚至比白晝多。夜尿問題本是老化必然過程，但愈來愈多年輕人有夜尿習慣，常因半夜急醒導致睡眠不足，日間則疲倦而工作效率降低。

冬季腎與膀胱功能失調

中醫認為「腎為水臟，主司二便」，為人體水液代謝的總開關。腎者又分陰陽，腎陽像一把火，負責將飲入的水液氣化為有用的津液和需要排出的尿液。腎氣充足、腎陽溫暖，則開闔有度，該排尿時暢快，該儲存時穩固。冬季與腎臟相通應，同時也是最易消耗和顯露腎氣不足的季節。冬季的寒氣是一種陰邪，容易損傷人體陽氣。腎陽一虛，無法有效蒸騰氣化水液，導致水液直趨於下，生成清稀的尿液。同時，膀胱的功能直接受腎氣的控制，腎氣充足則膀胱才能固攝有力，不至於稍有尿液就產生尿意；腎陽虛導致固攝無權，膀胱失約，從而出現尿頻、夜尿多、尿色清長、排尿無力等症狀。

宜溫補腎陽，固攝腎氣

古代帝王將相、達官顯貴為達到補腎壯陽、健康長壽的目的，會服用一些名貴的補腎藥物，如鹿茸、冬蟲夏草、蛤蚧等。草根階層要補腎應怎麼辦？其實一些普通的食物如：芝麻（味甘性平，有補肝腎、潤五臟的效用）、玉米（又稱穀子，能補益腎氣）、栗子（味甘性溫有補腎壯腰之功），對腎虛尿多者，最宜食用。

經絡與穴位保健

艾灸是冬季溫陽最有效的方法之一。

主要穴位：

● 關元（肚臍下3吋）、氣海（肚臍下1.5吋）。艾灸時請注意安全用火。

或按摩／按壓：

● 湧泉穴（腳底前部凹陷處）：搓熱掌心按摩，能引火歸元，補腎益氣。

● 太溪穴（內踝尖與跟腱之間的凹陷處）：腎經原穴，補腎氣。

● 每日按揉上述穴位，每穴3-5分鐘，以痠脹為度。

改善夜尿輔助食療

‧杜仲豬腰湯

材料：杜仲12克，豬腰2個，生薑3片，紅棗4粒，蓮子15克，茨實15克，杞子適量。

製法：豬腰去筋膜洗淨切片，加入其他洗淨材料和適量水，煲1小時，加鹽調味，飲湯吃豬腰。

功效：溫腎壯陽。適合腎陽不足者，症見夜尿多，畏寒肢冷，腰膝痠軟。

‧栗子糯米飯

材料：栗子（去皮去衣） 5至6粒、蓮子肉 15克、肇實 10克、黨參10克、山藥 15克、紅棗（去核） 6粒、糯米100克，可加肉類。

製法：糯米先浸泡一小時。所有其他材料洗淨切粒後，與浸好的糯米放煲內，加入適量水，一起煲至全熟。

功效：健脾補腎。適合夜間尿多，語聲低微，四肢無力，食欲不振，大便稀薄人士。