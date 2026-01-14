遊日注意｜蜱蟲病殺入東日本，嚴重可致器官衰竭亡

由蜱蟲傳播的傳染病「重症熱性血小板減少綜合症」（SFTS，俗稱蜱蟲病）近年於日本急速肆虐，單單去年通報病例已達191宗，比2023年增加50人以上，數字創下歷史新高，而且更有殺入東日本跡象，1大熱門港人旅遊勝地亦首現病例。更可怕是，病患感染後，潛伏期達6至14天，嚴重患者可致器官衰竭，甚至死亡。

綜合日本傳媒報導，根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）數字統計，2025年年度累計蜱蟲病病例通報達191宗，較2023年的通報數字多超過50宗病例。更值得注意的是，未見病例的關東地區及熱門港人旅遊勝地北海道，今年也首度出現感染報告，顯示病毒正向東日本擴散。

病例遍布於日本31個縣，其中高知縣最多，有15人；靜岡、長崎、大分、佐賀及熊本縣均超過10宗病例。厚生勞動省已向地方政府發出通知，呼籲民眾在戶外活動時穿長袖衣物，並使用含待乙妥（DEET）等有效成份的驅蟲劑。

SFTS主要透過帶有病毒的蜱蟲叮咬傳播，也可能經由染病貓、狗傳染。感染後潛伏期約6至14天，症狀包括發燒、疲倦、血小板與白血球減少引發的出血、嘔吐腹瀉等，嚴重可能導致多重器官衰竭，致死率約27%。

JIHS獸醫科學部長前田健指出，病毒可能透過野生動物及鳥類攜帶蜱蟲逐步擴散，任何地區均有發生風險。當局呼籲民眾進入草叢時應穿長袖衣褲，使用含待乙妥（DEET）等有效成份的驅蟲劑。若遭蜱蟲叮咬，應及早就醫由專業人員移除，並在兩周內注意身體變化。目前治療可使用抗病毒藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名アビガン）。

蜱蟲感染6大症狀

博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣曾表示，民眾遭蜱蟲叮咬後，局部皮膚可能出現紅腫發炎等症狀，而蜱蟲吸血過程中有機會傳播細菌或病毒，例如萊姆病（Lyme disease）、Q熱（Q fever）和兔熱病（Tularemia）等，因此即使移除蟲體，仍必須追蹤是否有蜱蟲傳染性疾病。醫生呼籲大眾被叮咬後數周內出現以下6大症狀，便應立即求醫：

1. 發燒

2. 畏寒

3. 疲倦

4. 頭痛

5. 肌肉痠痛

6. 關節痛

資料來源：博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣

防蜱蟲叮咬6大預防措施

郭醫生表示，蜱蟲俗稱「壁蝨」，平時棲息於草地等野外環境，靠吸食血液維生，主要吸食對象為囓齒類動物及哺乳動物，包括貓狗及人類，平時體型僅米粒大小，惟接觸宿主後，以鋸齒狀口器插入皮膚後，會分泌含麻醉物質唾液，以減低痛感再吸血，之後體型便會膨脹、外觀如同小瘜肉，容易令人忽視。夏季蚊蟲活躍，醫生建議野外活動及回家後，都應做足以下6大預防措施，防止蜱蟲侵害：

1. 野外活動時穿長袖衫和長褲

2. 避免長時間接觸草叢

3. 回家後立即沐浴

4. 仔細檢查身體皺褶處確認是否有蜱蟲依附

5. 衣物應徹底清洗並以高溫烘乾

6. 定期檢查家中寵物是否有蜱蟲附着（特別在戶外活動後）

資料來源：博田國際醫院皮膚科醫生郭怡彣

避免蜱蟲叮咬5大重點

本港食物環境衞生署資料顯示，蜱蟲在各個發育階段都要吸血才能夠成長，而牠們吸血前的身體大小由2毫米至12毫米不等。蜱蟲可以透過吸血傳播病毒，例如巴貝西蟲病、萊姆病、寇熱及斑疹熱等，而人類的傷口或眼睛接觸過可傳播疾病的蜱蟲屍體或蜱類，都可能受到感染。如果要避免被蜱蟲叮咬，可以留意以下5大預防措施︰

1. 如在草叢或矮樹叢中行走，應穿長袖衫及長褲

2. 穿上鞋子和長褲，把褲腳藏於襪子內

3. 在衣服和外露的皮膚噴驅蟲劑

4. 與寵物遠足或在長草叢中行走後，查看寵物的身體有沒有蜱蟲

5. 保持寵物及其棲息的地方整潔

資料來源：食物環境衛生署