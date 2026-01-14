扁平足救星丨日本爆紅神級鞋墊，日行2萬步不怕腳痛

最近日本有款「鞋墊」在當地突然爆紅，據了解該款「神級鞋墊」，除了是「暴走族」恩物外，更是「扁平足救星」。本港有網民更發現本港已有店舖售賣該款鞋墊，更於IG分享實測心得，大讚使用一個月都完全沒有腳痛。

日本一款「神級鞋墊」在網上爆紅，不少網民稱「每日暴走兩萬步」都不會腳痛。近日有網民在Threads分享「神級鞋墊」推介，並強調「無收取任何宣傳費」，指2025年12月出發旅行前無意地於網上見到有網友介紹「呢個日本牌子嘅鞋墊，聲稱可以行好多路唔會腳痛」。於是12月東京旅行時，於東京大丸百貨內找到該產品。

網民指由於「有Sample可以試用」，又見到該牌子鞋墊適合任何平底鞋，包括波鞋、皮鞋等，於是便決定入手，並分享穿了一個月的感受，「我最終揀咗呢款鞋墊。。用咗一個月啦，果然唔覺得腳痛。」

網民又指當時在日本入貨價為5280日圓 ， 折合港幣約$285至290左右。而且亦曾見香港店舖出售，「而家喺香港Logon都有得買，不過我只見S 同 M size，如果要L size就可能要去日本買啦店舖。」而巿民上亦有其他網購平台，也有這產品出售。

「神級鞋墊」背景特點大公開



網民所推介的「神級鞋墊」，其實是一款名為ASHIMARU Takumi Half Cushion的日本製舒適鞋墊，據官方介紹，該鞋墊可強化平衡力，具有增強的減震效果。其含碳結構提供強力支撐，推薦用於負重人士。橫向足弓支撐可適應女性寬足和拇趾外翻畸形。這款鞋墊特點設計，相比其他鞋墊更方便，適合放入不同鞋款使用，因此於日本大受歡迎。

3種常見的問題足形

美國註冊足科矯形師李韋基（Ricky）曾表示，正常的足弓，足部中線的壓力集中在中間位置，相對沒有太多潛在的足部問題。若是不正常的足弓，可能會帶來不同的足患。

扁平足：人有三個足弓，最主要是橫足弓和縱足弓（內側位置），足弓下塌貼地，即以二、三趾與腳踝為中線，當中線愈歪，扁平足愈嚴重。

寬扁足：足弓沒有完全下塌，呈輕度扁平，但這種情況出現的影響與扁平足差不多。

高足弓：關節軸心較正常足弓為高，足部受力面積很少，但受力地方的壓力相對地大。

Ricky表示，足形可能會帶來不同的影響，以扁平足為例，長期足部偏歪會導致筋膜炎，因為筋膜是位於腳底的一塊有韌度的軟組織，當足部下陷，筋膜受到過度的拉扯，令到筋膜出現痠痛的感覺，若筋膜拉扯愈來愈嚴重，就會引致發炎，即足底筋膜炎。除此之外，扁平足還增加其他筋腱炎的風險。