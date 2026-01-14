膳食金字塔︱美國新版飲食指南倡原型食物、蛋白質優先，顛覆主食觀念

美國政府於2026年1月7日正式發布《2025-2030年美國人飲食指南》（Dietary Guidelines for Americans, 2025-2030），特朗普政府稱此次更新為「數十年來最重大的聯邦營養政策重置」，將在未來徹底改變美國人的飲食建議方向，直接影響數百萬學童的校園午餐、軍人餐食及其他聯邦營養計劃。

倡「真實食物」告別碳水主食時代

美國衛生及公共服務部（HHS）在聲明中強調，過去數十年的飲食指南「偏袒企業利益而非常識」，導致美國人慢性病纏身卻不知原因。特朗普政府發表，新指南的核心理念是「將真實食物放回健康中心」，呼籲美國人優先選擇高質量蛋白質、健康脂肪、水果、蔬菜和全穀物，同時避免高度加工食品和精製碳水化合物。

特朗普政府表示，新指南的核心理念是「將真實食物放回健康中心」。

倒置食物金字塔顛覆40年傳統

根據CNN報導，新版指南最引人關注的改變之一，是引入了倒置的食物金字塔視覺呈現方式。指南明確建議減少添加糖、精製穀物、高度加工食品、飽和脂肪和含糖飲料的攝取量，這些建議與美國心臟協會等公共衛生機構長期以來的指導方針一致。

傳統膳食金字塔，主張穀物類優先。（圖源：衛生防護中心）

美國心臟協會對新指南表示歡迎，特別讚揚其「基於科學的建議」，包括增加蔬菜、水果和全穀物攝取，同時限制添加糖、精製穀物和含糖飲料。該協會表示，這些要素與其長期飲食指導高度一致。

前美國食品藥物管理局（FDA）局長大衛·凱斯勒（David Kessler）博士也給予正面評價，認為「減少高度加工碳水化合物，是我們處理飲食與健康問題的重大進步」。

由於美國飲食指南是數十個聯邦營養計劃的基礎，新指南將直接影響學校午餐、軍人及退伍軍人餐單，以及其他兒童和成人營養項目。目前約有4,200萬美國人依賴補充營養援助計劃（SNAP），其中最受歡迎的購買項目包括含糖飲料、糖果和薯片。

在新指南公布前，美國學校營養協會（School Nutrition Association）就已提出擔憂，指出若要進一步減少超加工食品，學校餐飲項目將面臨挑戰，因為93%以上的學校缺乏足夠的人力、烹飪培訓、設備和基礎設施來從零開始準備所有餐點。

新指南有望降低醫療成本

美國飲食指南依法每5年更新一次，上一版為2020-2025年版，最新指南將在未來5年內指導美國的營養政策方向。美國政府強調：「持續為美國人生病的食物提供政府補助」是最昂貴的做法，因為78%的SNAP受益人同時依賴醫療補助計劃（Medicaid）；不健康飲食的補助直接推高了醫療支出。而這項政策重置的最終目標，是降低慢性病發病率和醫療成本。

3類易致癌早餐食物

據日媒《週刊女性PRIME》報道，當地癌症名醫、帝京大學福岡醫療技術學部教授佐藤典宏指出，以下3種常見的早餐食物，如果經常進食，恐增加致癌風險：

1. 精製類碳水化合物

原因：

食用後會導致血糖升高，而當血糖長期處於高水平，身體便會分泌過量胰島素，促進細胞發炎，增加患上胰臟癌、肝癌、大腸癌及乳癌等癌症的風險。

2. 加工肉類

原因：

● 含有亞硝酸鈉等可能致癌的食品添加劑

● 每天的攝取量每增加50克，大腸癌的風險便會增加18%

3. 高脂乳製品

原因：

曾有研究指出，習慣食用低脂乳製品的大腸癌患者復發風險降低了40%；相反，習慣攝取一般乳製品的患者復發風險卻增加了60%之多。

資料來源：日本癌症名醫佐藤典宏

10大營養密度最高食物

全球頂尖科學期刊《Nature Food》早前發表一項研究，採用一套全面而嚴謹的「食物指南2.0」（Food Compass 2.0）的營養評估系統，對超過9,273種食物進行詳細評估。台灣藥劑師陳雨亭曾在Facebook個人專頁針對這份研究報告的結果，分析前10名營養密度最高的食物。

第10名：雞蛋（62-54分）

第9名：全穀類植物（75-80分）

第8名：紅色及橙色蔬菜（78.1分）

第7名：海鮮類（82.2分）

第6名：一般蔬菜（83.3分）

第5名：豆類（83.4分）

第4名：堅果與種子類（88.5分）

第3名：柑橘類水果（93.7分）

第2名：莓果類（95.7分）

第1名：綠葉蔬菜（100分）

資料來源：國際科學期刊《Nature Food》