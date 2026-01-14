食道癌警示｜80年代女星罹癌切除24cm食道，3個月暴瘦33磅，揭高危因子+8大初期症狀

韓國80年代知名「玉女演員」許允禎（허윤정）近日在節目中透露，自己於2020年確診食道癌，經手術切除長達24cm的食道，食慾不振導致一度在幾個月內暴瘦15公斤。她反思當年轉行後1習慣，可能正是致癌的關鍵原因。

首度公開5年前罹癌切24cm食道

現年59歲的許允禎早前在韓國節目《Perfect Life》中首度公開抗癌經歷。她透露在2020年因吞嚥時出現異物感就醫，被診斷出食道癌，隨即接受手術，於手術切除了長達24厘米的食道，並以胃部組織重建食道功能。

術後生活艱難 暴瘦15公斤曾感恐懼



手術後的生活對許允禎造成極大衝擊。她形容術後失去食道括約肌的保護，只要一彎腰，胃裏的食物和水就會逆流出來。即使是自己喜歡的食物，食物變得沒有味道，而且如同咀嚼橡筋，經常反胃嘔吐。她回憶當時每日體重會固定減輕0.2公斤，一個月後開始感到恐懼，深怕自己「會不會就這樣死掉」，最終在幾個月內體重暴瘦了15公斤（約33磅）。

反思致病原因 長期匆忙進食滾燙食物

回顧過往，許允禎認為不良的飲食習慣是致癌的關鍵原因。她表示，擔任教授期間工作繁忙，經常在課堂間10分鐘的休息時間內倉促用餐。她習慣一口氣吃掉熱騰騰的泡麵，吃麵時甚至像喝水一樣快速吞下。她推測，長年累月急速進食高溫食物，對食道黏膜造成傷害，可能是導致癌症的主因。這場大病徹底改變了她的生活態度。現在的她力行「慢活」，每一口飯都會咀嚼至少30-50次才吞嚥，深切體會到細嚼慢嚥對健康的重要性。她也在節目中向觀眾報平安，表示抗癌已滿5年，目前「非常健康」，若後續檢查無問題發生，便算完全痊癒。

80年代當紅突退隱轉行教書

許允禎於1983年出道，被譽為南韓80年代的「玉女代表」，曾參演《妻子》、《天使的選擇》等知名電視劇。她在1986年憑《最後的證人》一劇，榮獲MBC演技大賞新人獎與百想藝術大賞電視部門女子新人獎，星途璀璨。然而，她在當紅時期選擇轉往教育界發展，目前於大學擔任教授。

食道癌6大高危因子

1.年屆60歲或以上男性

2.嗜酒

3.吸煙

4.愛吃醃製、煙燻食物

5.常喝滾燙飲料、湯品

6.胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

食道癌8大初期症狀

早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈曾指出有8大初期症狀可以及早發現：

吞嚥困難

胸口痛

大出血

呼吸有臭味

慢性咳嗽

聲音沙啞

體重減輕

貧血或排黑便

資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴

預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

3. 及早處理胃酸倒流

4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5. 不吸煙

6. 不喝烈酒

7. 保持健康體重

資料來源：醫院管理局

