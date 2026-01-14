歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
食道癌警示｜80年代女星罹癌切除24cm食道，3個月暴瘦33磅，揭高危因子+8大初期症狀
健康Tips
其他癌症

食道癌警示｜80年代女星罹癌切除24cm食道，3個月暴瘦33磅，揭高危因子+8大初期症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　韓國80年代知名「玉女演員」許允禎（허윤정）近日在節目中透露，自己於2020年確診食道癌，經手術切除長達24cm的食道，食慾不振導致一度在幾個月內暴瘦15公斤。她反思當年轉行後1習慣，可能正是致癌的關鍵原因。

 

首度公開5年前罹癌切24cm食道

 

　　現年59歲的許允禎早前在韓國節目《Perfect Life》中首度公開抗癌經歷。她透露在2020年因吞嚥時出現異物感就醫，被診斷出食道癌，隨即接受手術，於手術切除了長達24厘米的食道，並以胃部組織重建食道功能。

 

食道癌｜80年代女星爆紅後突轉行教書　1原因罹癌切24cm食道　病重時3個月暴瘦33磅【附食道癌高危因子+8大初期症狀】

 

術後生活艱難 暴瘦15公斤曾感恐懼
 

　　手術後的生活對許允禎造成極大衝擊。她形容術後失去食道括約肌的保護，只要一彎腰，胃裏的食物和水就會逆流出來。即使是自己喜歡的食物，食物變得沒有味道，而且如同咀嚼橡筋，經常反胃嘔吐。她回憶當時每日體重會固定減輕0.2公斤，一個月後開始感到恐懼，深怕自己「會不會就這樣死掉」，最終在幾個月內體重暴瘦了15公斤（約33磅）。

 

食道癌｜80年代女星爆紅後突轉行教書　1原因罹癌切24cm食道　病重時3個月暴瘦33磅【附食道癌高危因子+8大初期症狀】

 

反思致病原因 長期匆忙進食滾燙食物

 

　　回顧過往，許允禎認為不良的飲食習慣是致癌的關鍵原因。她表示，擔任教授期間工作繁忙，經常在課堂間10分鐘的休息時間內倉促用餐。她習慣一口氣吃掉熱騰騰的泡麵，吃麵時甚至像喝水一樣快速吞下。她推測，長年累月急速進食高溫食物，對食道黏膜造成傷害，可能是導致癌症的主因。這場大病徹底改變了她的生活態度。現在的她力行「慢活」，每一口飯都會咀嚼至少30-50次才吞嚥，深切體會到細嚼慢嚥對健康的重要性。她也在節目中向觀眾報平安，表示抗癌已滿5年，目前「非常健康」，若後續檢查無問題發生，便算完全痊癒。

 

食道癌｜80年代女星爆紅後突轉行教書　1原因罹癌切24cm食道　病重時3個月暴瘦33磅【附食道癌高危因子+8大初期症狀】

每一口飯都會咀嚼至少30-50次才吞嚥。（影片截圖）

80年代當紅突退隱轉行教書

 

　　許允禎於1983年出道，被譽為南韓80年代的「玉女代表」，曾參演《妻子》、《天使的選擇》等知名電視劇。她在1986年憑《最後的證人》一劇，榮獲MBC演技大賞新人獎與百想藝術大賞電視部門女子新人獎，星途璀璨。然而，她在當紅時期選擇轉往教育界發展，目前於大學擔任教授。

 

食道癌6大高危因子

1.年屆60歲或以上男性
2.嗜酒
3.吸煙
4.愛吃醃製、煙燻食物
5.常喝滾燙飲料、湯品
6.胃酸倒流

資料來源：醫院管理局

 

食道癌8大初期症狀

 

　　早期食道癌難以發現，肝膽腸胃科陳炳諴醫生和譚敦慈曾指出有8大初期症狀可以及早發現：

 

吞嚥困難

胸口痛

大出血

呼吸有臭味

慢性咳嗽

聲音沙啞

體重減輕

貧血或排黑便

資料來源：肝膽腸胃科醫生 陳炳諴

 

預防食道癌7大貼士

 

　　要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

 

1. 減少或避免進食醃漬、煙燻食物如鹹酸菜、臘肉、檳榔等

2. 避免進食滾燙過熱的食物（滾湯）

3. 及早處理胃酸倒流

4. 減少進食高脂肪食物，多進食新鮮蔬果及纖維類食物

5. 不吸煙

6. 不喝烈酒

7. 保持健康體重

資料來源：醫院管理局
 

Tags:#食道癌#藝人健康#癌症診斷#食道切除術#體重減輕#飲食習慣#癌症症狀#癌症預防#吞嚥困難#暴瘦
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養 │ 張學友新加坡近照曝光，網民驚訝斷崖式衰老認唔出
更多健康解「迷」文章
名人保養 │ 張學友新加坡近照曝光，網民驚訝斷崖式衰老認唔出
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處