22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
明星健康｜40歲人父男神暴瘦臉頰凹陷，體態2變化疑健康亮紅燈
健康Tips

明星健康｜40歲人父男神暴瘦臉頰凹陷，體態2變化疑健康亮紅燈

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年40歲的人氣男神陳偉霆（William），2025年10月突然宣布婚訊，承認與國際超模何穗已秘密結婚並育有一子。近日有網民在上海街頭及在公開活動影到陳偉霆，他明顯身形及臉頰消瘦，更出現兩大體態問題，引發網民對其健康狀況的擔憂。

 

陳偉霆暴瘦惹熱議

 

　　近日不少網民在小紅書分享於上海偶遇陳偉霆的照片，無論是與路人粉絲的合照，還是在街上被拍到的身影，陳偉霆都顯得異常消瘦。其中一張與粉絲的合照中，陳偉霆穿著灰色外套、戴著眼鏡，雙頰明顯凹陷，下顎線條極其突出，與過往飽滿的狀態判若兩人。

 

　　而在另一組晚宴活動的照片中，身穿西裝的他側臉輪廓更顯「棱角分明」，身形在寬鬆衣物下尤顯單薄。大批網民見到照片紛紛留言，直言他「減肥有點過了」、「瘦脫相」、「超級瘦，同事都在感嘆」，甚至形容他瘦至「在衣服裏晃蕩」。

 

明星健康｜40歲人父男神近照曝光　暴瘦臉頰凹陷惹熱議　體態現2變化疑健康亮紅燈

 

體態問題疑健康亮紅燈
 

　　除了暴瘦問題，陳偉霆的體態亦成為焦點。照片中清晰可見他走路時頸部不自覺地向前伸，背部亦有輕微的駝背跡象，不少網民留言指出：「他脖子前傾確實厲害」、「脖子前伸太嚴重了」、「有點駝背，脖子往前伸」。

 

　　陳偉霆的外觀引起粉絲擔憂其健康狀況：「那樣他頸椎以及頭部舒服嗎？會出現偏頭痛這類問題嗎？」不過亦有網民指出，陳偉霆脖子前傾問題是受傷所致：「他這個是背後受傷導致前傾加重，要改善很困難」、「他是腰部受過很重的傷動過大手術，嚴重發作時甚至沒法走路，所以不拍戲時私下偶爾也會放鬆點腰背，會舒服一點。」

 

明星健康｜40歲人父男神近照曝光　暴瘦臉頰凹陷惹熱議　體態現2變化疑健康亮紅燈

不少網民在小紅書分享於上海偶遇陳偉霆的照片。（小紅書圖片）

 

明星健康｜40歲人父男神近照曝光　暴瘦臉頰凹陷惹熱議　體態現2變化疑健康亮紅燈

 

       對於陳偉霆突然暴瘦，早前有網民推測與他正忙於拍攝新劇《九門》有關，由於劇集在橫店取景，陳偉霆需要在40度高溫下穿軍裝拍攝動作戲，再加上捱夜，長期工作下，難免體重下降，導致其過往的精壯身形不復見，容貌亦隨之變得消瘦。

 

明星健康｜40歲人父男神近照曝光　暴瘦臉頰凹陷惹熱議　體態現2變化疑健康亮紅燈

對於陳偉霆突然暴瘦，有網民推測或與他正忙於拍攝新劇《九門》有關。（圖片來源：微博）

 

 

 

Tags:#陳偉霆#暴瘦#明星婚訊#何穗#上海#內地電視劇#明星健康#姿勢問題#受傷
