更年期｜男性也有更年期？6大常見症狀＋2大常見中藥方劑舒緩更年期不適

你或者身邊人會否經常感到忽冷忽熱、容易心悸、睡不好、情緒起伏大？可能你和他／她都已經踏入更年期！

男性都有份？是的，男性也有更年期。通常在40歲後開始，荷爾蒙水平會持續下降，若男性荷爾蒙水平較平均值低，可能會出現一些跟女性更年期相似的症狀，如情緒起伏不定、抑鬱、身體脂肪增加、精力下降及排尿問題等。

而女性更年期通常介於45-55歲之間，卵巢開始缺乏足夠卵胞接受腦下垂體分泌的刺激，以致週期性的雌激素及孕激素越來越少，導致月經週期變得不規則，時早時遲，經量時多時少。

6大常見更年期症狀

1. 潮熱與盜汗

上身、臉部，甚至整個身體突然漲紅發熱，通常維持一至兩分鐘，亦有機會伴隨渾身出汗、心跳加速等。

2. 情緒不穩

更年期間生理上的轉變，加上心理上的困擾，情緒容易變得鬱結低沉、暴燥、善忘及精神難以集中。

3. 骨質疏鬆

雌激素或荷爾蒙水平下降，引致骨骼中鈣質快速流失，骨質組織呈疏鬆現象，若不加以處理有機會增加骨折的風險。

4. 心血管問題

身體的轉變，同時令膽固醇較易滯留於血管內而引起動脈粥樣硬化及冠心病。

5. 失眠

因心理上情緒起伏較大、易怒、煩躁等，繼而影響睡眠上出現障礙，如入睡困難、半夜醒來、多夢等。

6. 陰道乾澀

雌激素分泌減少，使陰道黏膜層變薄，且失去彈性和潤滑，陰道容易痕癢和發炎。另外，亦有機會影響尿道機能，導致膀胱功能衰退，容易引致小便失禁。

中醫如何看待更年期？

更年期在中醫角度而言，可分為以下四大類型：

類型 常見症狀 常用中醫方劑 陰虛火旺 潮熱盜汗、骨骼痠痛、心煩失眠、口乾舌燥 六味地黃丸、知柏地黃丸 肝氣鬱結 情緒不穩、易怒胸悶、口苦咽乾、常嘆息 逍遙散 脾胃痰濕瘀阻 頭暈腹脹、白帶增多、排便不暢 平胃散、二陳湯 陽虛火衰 體態偏胖、疲倦乏力、四肢冰冷、小便頻繁 真武湯、理中湯、四逆湯

2大常見中藥方劑 針對舒緩更年期不適

1. 六味地黃丸





六味地黃丸，源於宋代錢乙所著的《小兒藥證直訣》，是眾多地黃丸類方的基礎藥方，乃滋陰補腎的中藥方劑，利用「三補三瀉」原則，三味補藥：熟地黃、山茱萸、山藥；以及三味瀉藥：澤瀉、牡丹皮、茯苓，既滋養肝、脾、腎，又清走因滋補而產生的虛火與濕氣。

六味地黃丸能改善因腎陰長期虧損而導致的慢性疲勞及精神不振，提升整體免疫力；對於女士更年期卵巢逐漸退化，容易引起腎陰虛而引致婦女更年期綜合症，六味地黃丸可改善如熱潮紅、盜汗（睡時出汗）、骨骼痠痛、失眠等症狀，能緩解女士更年期不適的症狀。

2. 逍遙散

逍遙散，出自宋代官修的藥典《太平惠民和劑局方》，全方由白朮、炒當歸、柴胡、茯苓、白芍、炙煨薑、炙甘草及薄荷調配而成，是調和肝脾、疏肝解鬱、養血健脾的經典中藥方劑。

在中醫的角度，肝臟負責調節氣血運行、情緒抒發與消化代謝功能。當情緒長期起伏不定、壓力長期累積下來，會影響肝臟的調節運行，即中醫所謂「肝鬱」。肝鬱會導致頭痛、眼花目眩、胃口不佳、消化不良、面色蒼白、影響睡眠質素或難以入睡，甚至導致女性月經不適。

當歸有補血潤燥、溫經散寒之效，使血氣調和流通，繼而改善兩脅脹痛、精神不穩的狀況。白朮與茯苓有健脾胃、利水分之效，能舒解肝氣鬱結，從而緩減因肝鬱而引起的頭痛及胸悶等問題。不少人選擇服用逍遙散，以舒緩更年期不適。

更年期 不可怕

不論男女，步入更年期只需調整生活習慣，維持均衡飲食，配合中式養生沖劑，再進行適量運動，及學習放鬆技巧如深呼吸、靜觀等，即可減輕更年期引致的身心不適，緩減緊張不安及焦慮情緒。其實，更年期只不過是人生踏入黃金時期前的一個必經階段，身邊總有支持你的同路人，絕不孤單，絕不可怕！