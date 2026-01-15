歡迎回來

名人猝死｜29歲百萬女網紅驚傳猝死，曾患抑鬱與梅毒，家屬證實死訊揭死因
健康Tips

名人猝死｜29歲百萬女網紅驚傳猝死，曾患抑鬱與梅毒，家屬證實死訊揭死因

健康解「迷」
健康解「迷」

　　於抖音擁有百萬粉絲、內地一名有「球鞋女神」的潮流網紅「你的渡口」（本名張純）突然驚傳死訊，並於1月12日在上海火化，終年28歲。知情人士透露，張純於2026年1月1日凌晨在上海寓所突發心臟驟停，送醫搶救後仍不治。

 

疑似死因曝光

 

　　綜合內地傳媒報道，網上瘋傳一幅疑似張純好友與其母親「小渡媽媽」的對話截圖，張母在對話中表示女兒走得突然，是「突然死亡猝死的」，又提到女兒生前喜歡熬夜，加上心臟亦不太好。對話中令人聯想到張純的猝死極可能與其不良生活習慣及本身健康有關。家屬亦於1月12日向內地傳媒證實張純死訊，並透露遺體已在上海火化。

 

曾創立潮牌破產患抑鬱梅毒

 

　　回顧張純的成名，可以追溯至2018年，她最初在社交平台分享波鞋穿搭，憑着清純形象再加上大學生身份迅速爆紅，很快便有「球鞋女神」之稱號。人氣巔峰時，她更參加了內地綜藝節目《說唱聽我的》，獲邀發表多首單曲，社群粉絲數超過百萬，她之後趁着人氣旺，創立了自家潮牌。不過，張純經營潮牌失敗，導致負債累累，她亦因此患上抑鬱。

 

　　為了盡快還清欠債，張純在2024年更做出了驚人決定，轉戰成人付費平台，不過，此舉亦為她引來嚴重的網暴。去年（2025）她更在直播中崩潰自爆感染梅毒，引發嚴重皮膚問題。儘管張純生前曾因經常炫富引來網上不少攻擊，但她死訊一出，不少網民亦深表婉惜，並呼籲他人勿再對死者作出人身攻擊。

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#網紅#上海#精神心理#網絡暴力#梅毒#內地網紅#抑鬱
