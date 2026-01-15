歡迎回來

名人離世｜獨立股評家David Webb病逝終年60歲，拆解前列腺癌6大症狀

健康解「迷」

　　資深獨立股評家兼財經網站Webb-site創辦人David Webb，因罹患末期前列腺癌於1月13日逝世，終年60歲。其家人透過其Substack平台公布死訊，並稱他會被親友和支持者永遠懷念。

 

　　David Webb的家人透過Substack於1月13日晚上發訃文：

 

　　我們懷着無比悲痛的心情宣布，David M. Webb MBE於2026年1月13日星期二在香港因轉移性前列腺癌安詳離世。David將被家人、眾多朋友和支持者深深懷念。在這個艱難的時刻，家人懇請大家尊重他們的隱私。

 

　　事實上，David Webb於2020年公開自己患有前列腺癌，去年初亦曾預告病情不樂觀。他去年曾接受訪問時稱，曾寄予香港不應滿足於當「Market of Lemons（不對等市場）」，要提升公司管治水平，政府也應相信自由市場和資本主義才是香港強大的基石。

 

本港資深獨立股評家兼財經網站Webb-site創辦人David Webb，因罹患末期前列腺癌逝世，終年60歲。(資料圖片)

 

90年代來港 創Webb-site 揭「謎網股」最經典
 

　　David Webb畢業於牛津大學數學系，1991年25歲時從英國來香港發展，早年在投行工作，後來全職自行投資，40歲前參選並晉身港交所董事會，多年來不時狙擊問題股，堪稱香港維權投資者的模板。

 

　　David Webb 對香港股壇有不少巨大建樹，1998年他便創立了非營利網站Webb-site.com，更免費向公眾開放，令公眾可閱覽眾多上市公司資訊，由公司註冊、董事資料甚至燃油價格均有覆蓋。而2017年他發表「謎網50」一文，列出50隻小投資者不能沾手的細價股，且引發證監最大規模搜查行動，更堪稱經典。

 

本港資深獨立股評家兼財經網站Webb-site創辦人David Webb，因罹患末期前列腺癌逝世，終年60歲。(資料圖片) 

 

前列腺癌新症增加 逾半人確診已晚期

 

　　臨床腫瘤科專科醫生張文龍指出，2012年至2022年這10年間，前列腺癌新症個案數量已累積增加69.1%，逾50%患者確診時更已屆晚期，出現擴散情況。根據醫管局的數據，2022年前列腺癌新症個案的年齡中位數為71歲。張醫生指，確切病因未明，惟50歲以上、有前列腺癌家族史、有肥胖等風險因素的人士，患前列腺癌機率也較高。

 

　　前列腺癌早期症狀不明顯，但若腫瘤增大，患者可能出現排尿困難、夜尿頻繁等症狀；若癌細胞轉移，則會出現更明顯的症狀，例如背痛、骨盆疼痛、勃起功能障礙、血尿或血精以及體重莫名下降。

 

前列腺癌6大症狀

 

1. 尿頻、夜尿、排尿困難、尿流速變慢等類似前列腺肥大症狀；

2. 忽然出現勃起功能障礙；

3. 精液出血；

4. 血尿；

5. 下背、髓部、骨盆或大腿呈疼痛或僵硬；

6. 骨頭疼痛（前列腺癌最常轉移至脊椎骨等骨頭）

 

資料來源：前列腺癌委員會

 

轉載自晴報

 

