名人健康｜74歲郭鋒近況曝光，曾因喪妻陷低谷想再見太太

現年74歲的資深演員郭鋒，其精湛演技深入民心，無論是《創世紀》中奸猾的霍景良，或是《尋秦記》裏深謀遠慮的呂不韋，皆成經典，至今仍為人津津樂道！銀幕上演奸角出色，但郭鋒私下是「愛妻號」。不過，自太太歐陽佩珊在2017年因肺腺癌病逝，傷心欲絕的郭鋒幕前演出便大減，惟偶遇合適角色仍會過戲癮。近日郭鋒罕有露面，與一班TVB好友相約打羽毛球，最新近況曝光。

近年淡出幕前享受半退休生活的郭鋒，時隔7年於2024年參演TVB劇集《黑色月光》，演技大獲讚賞。而私底下的郭鋒其實熱愛打羽毛球，近日演員蔡誌恩在社交平台上傳的一張合照，見到郭鋒的近況，照片中，站在中央的郭鋒格外搶眼，他身穿藍色運動背心，對着鏡頭擺出V字手勢，笑容燦爛，顯得精神飽滿！更令人驚訝的是，其手臂肌肉線條分明，展現結實的「麒麟臂」，完全看不出已年過70歲。

郭鋒（上排左2）出身於無綫第一期電視藝員訓練班。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

郭鋒是公認的「愛妻號」 喪妻曾陷低谷



郭鋒公認是愛妻好老公，他與同為演員的太太歐陽佩珊於1977年結婚，二人相愛40載，一直是圈中模範夫婦。可惜歐陽佩珊於2017年因肺腺癌逝世，令郭鋒深受打擊。他過去受訪時便曾提及太太離世對他影響甚大，不但世界頓時變成灰色，自己對任何事都提不起勁，甚至難以投入拍攝工作，因此推卻了不少劇集拍攝，更曾有「想快點跟太太再見」的念頭。

早前郭鋒接受好友馮素波訪問時，當馮素波於節目再次提到他的太太時，本來神情輕鬆的郭鋒頓時變得一臉認真，直言：

你一講起佢，我個人即刻會正經晒。

當被問到太太對他最大的影響時，郭鋒更流下男兒淚，哽咽表示：

佢改變咗我一生，佢係我一生人入面……

前TVB演員蔡誌恩在社交平台上傳的一張合照，曝光了郭鋒的近況。

（YouTube@HKPAG 香港演藝人協會 影片截圖）

歐陽佩珊由電視花旦 婚後轉行為針灸師

歐陽佩珊早於60年代尾出道，加入影壇並演出多部電影，後來加入麗的電視，成為當家花旦。郭鋒就於70年代初畢業於TVB藝訓班，之後轉投麗的電視演出。二人於《無語問蒼天》飾演啞巴戀人而戀上，拍拖初期他們因感情未穩定，否認戀情，後來不再避嫌常孖公仔出入。當時歐陽佩珊外表清麗脫俗，有「麗的汪明荃」美譽，而且她產量多，演技獲得觀眾廣泛認同。郭鋒名氣不及女方，所以他們的戀情初期不被外界睇好，但郭鋒從沒在意別人眼光，依然常伴歐陽佩珊左右，還被同事取笑是「跟得男友」。至77年二人終拉埋天窗，94年女方息影退隱，她在大陸報讀針灸課程，兼學習氣功、中醫，最終她成為氣功針灸師，開班授課。

郭鋒與歐陽佩珊在17年到吉隆坡旅行時，太太疑突然中風入院。郭鋒情緒崩潰，激動問上天為何這種事會發生在太太身上，而不是自己身上，決心即使傾家蕩產都會醫治太太。歐陽佩珊做了3次開腦手術，在後腦發現壞組織，郭鋒立即帶太太返港就醫，證實患上末期肺腺癌，最終2017年不幸離世， 終年63歲。

轉載自晴報