旅遊意外｜北海道大雪10港人登山迷路，30多歲男患低溫症醫生揭急救關鍵

熱門港人旅遊勝地北海道，近日受低氣壓影響，多地出現大雪。據當地傳媒報道，10名來自香港的遊客，在1月13日出發到北海道旭岳觀光，期間卻迷路。最終由纜車車站職員陸續尋回眾人，並已全數安全下山。惟其中一名30多歲男子卻出現低溫症，所幸無生命危險。

據日本北海道文化放送報道，事發在當地時間13日下午4時左右，10名來自香港的遊客來到北海道旭岳，並打算前往地獄谷觀光，卻在當日下午登山時失散。10人其後陸續被纜車車站職員尋回，並已安全下山。其中一名30多歲男子出現低溫症，無生命危險。當地警方目前正調查事件。

4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要自己先保護，畢竟所處在的環境同樣可能讓各人失溫；面對失溫病人不要過度驚慌，在醫學上，失溫造成心跳停止的病人，在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機會，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成4個等級，而對應的治療方式包括：

1. 輕度失溫

治療方式

● 體溫32-35度，這類病患意識清楚，而且會抖得很厲害；

● 治療方式主要以支持性療法為主：給予保暖衣物、喝溫暖的飲料等等，逐步提升體溫。

2. 中度失溫

治療方式

● 體溫28-32度，這類的病人意識混亂，發抖能力也失衡，亦可能不會發抖；

● 除了像輕度失溫外部給予熱量來源之外，必須要持續監控生命徵象，因為這類失溫病患常常會併發心律不整。

3. 重度失溫

治療方式

● 體溫低過28度，這類的病人大多已經失去意識，只能監測到生命徵象；

● 除上述的方法處理之外，還必須插管進行呼吸道保護，同時要考慮是否啟動葉克膜（又稱人工心肺循環儀器）進行體外循環支援。

4. 致死性失溫

治療方式

● 這類的病人失去生命徵象，這時回溫可能已經不是首要任務，而是需緊急進行去顫電擊或是藥物升壓，之後送往醫學中心進行治療。

資料來源：急診柯南·翁梓華醫師

3大要點預防滑雪意外

台北冬季到苗場任職的滑雪教練Carry分享，預防滑雪意外要注意3大要點：

1.無論初學或進階，一定要戴安全帽，預防跌倒時受傷，及防止被被他人衝撞後受傷。

2.「立入禁止」的區域不可硬闖，那個雪道適合或不適合開放滑行，均由雪場巡邏工作人員經專業評估判斷。

3.雪道分等級，初學者要評斷自身能力，不要硬闖中級或上級的雪道。

資料來源：台灣滑雪教練Carry