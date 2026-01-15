微波爐安全｜中大宿生疑叮錫紙致爆炸，專家提醒正確使法方法，8類物品切忌放入加熱

中大宿舍疑有宿生「叮錫紙」，導致微波爐起火爆炸。網上流傳片段顯示，有大學宿舍的微波爐不斷冒出濃煙，其後發生爆炸，現場火光四起。有網民稱事發地點為中大逸夫書院國楙樓學生宿舍，更貼出聲稱由校方發出通告，稱宿舍一樓因有人不當使用微波爐發生意外。

根據網上流傳通告，事件在本月11日晚上發生，校方指有人將錫紙（鋁箔紙）放入微波爐中，導致微波爐發生爆炸並起火，且觸發火警鐘，全體宿生須即時疏散。通告形容屬「嚴重事件」，且可能造成重大危害，促宿舍人員要正確使用各項電器，嚴禁將金屬物品或鋁箔紙放入微波爐，使用時必須要在場監察狀況，也要看了說明書才操作電器。



中大宿生叮鋁箔紙導致微波爐起火爆炸。（threads@_nihilistic.)

中大表示在逸夫書院學生宿舍國楙樓的茶水間發生一宗因不當使用微波爐而引致的事件，書院和校方已即時妥善處理，所有宿生均安全，事件中無人受傷。同時，書院已提醒宿生必須遵從各項電器使用的安全指引，並會按照既定機制跟進及檢視是次事件，以策安全。

微波爐正確用法



台灣藥劑師何峻宇在其YouTube頻道分享的一個生活冷知識，指出常見的家用轉盤式微波爐，其微波發射器位於側邊，若將食物擺放在轉盤邊緣，能使食品熱度更平均、效率更高，顛覆了多數人習慣將食物置於「正中央」的認知。許多網民驚呼「原來我用錯了20年」，並分享自己食物中心總是冰冷的困擾。

事後校方發通告提醒學生。（thread@sze.yan03)

叮食物擺中間？ 家用微波爐應放邊緣

多數家庭在加熱食物時，習慣將碗盤置於微波爐轉盤的正中央，這個普遍的做法其實未達到最佳加熱效果。他解釋，家用轉盤式微波爐的微波發射器通常位於機體側邊。在爐腔內微波並非均勻分布，而是形成「熱點」與「冷點」的固定模式。將食物放在轉盤邊緣，能讓食物在旋轉過程中，更有效地穿越這些能量強弱不同的區域，從而受熱更均勻。相比之下，若將食物固定在中央，等於停留在能量模式相對固定的位置，可能導致部分區域過熱而另一部分仍冰涼。

商用平台式微波爐要擺中央位置

藥劑師何峻宇也提醒，不同類型的微波爐，其原理與使用方式不同。在便利店常見的平台式微波爐，其加熱原理與家用轉盤式大相逕庭。這類商用微波爐的微波發射器通常位於機器底部，上方設有會旋轉的攪拌扇葉，目的是為了分散微波，使爐腔內均勻分布。因此，使用這類微波爐時，將食物置於平台的正中央，才是能達到最佳加熱效果的擺放方式。

微波爐加熱安全 不致癌且能保留營養

何峻宇同時指出長久以來關於微波爐的常見迷思，微波爐是透過電磁波（一種非游離輻射）使食物中的水分子摩擦震動而產生熱能，其能量並不足以破壞DNA，因此不會導致食物具有放射性或致癌。

3大微波爐使用貼士

營養師劉怡里亦曾在其Facebook專頁發文，分享3大微波爐使用貼士：

1.加熱時，食物的醬料、湯和肉汁要煮到沸騰

2.食物的中心溫度須達到70度以上

3.建議分段加熱，可攪拌食物令受熱更均勻

資料來源:營養師劉怡里

8種物品絕對不能叮

除了上述風險及貼士，有些物品及食物並不適合放入微波爐，否則隨時有可能影響人身安全。綜合資料，以下8種絕對不能放入微波爐：

1.金屬容器

金屬放入微波爐有機會導致電弧，在爐內產生火花甚至引起火災。

2.密封食物

加熱密封食物或保鮮盒內的食物有可能會釋出塑化劑，建議事前拆除包裝。

3.鋁箔

鋁箔和金屬一樣，有機會在加熱時出現電弧的情況，所以不應放入微波爐。

4.尖銳物品

尖銳物品如木牙籤等，雖然並非金屬製，但同樣有可能點燃火花，因此不建議放入微波爐。

5.有皮或有殼食物

提子、雞蛋等有皮或有殼食物及水都有可能在加熱期間爆炸，所以絕不能放入微波爐。

6.發泡膠

如只是短時間加熱，像加熱咖啡30秒並無問題，但時間過長便有可能令發泡膠溶化，繼而導致化學物質轉移或融入食物中。

7.紙類製品

紙類製品有機會由化學品、木漿或其他黏合劑製成，這些成分在微波爐下可能不安全，如牛皮紙袋有可能會引起火災。一般而言，除非該紙製品上有明確的微波爐安全標籤，否則都不建議放入微波爐。

8.玻璃或陶瓷

一般情況下，玻璃和陶瓷其實可以放入微波爐，但要留意器皿或瓶口可能會過窄。如果容器內的液體過熱，便有可能會導致壓力積聚，引起爆炸。

資料來源：美國消委會、營養師高敏敏

5種食物放微波爐可致起火

腸仔、雞蛋、番薯、明太子、魷魚

微波爐使用貼士

1.有薄膜包覆的食物，建議先在表面戳洞

2.小心微波爐的油漬因加熱而產生碳化反應，導致起火

3.水分較少，但油分及糖分較多的食物，溫度易在短時間內上升，加熱時要留意

清潔微波爐貼士

1.將檸檬切片，加水裝在碗中

2.放進微波爐叮1分鐘

3.取出檸檬水，並關閉電源

4.擦拭微波爐內部

資料來源：僱員再培訓局(ERB)「樂活一站」助理李又林



