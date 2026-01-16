歡迎回來

買鞋注意｜女子穿LV運動鞋10分鐘磨腳破皮紅腫，整形手術後求償退貨不果
健康Tips

買鞋注意｜女子穿LV運動鞋10分鐘磨腳破皮紅腫，整形手術後求償退貨不果

健康解「迷」
健康解「迷」

　　名牌鞋是否一定著得舒服？上海有女子早前以近萬元於當地買了一對LV運動鞋，豈料穿上10分鐘行路後，她便發現雙腳腳皮被鞋嚴重磨損，求醫後更被告之疤痕需要進行整形治療。她要求LV退貨兼賠償治療費。不過，LV專櫃職員卻只同意換鞋，更出言暗諷事主皮膚嬌嫩。


　　綜合內地媒體報道，去年9月20日，一名姓徐女子在上海浦東新區前灘太古里LV專櫃，以9,250人民幣（約$10,343港元）購買了一對LV運動鞋。徐女於9月27日第一次試穿該對新鞋，僅步行約10分鐘便發現雙腳腳背皮膚嚴重破皮，發紅腫脹。

 

　　買鞋注意丨女子買過萬元LV運動鞋穿10分鐘磨損腳　需做整形手術求償　專櫃職員拒退貨：皮膚嬌嫩

 

       直到10月22日，徐女眼見腳上傷口始終無法癒合，而且傷勢惡化，她於是前往當地醫院進行治療，卻被告知需透過整形手術處理疤痕。憤而大怒的徐女於是多次聯絡LV店，並要求退貨及進行相應賠償，但對方卻不同意退貨，僅同意更換鞋。職員認為徐女腳部被鞋磨損，可能是「皮膚較嫩」，建議她在穿鞋時搭配襪，又或者用風筒吹、護手霜讓鞋變軟。但徐女士稱，當時買鞋時，銷售未有提醒她新鞋不穿襪會造成磨損。

 

買鞋注意丨女子買過萬元LV運動鞋穿10分鐘磨損腳　需做整形手術求償　專櫃職員拒退貨：皮膚嬌嫩

 


　　事件曝光後，即登上微博熱搜，並引來不少網民熱議，「鞋合適不合適，腳知道啊。 。 。磨成這樣，自己沒感覺？」、「花高價買了一雙刑具」、「十分鐘就這樣，有點誇張」、「富貴腳就是不耐磨。」似乎大部分網民也覺得事主並沒有留意，才弄成這個效果。

 

