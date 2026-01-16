歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
廚具安全｜打邊爐用大鐵鍋致Gas爐爆炸，消防員：亂用如引爆手榴彈
健康Tips

廚具安全｜打邊爐用大鐵鍋致Gas爐爆炸，消防員：亂用如引爆手榴彈

健康解「迷」
健康解「迷」

　　日前，台灣有民衆在聚餐時，嫌原本火鍋鍋具太小，於是改用尺寸較大的傳統鐵鍋置於火鍋Gas爐上。不料，Gas爐竟突然發生爆炸，原因正是鍋具尺寸過大所導致，有消防部門專家對此作出示警，提醒鍋具使用不當引發爆炸的威力堪比一粒手榴彈。

 

鍋具尺寸過大釀爆炸

 

　　針對事故，有消防專業人士在社交平台Threads上以「餐桌上的手榴彈」為題發文，引述台北市某醫院急症室近日收治了數名在聚餐中受傷的年輕人，其中一名傷者傷勢嚴重，大腿被金屬碎片劃傷。初步調查顯示，事故直接原因是在使用火鍋Gas爐時，臨時更換了底部過大的鍋具所導致。

 

　　消防員稱，事故發生在一群朋友於民宿的聚會中。起初，他們使用與Gas爐尺寸匹配的鍋具煮食火鍋。過程中，有人覺得原本鍋具容量太小，烹煮速度不夠快，於是臨時更換了一個底部直徑顯著更大的傳統大鐵鍋，其底部尺寸完全覆蓋了Gas爐的爐面，邊緣甚至超出了爐架的支撐範圍，直接遮蓋了Gas爐放置瓦斯罐的艙蓋區域。

 

　　當聚會進行到一半時，Gas爐在毫無預警的情況下，突然發生爆炸，導致現場多人受傷，其中離爐具最近的人傷勢較重。

 

消防員揭Gas爐爆炸原理

 

　　消防員分析該宗意外原因，指出這並非單純的瓦斯外洩，而是專業上稱為 「沸騰液體膨脹蒸氣爆炸」 的現象。

 

　　消防員解釋，當過大的鍋具覆蓋Gas爐時，鍋底火焰的熱能或鍋身的高溫無法向上正常散逸，反而會向下傳導，直接對下方的瓦斯罐進行加熱。

 

　　Gas爐使用的瓦斯罐內儲存的是液態丁烷。在持續加熱下，液態丁烷迅速汽化，體積急劇膨脹數百倍，導致罐內壓力瞬間飆升。

 

　　而當壓力超過罐體結構所能承受的極限，或安全閥來不及釋放如此快速增加的壓力時，瓦斯罐便會發生劇烈爆炸，產生強大的衝擊波和金屬破片。

 

廚具安全︱聚會打邊爐用大鐵鍋Gas爐突爆炸1人重傷　消防員揭原理：如小型手榴彈

 

瞬間爆炸無徵兆 3重點安全使用

 

　　這類事故並非第一次發生。在剛過去的2025年12月，中國北京一家火鍋店也曾發生幾乎完全相同起因的意外。當時顧客在火鍋店使用Gas爐，因放置的鍋具過大，導致瓦斯罐過熱爆炸，現場瞬間火光沖天，用餐顧客驚慌逃離，過程被監控記錄下來，畫面觸目驚心。

 

廚具安全︱聚會打邊爐用大鐵鍋Gas爐突爆炸1人重傷　消防員揭原理：如小型手榴彈

廚具安全︱聚會打邊爐用大鐵鍋Gas爐突爆炸1人重傷　消防員揭原理：如小型手榴彈

 

　　針對同類事故，中華民國防火學會榮譽理事長高士峯在訪問中指出，爆炸的核心在於瓦斯罐受熱後，內部物質的狀態急劇變化。

 

　　它（瓦斯罐）內裏是液體，可是受熱會變成氣體。氣體的時候，因為大量氣體來不及從安全閥洩壓，它瞬間就炸開了。

 

　　相比起正常使用時熱能持續向上傳導，當換上較大尺寸的鍋具時，鍋底的熱能會不斷傳到下方的瓦斯罐。在內部壓力急速飆升下，液態瓦斯急遽汽化膨脹，不用幾秒鐘就會引發爆炸，其破壞力有時甚至堪比一枚小型手榴彈，足以對周圍人員造成嚴重傷害。

 

　　高士峯特別強調此類事故的隱蔽性與突然性：「大的（鍋具）爐面很大，它瞬間很熱你沒有前兆。因為你不可能去碰瓦斯罐，通常瓦斯罐會變熱，你摸就知道，可是你不可能去碰它，因為它放在那個蓋子（艙蓋）裏，對不對？所以它沒有先兆，它瞬間就爆炸。」

 

　　高士峯及相關專家提醒民眾，想要避免Gas爐爆炸，必須注意以下幾點：

 

● 鍋具爐面不要太大，確保鍋底不覆蓋瓦斯罐區域，這是防止熱能回傳的關鍵

● 檢查瓦斯罐狀態，若放置太久、過於老舊，應避免使用，以防因生鏽、潮濕影響罐體強度或閥門正常運作。

● 使用時應選擇通風良好的環境，避免瓦斯洩漏積聚。

 

Tags:#食用安全#廚具#火鍋#消防員#爆炸#打邊爐#燃氣爆炸事故#台灣
Add a comment ...Add a comment ...
猝死危機 │ 溫度每降10°C心肌梗塞風險升7%，重症醫生警告：天冷遇1情況最易猝死
更多健康解「迷」文章
猝死危機 │ 溫度每降10°C心肌梗塞風險升7%，重症醫生警告：天冷遇1情況最易猝死
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處