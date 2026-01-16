廚具安全｜打邊爐用大鐵鍋致Gas爐爆炸，消防員：亂用如引爆手榴彈

日前，台灣有民衆在聚餐時，嫌原本火鍋鍋具太小，於是改用尺寸較大的傳統鐵鍋置於火鍋Gas爐上。不料，Gas爐竟突然發生爆炸，原因正是鍋具尺寸過大所導致，有消防部門專家對此作出示警，提醒鍋具使用不當引發爆炸的威力堪比一粒手榴彈。

鍋具尺寸過大釀爆炸

針對事故，有消防專業人士在社交平台Threads上以「餐桌上的手榴彈」為題發文，引述台北市某醫院急症室近日收治了數名在聚餐中受傷的年輕人，其中一名傷者傷勢嚴重，大腿被金屬碎片劃傷。初步調查顯示，事故直接原因是在使用火鍋Gas爐時，臨時更換了底部過大的鍋具所導致。

消防員稱，事故發生在一群朋友於民宿的聚會中。起初，他們使用與Gas爐尺寸匹配的鍋具煮食火鍋。過程中，有人覺得原本鍋具容量太小，烹煮速度不夠快，於是臨時更換了一個底部直徑顯著更大的傳統大鐵鍋，其底部尺寸完全覆蓋了Gas爐的爐面，邊緣甚至超出了爐架的支撐範圍，直接遮蓋了Gas爐放置瓦斯罐的艙蓋區域。

當聚會進行到一半時，Gas爐在毫無預警的情況下，突然發生爆炸，導致現場多人受傷，其中離爐具最近的人傷勢較重。

消防員揭Gas爐爆炸原理

消防員分析該宗意外原因，指出這並非單純的瓦斯外洩，而是專業上稱為 「沸騰液體膨脹蒸氣爆炸」 的現象。

消防員解釋，當過大的鍋具覆蓋Gas爐時，鍋底火焰的熱能或鍋身的高溫無法向上正常散逸，反而會向下傳導，直接對下方的瓦斯罐進行加熱。

Gas爐使用的瓦斯罐內儲存的是液態丁烷。在持續加熱下，液態丁烷迅速汽化，體積急劇膨脹數百倍，導致罐內壓力瞬間飆升。

而當壓力超過罐體結構所能承受的極限，或安全閥來不及釋放如此快速增加的壓力時，瓦斯罐便會發生劇烈爆炸，產生強大的衝擊波和金屬破片。

瞬間爆炸無徵兆 3重點安全使用

這類事故並非第一次發生。在剛過去的2025年12月，中國北京一家火鍋店也曾發生幾乎完全相同起因的意外。當時顧客在火鍋店使用Gas爐，因放置的鍋具過大，導致瓦斯罐過熱爆炸，現場瞬間火光沖天，用餐顧客驚慌逃離，過程被監控記錄下來，畫面觸目驚心。

針對同類事故，中華民國防火學會榮譽理事長高士峯在訪問中指出，爆炸的核心在於瓦斯罐受熱後，內部物質的狀態急劇變化。

它（瓦斯罐）內裏是液體，可是受熱會變成氣體。氣體的時候，因為大量氣體來不及從安全閥洩壓，它瞬間就炸開了。

相比起正常使用時熱能持續向上傳導，當換上較大尺寸的鍋具時，鍋底的熱能會不斷傳到下方的瓦斯罐。在內部壓力急速飆升下，液態瓦斯急遽汽化膨脹，不用幾秒鐘就會引發爆炸，其破壞力有時甚至堪比一枚小型手榴彈，足以對周圍人員造成嚴重傷害。

高士峯特別強調此類事故的隱蔽性與突然性：「大的（鍋具）爐面很大，它瞬間很熱你沒有前兆。因為你不可能去碰瓦斯罐，通常瓦斯罐會變熱，你摸就知道，可是你不可能去碰它，因為它放在那個蓋子（艙蓋）裏，對不對？所以它沒有先兆，它瞬間就爆炸。」

高士峯及相關專家提醒民眾，想要避免Gas爐爆炸，必須注意以下幾點：

● 鍋具爐面不要太大，確保鍋底不覆蓋瓦斯罐區域，這是防止熱能回傳的關鍵

● 檢查瓦斯罐狀態，若放置太久、過於老舊，應避免使用，以防因生鏽、潮濕影響罐體強度或閥門正常運作。

● 使用時應選擇通風良好的環境，避免瓦斯洩漏積聚。