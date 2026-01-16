藥物安全｜亂食止痛藥恐胃出血，藥劑師揭3大警號、4招食藥不傷胃

許多人習慣在頭痛或經痛時，動輒服用止痛藥可能會導致胃出血，嚴重甚至會導致胃穿窿。有藥劑師警告，胡亂服用止痛藥對腸胃會造成傷害。

台灣藥劑師洪正憲在其Facebook專頁發文，指出非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs），如布洛芬（Ibuprofen）會抑制保護胃黏膜的酵素，讓胃部失去防護，因此高風險族群更應謹慎，應飯後服用。

止痛藥削胃 腸胃出現副作用

為何止痛藥會傷胃？洪正憲藥師解釋，NSAIDs的作用機制是抑制體內名為「環氧酵素（COX）」的物質。COX有兩種型態，其中COX-1在正常情況下，負責維持胃黏膜的完整性與血流，是胃部的天然保護層。當NSAIDs抑制了COX-1，胃黏膜的保護力便隨之下降，變得脆弱。此時，胃酸及各種消化因子便可能直接侵蝕胃壁，導致發炎、潰瘍，甚至出血或穿孔等嚴重併發症。常見的腸胃副作用包括胃部灼熱感、噁心、腹痛，部分人還會出現腹脹、腹瀉或便秘。

4類人小心服用

洪正憲藥師特別示警，並非所有人服用NSAIDs的風險都相同，以下4大族群屬於發生嚴重腸胃副作用的高危險群，用藥時需格外小心：

年長者：隨着年齡增長，腸黏膜的修復能力與生理機能下降。

曾有胃潰瘍或胃出血病史者：代表腸胃本身較為脆弱。

需要長期或高劑量使用止痛藥者：例如患有類風濕性關節炎等慢性疼痛疾病患者。

同時服用抗血小板或抗凝血藥物者：如併用阿斯匹靈（Aspirin）、華法林（Warfarin）、新型口服抗凝血藥（NOACs）或類固醇，會大幅增加出血風險。

藥劑師教4招護胃

為將止痛藥對腸胃的傷害降至最低，洪正憲藥師提出以下4項具體建議：



1. 務必「飯後服用」：利用食物作為緩衝，可減少藥物對胃黏膜的直接刺激，避免空腹服藥。

2. 主動諮詢醫生搭配適合胃藥：若已知腸胃較敏感，或屬於高風險族群，可就醫或諮詢藥劑師，評估是否需要同時處方 「保護胃的藥」 ，如氫離子幫浦阻斷劑（PPI）或制酸劑，以加強防護。

3. 考慮改用「選擇性COX-2抑制劑」：對於需要長期用藥的高風險患者，可與醫生討論改用如希樂葆（Celecoxib）、怡妥炎（Etoricoxib） 這類新型止痛藥。它們能精準抑制主要引發發炎的COX-2，而相對保留保護胃的COX-1活性，因此對腸胃較為友善。洪正憲補充，即使在傳統的NSAIDs藥物中，也有部分藥品如伊普（Etodolac）、納普洛（Nabumetone）及莫痛（Meloxicam） ，因具有相對較高的COX-2選擇性，因此對腸胃傷害較小。

4. 留意身體狀況：服藥期間必須密切注意身體警訊，若出現嚴重持續性腹痛、吐出咖啡色渣狀物或鮮血、黑便，或伴隨頭暈、心跳加速等貧血症狀，必須立即停藥並就醫，這可能是胃出血的徵兆。

4大止痛藥飲食禁忌

台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢近日在Facebook個人專頁發文表示，現代人出現頭痛、肌肉痛、神經痛、關節痛等痛症，都會服用止痛藥。而在神經外科的保守治療中，也很常使用到各類止痛藥，如：非類固醇消炎藥、抗癲癇藥物和嗎啡類等。

不過，謝炳賢醫生提醒，若止痛藥搭配錯誤的食物一起吃，可能會大大影響藥效，甚至產生交互作用。他還分享了4大止痛藥的飲食禁忌：

1.咖啡因飲料

謝炳賢醫生曾聽病人說，用咖啡配止痛藥差點昏倒。

咖啡因飲料包含可樂、茶類、巧克力及咖啡，可能會加重藥物的副作用，甚至增加心悸或血壓升高的風險。

2.酒精飲品

酒精與止痛藥同時服用，不僅容易影響藥效。也可能增加肝臟負擔或肝毒性風險，並可能加強藥物的鎮靜效果，導致過度昏睡或其他副作用。

3.葡萄柚及柚子

葡萄柚或柚子中含有抑制肝臟代謝酵素的成分，使止痛藥在體內代謝變慢，可能導致藥物累積體內，增加藥效不穩定的風險。

4.含抗凝血功能

含抗凝血功能的食物包含魚油、深綠色蔬菜（維生素K）、納豆、紅麴等。如果同時服用含抗凝血劑與止痛藥，弄能會產生加乘效應，進而增加出血的風險。

資料來源：台灣陽明交大附醫神經外科主治醫生謝炳賢

拆解布洛芬及撲熱息痛分別

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為「撲熱息痛」（Paracetamol）等一般用於止痛退燒的止痛藥，以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。

拆解撲熱息痛

注意事項

每天最大劑量為4000毫克（即８片每片500mg），只要使用分量恰當，此藥相對上安全，適合長者、小童服食。它對腸胃的刺激很少，因此不須與胃藥同服。

但若一天服用超過4000毫克（即8片每片500mg），就會有引發急性肝衰竭的危險。所以如果已經吃了含此成分的感冒藥，又必須吃其他止痛消炎藥，可要特別小心，不可超過安全劑量的標準。



特點

適用於普通痛症（如：頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等），但沒有消炎功效

較少會引起胃部不適，不傷胃而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔



副作用

耐受性良好，正常劑量下較少出現副作用

噁心、嘔吐、便秘等



資料來源：香港藥學服務基金

拆解布洛芬

特點

消炎作用比較強

具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上



副作用

有機會引致腸胃不適、出血，甚至胃潰瘍等情況；因此建議病人飽肚服用，以減輕藥物對腸胃之刺激

如病人需要長期服用此藥（如類風濕關節炎患者），或同時患有胃部疾病的人士，則可按個別需要配合胃藥同服，以減低腸胃出血得機會

或可能導致低血糖，糖尿病者服用要特別留意

如發現容易出血或瘀傷，應立即停藥，諮詢醫生



注意事項

服用alendronate(Fosamax)治療骨質疏鬆症的病人，要避免使用傳統「非類固醇消炎藥」，因為造成胃潰瘍的比例非常高，除非經醫生指示。否則曾經對此藥有過敏反應的人士、正在服用抗凝血劑的病人及痛風症、高血壓、糖尿病或哮喘病患者，切勿隨便服用「非類固醇消炎藥」



資料來源：香港藥學服務基金

鴉片類止痛藥

鴉片類止痛藥通過放鬆中樞神經系統和抑制大腦中痛信號的傳遞而產生作用，所以止痛能力比非鴉片類強，適用於紓緩癌症或手術後的疼痛。便秘、噁心、頭暈及嗜睡是常見的副作用，尤其與酒精或鎮靜安眠藥同服。

不適當地使用鴉片類藥物更會引致嚴重副作用，包括瞳孔縮小和抑制呼吸。因為該類藥物具有依賴、成癮和過量的風險，所以大部分的鴉片類止痛藥是醫生處方。

長期服用止痛藥有壞處嗎？

非鴉片類止痛藥雖然不會「上癮」，但值得一提的是藥物過度使用頭痛 （Medication-overuse headache；或稱反彈性頭痛)）是經長期服食止痛藥而引起的慢性頭痛。

根據國際頭痛學會「國際頭痛疾病分類」的定義，大部份病人原本有陣發性偏頭痛而每月有多於15天需要使用非鴉片類或醫生處方止痛藥來緩解痛楚。這些病人因為頻繁過度使用止痛藥，因而導致偏頭痛惡化或反彈。

這類的痛症需要採用預防性治療 （心理上和身體上）來控制原本的偏頭痛，再加上戒除過度使用止痛藥的習慣，這樣藥物過度使用頭痛便會隨之而去。如果病人無法自行戒除或減少使用止痛藥，應盡快向醫生尋求治療方案。