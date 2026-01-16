勵志故事｜韓國男星消失6年坐輪椅現身，公開癱瘓原因轉型網紅再出發

韓國前籃球員吳承煥，後來轉型演員兼模特兒，在事業起飛時卻突然消失幕前6年，近日坐輪椅現身YouTube頻道節目《WERACLE》，透露6年前因一場意外遭受重創導致癱瘓，心態一度崩潰，直至以TikTok網紅「Wooni」身份重新出發，逐漸重回大眾視線。

因意外癱瘓坐輪椅6年

吳承煥近日於YouTube頻道節目《WERACLE》中露面，首度詳談癱瘓6年以來的心路歷程。他憶述，當年冬天工作後回家途中，行經社區花圃時，因地面結冰失足滑倒，後腦與頸部嚴重受創，更導致頸椎第五、六節損傷，他坦言：「受傷之後，我的人生發生翻天覆地的轉變。」

韓國前籃球員，後轉型演員兼模特兒的吳承煥，在事業上升期卻突然消失幕前6年。（IG圖片）

吳承煥曾擔任職業籃球員長達7年，其後轉型為演員及模特兒，並一直努力鑽研演技。然而，發生意外後令其人生陷入崩塌，他慨嘆道：「我的人生都崩塌了，那段時間我都不說話，自己思考，我還能這樣活着嗎？」他坦承最初一度自暴自棄，每天睡至下午2、3點：「因為我喜歡做夢，夢裏的我還可以奔跑。」

當年冬天工作後回家途中，行經社區花圃時，因地面結冰失足滑倒，後腦與頸部嚴重受創，更導致頸椎第五、六節損傷。（左一）（影片截圖）

他透露，自己起初抗拒復健，直至在父母鼓勵下才逐漸轉變。父母當時勸道：「我不能動的時候，他們說就盡你所能試試看，之後再去後悔吧。」吳承煥於是決心一試，「反正人生就要這樣下去了，不如就試試看吧。」自此，他咬牙關堅持復健，情況漸見改善。目前其右腳恢復進度理想，惟左腳仍處於癱瘓狀態。

他透露，自已起初抗拒復健，直至在父母鼓勵下才逐漸轉變。（影片截圖）

靠一件事紅到國際



談到如何踏上TikTok直播網紅之路，吳承煥歸功於朋友啟發。友人見他熱衷與人互動，遂建議他透過TikTok與網民交流。吳承煥在2022年開始玩TikTok，但初期因擔心被誤會借癱瘓吸金，甚少公開坐輪椅的畫面。他自爆最初收看直播的粉絲數僅個位至十位數，直至獲一位泰國明星推薦，讓他意外爆紅，人氣急升。

現時吳承煥主要活躍於TikTok直播。為回應海外粉絲的支持，他積極學習英文和泰文，並經常前往泰國參與志願服務及捐款活動，例如曾到孤兒院擔任兒童籃球比賽的裁判。早前他赴泰時，更獲大批粉絲親赴機場接機，場面令他驚喜不已，亦深受感動。

吳承煥曾擔任職業籃球員長達七年，其後轉型為演員及模特兒，並一直努力鑽研演技。（影片截圖）



為回應海外粉絲的支持，他積極學習英文和泰文，並頻繁前往泰國廖與志願服務及捐款活動。（影片截圖）