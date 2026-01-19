奪命危機｜30歲女子食自助餐腹痛，2日內離世醫生揭急性胰臟炎

過年過節吃大餐、慶祝生日是許多人享受美食的時刻，但大快朵頤背後，可能暗藏致命的健康危機！有肝膽腸胃科醫生分享一宗案例，一名30歲年輕女性，吃了一餐自助餐後，半夜突出現劇烈上腹痛，經檢查確診急性胰臟炎，最終於2天內不幸病逝。醫生揭短時間內致命關鍵原因。

30歲女吃完自助餐腹痛 入院到離世僅2天

台灣肝膽腸胃科醫生許秉毅在其Facebook專頁發文分享，曾有一名30歲的年輕女性，與朋友享用高檔自助餐後，半夜突然出現劇烈的上腹痛，緊急送院經檢查後發現，其血中澱粉酶非常高，確診為嚴重急性胰臟炎，並立即住院接受治療。然而，翌日她的病情急轉直下，開始出現呼吸急促、腎功能惡化、血鈣下降，於是被轉送至ICU。

三酸甘油脂嚴重超標

由於該名患者並沒有喝酒的習慣，也沒有膽結石，因此經進一步詢問病史得知，原來患者早有三酸甘油脂過高的問題，曾服藥控制，但因不想長期用藥而自行停藥。在ICU病房中，她迅速惡化至需要插管、使用呼吸器，第二天就出現休克，最終不幸離世。令人遺憾的是，患者去世後，實驗室的三酸甘油脂檢驗結果顯示，其三酸甘油脂數值竟高達4,000多mg/dL，屬於「極其嚴重」等級。

「高三酸甘油脂血症」程度分級

許秉毅解釋，當血液中的三酸甘油脂（TG）濃度超過150mg/dL，即診斷為「高三酸甘油脂血症」。依據濃度不同，可按以下程度分級：

● 輕度至中度：150–499 mg／dL

● 嚴重：≥ 500 mg／dL

● 極其嚴重：≥ 1000 mg／dL（發生急性胰臟炎的風險非常高）

長期三酸甘油脂過高4大威脅

許秉毅表示，當長期三酸甘油脂過高會對全身健康造成嚴重威脅，可導致以下4種情況：

1. 急性胰臟炎：最危險的急性併發症，可能導致死亡、胰臟壞死或多重器官衰竭

2. 動脈硬化性心血管疾病（ASCVD）：增加心臟病發作、中風及周邊動脈疾病的風險

3. 肝臟健康問題：易導致代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD）、肝臟發炎、纖維化，甚至進展為肝硬化

4. 眼部與皮膚表現：濃度極高時（>1000 mg/dL），可能出現發疹性黃色瘤（皮膚出現黃紅色小丘疹）及視網膜脂血症（視網膜血管外觀呈奶油色）

2大關鍵控制三酸甘油脂

許秉毅指出，治療高三酸甘油脂血症有兩大核心目標，對於嚴重度高的患者，首要目標是預防致命的急性胰臟炎；對於所有患者，長遠目標則是降低心血管疾病的風險。以下是2大關鍵控制三酸甘油脂：

1. 生活方式調整（首要步驟）

控制體重：減重5–10%可降低約20%的三酸甘油脂

飲食管理：

● 限制糖分：減少精緻碳水化合物、含糖飲料及高果糖食品

● 限制酒精：酒精大幅增加TG合成，建議戒酒

● 脂肪攝取：嚴重者（TG ≥ 500 mg/dL）需嚴格執行極低脂飲食

運動：每周至少150分鐘中強度有氧運動

2. 藥物治療

● 他汀類藥物（Statins）：心血管疾病預防的基礎，可降低10–30%TG

● 纖維酸衍生物（Fibrates）：如Fenofibrate，能降低20–50%TG

● 高劑量魚油（Omega-3）：處方級魚油（如Icosapent ethyl）可顯著降低高風險患者心血管事件

● 新型RNA療法：如Plozasiran或Olezarsen，針對基因機轉精準降脂，臨床試驗顯示極佳療效

許秉毅提醒，當血中三酸甘油脂濃度超過500mg／dL時，應盡快求醫，並一定要按時服藥，因自行停藥恐致命。

急性胰臟炎病徵

台灣胃腸肝膽科醫生章振旺，過去亦曾在節目《健康2.0》中表示，急性胰臟炎成因大多數與飲酒、膽囊炎或血液三酸甘油脂過高有關，近年來流行的生酮飲食法及斷食法，都有機會導致急性胰臟炎。

不少人會將胰臟炎誤以為是胃痛，為此他解釋了兩者的分別，急性胰臟炎患者和胃病患者大多都會出現上腹痛。不過急性胰臟炎發病的時間急、痛感來得快，背部會作痛，亦可能出現口乾舌燥的情況。

轉載自晴報