傷腎飲食警示｜26歲女子腎衰竭終身洗腎，醫生揭每天喝這飲品惹禍

台灣一名26歲女子，工作時突然覺得喘不過氣，於是送院搶救，並發現自己有腎衰竭問題，雖然治療及時無生命大礙，卻需要終生洗腎。醫生了解她的生活習慣後，懷疑肇禍原因可能與她日飲2杯飲品有關。

台灣腎臟專科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文分享個案，指該名26歲女子平日總是忙於工作，而且習慣每天飲2杯手搖飲品舒壓。自半年前開始，女子出現臉部浮腫問題，不過她卻總是未有為意，以為是熬夜沒睡好，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到肺部像溺水一樣喘不過氣，她才慌忙被同事送往醫院進行急救。

洪永祥指出，女子的驗血報告顯示了她有嚴重腎衰竭，腎功能不但已完全衰竭，而且因為尿毒素指數高才導致肺水腫，因此必須立刻洗腎，否則有生命危險。他仍記得原本還在擔心工作沒做完的女子，臉色瞬間變得比病床單還白，顫抖的手抓着媽媽，母女就在冰冷的醫院走廊抱頭痛哭。

他指後來女子成功走過鬼門關，不過卻要終生洗腎。住院期間他發現女病患原來多年前已有蛋白尿問題，估計是慢性腎絲球炎，卻沒有妥善處理，加上長年熬夜愛喝飲料，才致終生洗腎的悲劇。

洪永祥表示，高果糖飲料都是傷腎的最大元兇，而且不分病患年齡。除了肥胖與糖尿病，根據 2019 年《JASN》 研究證實，果糖代謝產生的尿酸，會像碎玻璃一樣摩擦你的腎小管，引發慢性間質發炎。他又指台灣手搖飲品文化是年輕洗腎者的集體夢魘。

5項傷腎壞習慣排名

第5名：長期熬夜與睡眠不足

第4名：極端高蛋白飲食

第3名：止痛藥與成藥的濫用

第2名：重鹹、重口味的外食習慣

第1名：含糖飲料當水喝（高果糖糖漿）

資料來源：台灣腎臟專科醫生洪永祥

第5名：蛋黃醬／沙律醬

每100g脂肪含量70至80g，熱量600至700大卡。雖然不鹹，但油脂比例極高，每100g就有近80g的油。長期食用恐致血脂飆高、血管硬化，造成腎動脈狹窄。

第4名：沙茶醬

每100g鈉含量約800mg，磷含量約200至300mg，鉀含量約400mg。成分含乾燥海產，磷、鈉含量不低，更重要的是它含有無機磷添加物與高油脂。打邊爐時大量沾食易導致血磷上升。

第3名：番茄醬

每100g糖含量高達25至30g，鈉含量約1,100mg，鉀含量約450mg。番茄本身雖健康，但市售番茄醬含砂糖、高食鹽與高果糖漿，濃縮後的番茄醬鉀含量偏高，這對心臟衰竭或高血鉀風險的腎友來說，極其危險。

第2名：醬油膏

每100g鈉含量約4,000至5,000mg。為營造濃稠口感而添加大量的修飾澱粉、焦糖色素以及更多的鹽分來提味，少量沾取即可能攝入大量鈉。

第1名：辣豆瓣醬

每100g鈉含量驚人，約7,000mg，無機磷含量約500mg以上。鈉含量偏高，易超出每日建議鹽攝取量，且同時重油、重辣，可能刺激腸胃，影響整體代謝。

洪永祥提醒，建議腎友減少攝取醬料，並非「甚麼都不能吃」，而是讓舌頭重新適應食物本身的味道。他建議可善用天然辛香料，如葱、薑、蒜、洋葱、辣椒、九層塔、香菜、迷迭香等各式香草，幾乎不含鈉，又能增添香氣，降低對鹹味的依賴。如覺得烤魚、燙青菜等食材味道不足，也可利用酸味提鮮，加入檸檬汁或白醋，提升風味層次，從而減少對鹽分的需求。

腎病患者慎食5類高危食物

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，洗腎腎友要維持健康，飲食關鍵在於「限水、限磷、限鉀」。腎友日常飲食必須嚴格把關，避免攝取不利健康的食品，方能有效控制病情，提升生活品質。洪永祥列出以下5類食物，提醒腎友進入便利店購物時不要碰：



1. 楊桃製品

如楊桃、楊桃汁、楊桃蜜餞等

楊桃製品含有神經毒素，一般需透過腎臟代謝，但腎功能不佳者無法有效代謝，會引發打嗝、意識混亂、抽搐，甚至昏迷死亡。



2. 高糖超甜食物

如珍珠奶茶、蛋糕甜點、含糖零食等

這類食物會促進發炎、導致血糖急速上升，同時加劇口渴，使患者喝更多水，可能造成體重暴增及心臟衰竭的風險。



3. 高鉀食物

如香蕉、奇異果、橙汁等

血鉀過高可能引起心律不整、心跳停止



4. 高磷食物

如芝士、加工肉品、可樂等

磷質無法順利排出時，可能導致骨骼脆弱、副甲狀腺亢進、皮膚搔癢、血管鈣化，甚至心臟衰竭。



5. 高鈉食物



如即食麵、香腸、蜜餞等

高鈉飲食會加劇口渴，促使腎友飲用過多水份，可能引發血壓飆高、肺水腫及心臟衰竭。此外，洗腎脫水可能會更痛苦。



資料來源：腎臟專科醫生洪永祥

10大常見傷腎超加工食品

台灣腎臟專科醫生洪永祥曾在其Facebook專頁分享，門診中常見腎功能異常的患者，其檢驗報告多項指標不合格，而這些患者大多三餐依賴「超加工食品」（Ultra-Processed Foods, UPFs）。當他們減少攝取這類食物後，僅3個月時間，血糖、血壓、血脂肪、尿酸、腎功能及蛋白尿等數值均有明顯改善。

洪永祥列出日常生活中最常見的10類超加工食品，它們看似平常，卻是腎臟健康的「隱形殺手」，提醒大眾留意：

1. 即食麵：即食麵的調味包鈉含量極高，還可能含有磷酸鹽作為調味或防腐劑。經常食用，不僅血壓上升，也讓腎臟長期過勞。

2. 加工肉類：如香腸、火腿、熱狗等，常含亞硝酸鹽、高鈉與添加磷，研究顯示其攝取量與慢性腎臟病風險呈正相關。

3. 手搖飲品與含糖飲料：珍珠奶茶、果汁飲料等含糖量驚人，會提升糖尿病與代謝症候群風險，進而傷害腎臟。

4. 薯片與餅乾：這類零食鹽分高、熱量高，且缺乏纖維與營養，長期食用會加劇高血壓與腎臟負擔。

5. 罐頭食品：雖方便保存，但通常調味多半鹽分高，部分還含有磷酸鹽，對腎功能不佳者尤其不利。

6. 速食與炸物：高脂、重鹹的典型超加工食品，與腎功能下降有密切關聯。

7. 加工乳製品與奶精飲料：如三合一咖啡、調味乳等，常含奶精、糖漿或其他加工乳成分，以及添加磷，糖分也偏高。

8. 調味粉與即溶湯包：這類產品多含高鈉與添加劑，經常食用會大幅增加腎臟負擔。

9. 工廠製蛋糕與糕點：這些蛋糕多半含大量糖分、奶油與氫化油脂，不僅傷心傷血管，也會誘發肥胖與代謝症候群間接影響腎臟健康。

10. 人工甜味飲料或「低糖」飲品：有些人以為喝「無糖可樂」或「低糖飲品」就比較健康，但其實這些人工甜味劑飲料仍屬超加工食品，長期食用對腎臟構成風險。

5字口訣自測腎功能

台灣家庭醫學科醫生陳怡廷曾在台北市立聯合醫院網站撰文，指出腎病初期一般來說沒有症狀，當發現身體出現異常，如疲倦、水腫和食慾不振等情況，往往發現患病時已屬中晚期。

透過抽血檢查腎絲球過濾率和尿液檢查尿蛋白，陳怡廷建議5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」，讓大眾自測腎功能：

1. 泡（泡泡尿）

• 腎絲球過濾功能受損，形成持久性和不易消散的泡泡尿。

2.水（水腫）

• 腎臟無法排出多餘水分，導致下肢或眼皮水腫。

3. 高（高血壓 ）

• 體液平衡與內分泌失調，易引發高血壓並加重腎臟損傷。

4.貧（貧血）

• 紅血球的生成作用受損，導致貧血、臉色蒼白和易氣喘。

5. 倦（疲倦）

• 電解質失衡與毒素累積，使人感到疲倦和無力。

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷

8大高危險族群

另外，有8大高危人士要留意，容易患上慢性腎病：

● 糖尿病患者

● 高血壓患者

● 痛風患者

● 65歲以上長者

● 長期服用止痛藥者

● 有家族病史者

● 吸煙者

● 代謝症候群患者

資料來源：家庭醫學科醫生 陳怡廷