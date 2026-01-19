飲食禁忌｜ 研究揭牛奶配4種食物恐傷身，常見食法增胰臟負擔

牛奶富含鈣質與蛋白質，一直被視為健康早餐必備。過往有研究指出，牛奶配搭不同的食物居然變成傷身食法，嚴重會令胃部不適、結石，甚至影響營養吸收。當中有1種食法非常常見，但原來99.9%人都吃錯了！

韓媒《健康朝鮮》整理多項研究指出，牛奶並非與所有食物都適合搭配食用。當牛奶與特定食物同時攝取時，可能因化學反應而影響營養吸收，甚至對消化系統造成不必要的負擔。

1. 牛奶加堅果

堅果富含植酸，這種物質會與牛奶中的鈣質結合，形成人體不易吸收的複合物，從而降低鈣的吸收效率。此外，部分堅果，如杏仁，也含有草酸，它同樣會與鈣結合，形成草酸鈣。除了可能影響鈣質吸收，大量草酸鈣的形成也被認為可能增加泌尿系統結石的風險。對於消化系統敏感的人來說，這種組合還可能引發腹脹、腹瀉等不適症狀。

2. 牛奶加穀物片

許多人的經典早餐——牛奶泡穀物片，也被列為需要注意的組合。韓國專家指出，穀片中的添加糖與牛奶中的乳糖，在分解後會產生半乳糖等物質。在清晨器官尚未完全甦醒、消化功能相對較弱的時段，同時攝取這兩種糖分，可能會加重胰臟分泌胰島素的負擔，對消化系統造成壓力。

3. 牛奶加紫薯

紫薯富含抗氧化力強的花青素，但當它與牛奶一同食用時，牛奶中的鈣質會與花青素結合。這種結合會導致鈣質與花青素都無法被人體有效吸收，最終可能隨着代謝被排出體外，造成營養的浪費。

4. 牛奶解辣

不少人習慣在吃辣後喝牛奶來緩解不適，但辛辣食物本身就會刺激胃黏膜，而牛奶中的鈣與酪蛋白也可能刺激胃酸分泌。對於胃部健康的人而言，影響或許不大；但對於本身有胃炎或胃潰瘍的患者，這種組合反而可能加劇胃部的不適感。專家建議，若想緩解辛辣帶來的不適，可以適量攝取蜂蜜。

營養師品瑄在其YouTube頻道上分享，逐一分析8大飲食迷思和禁忌。她表示，有些傳言雖然有其道理，但有些則過於誇張。以下會為大家拆解8大飲食迷思：

1. 香腸配乳酸飲品會致癌？

香腸、火腿等加工食品在製作過程中會加入硝酸鹽或亞硝酸鹽，這些添加劑本身是致癌物。而乳酸飲品則含有較多的胺，與硝酸鹽結合後會生成亞硝胺，是一種毒性更高的致癌物。

建議：正常食用是安全的，因為亞硝胺的含量非常少，但應避免長期累積，不建議每天食用。

2. 維他命C與蝦一起會產生砒霜？

海鮮通常含有砷，而高濃度的維他命C可能會將砷轉化為三鉀砷，即砒霜。但實際上，許多天然食物如海鮮中所含的砷屬於無害的有機砷，與維他命C結合後不會產生有毒物質。

3. 螃蟹與柿同時食用會引起食物中毒？

柿含有豐富的單寧酸，而蟹是高蛋白食物，兩者同時食用可能會導致蛋白質凝結，影響腸道吸收和消化，容易引起消化不良或腸絞痛，腸胃敏感的人吃後可能會出現不適、腹瀉，讓人誤以為是食物中毒。

建議：兩者相隔1至2小時食用，並去掉柿的皮以減少影響。

4. 白蘿蔔與橙一起會導致甲狀腺腫脹？

白蘿蔔屬於十字花科植物，含有較多的硫氫酸，而橙則富含黃酮物質，兩者結合可能會抑制碘的吸收，從而影響甲狀腺。但主要的原因是本身碘攝取不足，這種食物組合不太可能導致身體缺碘。

5. 雞蛋加豆漿會影響營養吸收？

雞蛋和豆漿都是營養師推薦的「黃金組合」。有說法認為這兩種食物一起食用會導致腹瀉，原因在於豆漿中的胰蛋白抑制酶影響蛋白質的吸收，而引致腹瀉的原因則是生雞蛋中的沙門氏菌。

建議：將食材徹底煮熟，就可以消滅沙門氏菌並去除抑制酶。

6. 豆腐與菠菜一起吃會引發腎結石？

豆腐含有鈣質，而菠菜含有草酸，兩者結合會形成草酸鈣，但其實草酸鈣不會被腸道吸收，也不會進入泌尿道系統或影響腎臟，而是會隨糞便排出，因此不必擔心。

7. 刺身配芥末或白蘿蔔絲能殺菌？

芥末含有異硫氰酸鹽，確實有抑菌效果，而白蘿蔔絲也含有抑菌成分，但只能抑制細菌增長，無法殺死已存在的細菌。

建議：最重要的是注意食材的衛生安全。

8. 吃隔夜菜會致癌？

食物經過反覆加熱和放置過久，會導致營養流失或變質，特別是葉菜類，因含有較多硝酸鹽，經過高溫或酸性環境長時間放置後，會使鹽類增多，與其他食物中的胺或蛋白質結合形成有毒物質亞硝胺，長期可能會增加致癌風險。

建議：應在4小時內吃完，盡量避免食用隔夜菜。

品瑄提醒，飲食關鍵在於徹底煮熟食材和注意多元攝取，避免長期吃一樣的東西，通常不會有問題。