鼻病毒｜內地爆發傳播力強，無疫苗特效藥3類人高危

愈來愈多港人熱愛放假到內地遊玩，近日內地多個城市卻「鼻病毒」爆發，症狀以鼻塞、流鼻涕為主。據中國官方最新監測數據，指出鼻病毒陽性比例在近期顯著攀升，專家指現時未有疫苗或特效藥治療或預防，抗生素亦對於病原體無效，唯有做好個人衛生降低感染風險。

病毒傳播力強 兒童感染比例高

鼻病毒，又稱人鼻病毒，是引起普通感冒的最主要病原體之一。其傳染性強，在成人與兒童群體中都十分常見。尤其值得注意的是，在兒童急性上呼吸道感染病例中，約有30%至50% 與鼻病毒感染有關。

該病毒主要透過飛沫和接觸兩種途徑傳播。患者咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫可被他人吸入而導致感染。更為隱蔽的是，鼻病毒在室溫下的物體表面能存活數小時，因此門把手、玩具、餐具等日常物品極易成為病毒載體，人們在接觸後若未洗手即觸摸口、鼻或眼睛，便會造成感染。

3種流行病毒症狀區別

冬季是不同上呼吸道病毒盛行的高峰期，北京大學人民醫院呼吸與危重症醫學科副主任醫師公丕花，就將「鼻病毒」與「流感」、「呼吸道合胞病毒（RSV）」的症狀比較，以便市民辨析：

1.鼻病毒：

症狀：主要集中在上呼吸道，通常表現為鼻塞、流鼻涕、打噴嚏等

病情：較輕

2.流感：

症狀：常引起高燒、全身肌肉痠痛、顯著疲倦等全身性症狀

病情：較重

3.呼吸道合胞病毒（RSV）：

症狀：易影響氣管和肺部，症狀包括咳嗽、低燒、呼吸時出現喘鳴聲

病情：對嬰幼兒威脅較大

3類高風險人群 需警惕重症風險

對於健康的成年人來說，感染鼻病毒通常透過充分休息和對症治療（如緩解鼻塞、退燒），大多可在7至10天內自行康復。然而，以下3類高危人士一旦感染，病情可能迅速惡化，引發重症，需要格外警惕：

慢性呼吸道疾病患者：如哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）患者，感染可能加劇原有病情。

5歲以下幼童及65歲以上高齡長者：免疫系統相對脆弱或功能減退。

免疫力低下或受損人士：包括接受化療的癌症患者、器官移植受者、HIV感染者等。

暫無疫苗和特效藥

面對鼻病毒的蔓延，當前最大的公共衛生挑戰在於其「無疫苗、無特效藥」的特性。鼻病毒型別眾多且變異快，迄今全球尚未研發出有效的預防性疫苗。此外，目前沒有任何藥物能殺滅鼻病毒。

4招維持個人衛生

在缺乏疫苗和特效藥的情況下，專家提醒保持個人衛生是最有效的防護方法：

勤洗手：鼻病毒可在皮膚表面存活數小時，使用肥皂洗手或使用酒精搓手液是最有效的

戴好口罩：在人多擁擠或通風不良的密閉場所，正確佩戴口罩能有效阻隔飛沫傳播。

室內勤通風：每天定時開窗通風，能顯著降低室內空氣中的病毒濃度。

增強自身免疫力：保持充足睡眠、均衡營養、規律運動並管理好壓力，是維持免疫系統處於最佳防禦狀態的根本。

此外，專家亦建議有幼兒的家庭，應定期清潔消毒玩具、餐具等物品亦很重要。

感染後出現4種情況速求醫

若感染後出現以下危險徵兆，應立即求醫，有可能是重症先兆：

發燒持續超過3天。

精神狀態不佳、嗜睡或異常煩躁。

出現胸悶、呼吸急促、呼吸困難等症狀。

嬰幼兒出現進食困難、尿量明顯減少等脫水跡象。

快速分辨感冒、流感、新冠肺炎症狀主要分別

感冒、流感及新冠肺炎皆可能出現喉嚨痛、流鼻水等類似症狀，該如何準確區分？專家指出可從以下主要差異入手：

1. 普通感冒

關鍵特徵：症狀逐漸出現。

症狀表現：多從鼻子與喉嚨開始，例如流鼻水、輕微喉嚨痛等，發展較為緩慢。

2. 流行性感冒（流感）

關鍵特徵：突然發病，伴隨明顯痠痛。

症狀表現：流感最明顯的特徵是「突然發作」，患者可能在短時間內從「還好好的」，下一刻突然發高燒。

獨特痛感：常伴隨強烈的身體痠痛、肌肉無力或極度疲累。若感到「全身散晒」，很大機會是流感。

3. 新冠肺炎（COVID-19）

關鍵特徵：失去味覺、嗅覺，喉嚨如刀割。

症狀表現：初期症狀與流感相似，如發燒、咳嗽等。

獨特痛感：最關鍵的分辨點是「失去嗅覺或味覺」。此外，不少患者形容喉嚨痛如「刀割」，並常伴有腹瀉等腸胃不適症狀。

季節性流感8類高危群組

1. 6個月至11歲兒童

2. 50歲或以上人士

3. 醫護人員（包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員）

4. 居於護理院舍（例如安老院舍和殘疾人士院舍）的人士

5. 孕婦

6. 長期病患者

7. 家禽業從業員

8. 從事養豬企屠宰豬隻行業的人士

資料來源：疫苗可預防疾病科學委員會

流感7大嚴重併發症

台灣營養功能醫學專家劉博仁曾於Facebook發文提醒公眾，指流感是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，除了影響呼吸系統，嚴重時更可引發7大嚴重併發症：

肺炎

急性呼吸窘迫症侯群

心肌炎

心包膜炎

腦炎

吉巴氏症侯群

賴紋肌溶解症

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁

注意5類營養素補充

劉博仁表示一旦染上流感，其實可多補充以下5類營養素，以助康復及預防病情惡化：

維他命Ｃ

功能：提升免疫力、抗氧化、減少感冒期間的症狀嚴重度。

食物來源：柑橘類水果（橙、葡萄柚）

補充劑量：

一般保健：1000mg/天

感冒時：可增至2000mg/天（分次服用）

維他命D3

功能：調節免疫系統，減少病毒感染的風險。

食物來源：曬太陽（每天15-30分鐘）

補充劑量：

一般保健：1000-2000IU/天

感冒時：可短期增至5000IU/天，加速免疫反應

鋅

功能：抑制病毒複製、減少感冒持續時間。

食物來源：南瓜子、紅肉、堅果、海鮮（生蠔含量最高）

補充劑量：

感冒時建議10-15mg/天，最多不超過40mg/天

益生菌

功能：支持腸道免疫，減少病毒感染後的腸胃不適。

食物來源：乳酪、泡菜、味噌、益生菌補充劑。

Omega-3 脂肪酸

功能：減少發炎，提升免疫反應。

食物來源：魚油、亞麻籽、奇亞籽

資料來源：台灣營養功能醫學專家劉博仁



