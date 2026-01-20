冬日暖身補氣強筋首選牛肉｜哪些體質忌食？濕疹患者要戒牛嗎？真實醫案分享

天氣又轉冷，一碗溫熱的牛肉湯下肚，從胃暖到入心。牛肉自古被視為滋補上品，素有「肉中黃芪」之稱。清朝有位書生，苦讀多年卻屢試不第，終日面色萎黃、氣短乏力。某日偶遇一位游方郎中指點，每日進食適量牛肉燉黃芪。數月後，竟覺神清氣爽，再赴考場，果真高中。這故事告訴我們，成功除了需要運氣，還要一身「牛氣」！

牛肉味甘性平，自古被視為滋補上品，素有「肉中黃芪」之稱。

牛肉的真實價值

中醫理論中，牛肉味甘性平，亦有典藉認為其性温；歸脾、胃、腎經，可補脾胃、益氣血、強筋骨。牛肉治虛損羸瘦，消渴，脾弱不運，痞積，水腫，腰膝痠軟，用於體質虛弱者。

有巿民話：牛肉好毒！?《名醫別錄》指牛肉：「味甘，平，無毒」。現代營養學分析指出，牛肉富含多種關鍵營養，包括優質蛋白質、維生素B12、鋅，以及易吸收的血基質鐵，改善缺鐵性貧血，增強免疫力，促進細胞修復。更引人注目的是其防癌潛力。研究發現，牛肉中含共扼型亞油酸，這種物質可有效地預防小白鼠皮膚癌和胃癌。牛肉有毒之說，部分源於對牛耕作價值的尊重及傳統信仰。其實，女士們每日使用的化妝品比吃牛更毒，巿民每日使用的消毒酒精，更是一級致癌物。

體質辨證 牛肉宜忌

牛肉雖好，卻非人人皆宜。中醫強調辨證施膳，根據體質選擇。

適合食用者：

● 氣虛陽虛型：常感乏力、怕冷、面色蒼白。

● 血虛型：面色萎黃、頭暈眼花。

● 筋骨虛弱型：腰膝酸軟、久病體虛。

應謹慎或避免者：

● 濕熱或陰虛火旺體質：常見舌苔黃膩、易長痘、口乾煩熱。

● 脾胃積滯者：若有腹脹、消化不良，應先消食導滯，暫避免厚重滋膩的牛肉。

筆者分享一例濕疹戒牛肉病案

黃小朋友，男，7歲。其母不巧在逛街途中，分別捕獲筆者三次，決心帶患兒來診。初診，見患兒爛嘴爛手，一身皆爛。母親代訴，未曾用中醫中藥治療，七年來反覆進行類固醇治療，病情未見好轉。

筆者見患兒唇甲蒼白，於是問其母，患兒飲食情況，得知患兒為治療濕疹戒掉了牛肉，及其他生長發育所需的營養食物，導致血虛不能濡養肌膚。筆者囑咐切忌亂戒口，兩周規律內服中藥治療後，患兒濕疹明顯好轉。最後，筆者帶返頭盔，總結而言︰物極必反，過猶不及，切記牛肉乃血肉有情之品，補力雄厚，即便對症，還應適量常食，而非一次多食。



患兒經兩周規律內服中藥治療後，濕疹明顯好轉，筆者囑咐其母親切忌亂戒口。（相片由患者提供）