照顧者必學理財貼士，從「講錢傷感情」到「講金有智慧」

正當眾人為新一年的發展大計磨拳擦掌，不少照顧者卻在為突發的財務重擔而發愁。華人家庭認為「講錢傷感情」，往往等到長者患癌、中風或腦退化等疾病，喪失自理或精神行為能力時，這道禁忌才被巨額醫療賬單粗暴撕開。這不僅容易令家庭財務陷入險境，更往往是家庭成員衝突的導火線。

筆者回想去年11月，家福會舉辦「護老者論壇」，題目正是「家庭護老與財務管理——講心又講金」，探討照顧者如何與老友記預先溝通理財與醫療安排。聽著講者的分享，現實雖骨感，卻極具警世價值。

雙軌財務規劃 避免退休「三無」困局

首先，香港長者正面臨嚴峻的退休「三無」困境。香港教育大學社會科學系教授（實踐）姚偉梅教授，引述投資者及理財教育委員會(IFEC)於2020年的《退休理財研究》指出，在受訪的1,200多位在職和退休人士中，54%無退休儲蓄、25%僅靠強積金、25%對退休儲備完全沒有信心。這意味著，沉重的老後照顧開支，極大機會直接壓垮子女。

對此，姚教授提醒一眾照顧者，規劃退休為時未晚。而健康的護老底線是「不犧牲自我未來」。她提倡「雙軌財務規劃」：

1.針對長者： 應預留6至12個月的應急儲備，並盡早辦理「持久授權書」，明確指定財務決策代理人，避免失能後的財產管理糾紛。

2.針對照顧者： 應持續供款強積金，並配置基礎保險（如住院保險），再以定期壽險和危疾保險「包底」。自己站得穩，長者才有所依。

香港教育大學社會科學系（實踐）教授姚偉梅教授於家福會「護老者論壇」建議，照顧者與老友記實行「雙軌財務規劃」。(圖：家福會提供)

人在病床 錢在銀行的惡夢

原來即使老友記有積蓄，若無法律準備，錢也可能變廢紙。大銀總監陳曉蕾提醒照顧者，要考慮被照顧者的想法之餘，也要留意「人在病床，錢在銀行」往往是最大的照護困局。

她分享了一個令人心酸的案例。一位父親早年將資產轉至母親名下。怎料母親58歲時，確診早發性認知障礙，父親隨後也不幸中風。

由於母親已喪失精神行為能力，且未預先訂立「持久授權書」，銀行無法讓他人代管戶口。雖然相熟經理曾酌情協助提款一次，但之後便愛莫能助。兒子只能眼睜睜看著戶口裏的錢，卻無法支付兩老的醫療費，陷入困境。

大銀總監陳曉蕾提醒照顧者，避免「人在病床，錢在銀行」的困局。(圖：家福會提供)

百萬賬單 引爆家庭衝突

制度的僵化令人無奈，但家庭內部的衝突則更具毀滅性。家福會高級經理陳慧敏及黃景麗引述社聯調查指，逾半照顧者因「不知從何說起」而避談財務。她們的經驗發現，部分個案最終釀成大禍。

以一個高衝突個案為例，85歲母親突發中風，四名經濟能力懸殊的子女在慌亂中，將其送入私家醫院，期望得到更佳照顧。一個月後，一張一百萬港元的醫療賬單，引爆了積壓已久的矛盾。

「難道要我負債去養媽？我有老婆仔女要養！」經濟拮据的子女恐懼怒吼。

「你還有人性嗎？這麼自私自利！」經濟寬裕的子女憤怒指責。

缺乏預先共識，親情變成了互相傷害的武器，家庭群組陷入死寂，但醫院費用仍在每日累積。

(由左至右)家福會高級經理黃景麗及陳慧敏分享，家庭避談財務，對如何照顧長者沒有共識，往往成為他日引發糾紛的導火線。(圖：家福會提供)

先處理心情 再處理事情

此情此景，每天也在社會不同角落上演。面對僵局，家福會高級經理黃景麗強調核心原則：「先處理心情，再處理事情」。社工的首要任務是承認與接納案主情緒，並運用「重塑負面語言」（Reframing）技巧介入。這類處理手法，亦值得照顧者們借鏡。

當子女互相攻擊時，社工對財政較緊張的子女說：「我聽到你的委屈。其實你的拒絕並非不孝，而是因經濟壓力感到無助，擔心影響自己的小家庭。」

這句話擊中了痛點。當對話焦點從應否住私家醫院的「立場」，轉向維護母親尊嚴的共同「利益」，家庭才得以重新坐下，制定出混合公私營醫療的可行方案。

家福會「護老者論壇」反應熱烈，而照顧者的財務安排，亦是備受關注的話題。(圖：家福會提供)

發掘「講金」時機

家福會早已洞察照顧者理財的複雜性，並推出相關教育計劃。若讀者希望邁出第一步，與老友記「講錢」及了解未來照護意願，家福會高級經理陳慧敏提供了三個創造時機的貼士：

1.利用觸發事件： 借新聞報導或親友故事為引子，開啟討論。

2.把握危機時刻： 親友生病或離世雖令人悲傷，卻是討論相關安排的最現實時機。

3.主動製造機會： 參加參觀安老院舍等活動，在獲取資訊的過程中，自然地展開對未來照顧的對話。

筆者最大的感受是，事先安排財務規劃與醫療指示，應是照護的強大後盾，而非禁忌。趁長者健康時，訂立「預設醫療指示」和「持久授權書」，清晰交代將來若無法自理時的護理意願，以及資產是用來「對自己好啲」還是留作遺產。這才能確保風雨來襲時，長者享有尊嚴，照顧者亦大減後顧之憂。

不妨找一個時機，與老友記傾談老後照顧及財務安排。(圖：Kampus Production@Pexels)

如何理財及預留儲備，是不少照顧者的挑戰。（圖：Karola G@Pexels）