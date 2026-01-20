歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
十一月
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜古埃及文明大展：埃及博物館珍藏
推介度：
20/11/2025 - 31/08/2026
24
一月
九龍寨城公園｜中華文化．公園遊蹤「文韜武略．九龍寨城遊園之旅」公眾導賞團 九龍寨城公園｜中華文化．公園遊蹤「文韜武略．九龍寨城遊園之旅」公眾導賞團
文化藝術 親子活動
九龍寨城公園｜中華文化．公園遊蹤「文韜武略．九龍寨城遊園之旅」公眾導賞團
推介度：
24/01/2026
免費
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
護膚品測試｜日本雜誌評測潤唇膏，8款A級高保濕，5大選購Tips
健康Tips

護膚品測試｜日本雜誌評測潤唇膏，8款A級高保濕，5大選購Tips

健康解「迷」
健康解「迷」

　　潤唇膏是冬季預防嘴唇乾燥的必備品，市面上有許多價格親民、號稱具有保濕功效的潤唇膏，有一些更含有藥物成分，令人難以抉擇。日本雜誌《LDK》近日對多款熱門保濕潤唇膏進行全面評測，包括曼秀雷敦、DHC等知名品牌，從保濕力、使用感等多方面進行比較，其中冠軍產品只售$34！

 

10款潤唇膏大比拼

 

　　《LDK》本次測試對市面上10款常見的保濕潤唇膏進行評估，將每種產品的固定量的潤唇膏塗抹在類似人體皮膚的樣本上，經過一段時間後，再根據樣本的外觀對其進行評估，以查看其乾燥程度。測試主要分為兩部分：

 

● 保持水分能力：將等量潤唇膏塗抹於仿皮膚材質的測試片上，經特定時間後觀察其乾燥程度，評估保濕持久度。

● 使用感評價：由多位女性評測員實際試用，從容器設計、塗抹順滑度、香味等方面進行評分。

 

　　測試結果顯示，The Public Organics的「精油保濕唇膏」和「精油保濕霧面唇膏」表現突出，保濕測試中獲得最高分數。兩者均具優異保濕力，其中普通版呈現自然光澤，霧面版則帶低調微光。其輕薄質地易於塗抹，天然香味亦獲評測員好評，使用感順滑舒適。

 

 

2026潤唇膏推薦︱《LDK》潤唇膏大比拼 8款獲A級 DHC排第3 冠軍超保濕只售$34

 

 

10款潤唇膏推介名單（排名由低至高）  
        
產品／售價／保濕力／使用性／綜合評價

        

等級 C        

        
第10名        

● 曼秀雷敦 潤唇膏 無色／¥500（約港幣$24.6）／3.5／2.33／3.11        
        

等級 B        
        

第9名        

● 松本清 W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum／￥1320（約港幣$65）／3.0／3.5／3.25        
        

等級 A        
        

第8名        

● &be 藥用保濕潤唇膏／¥1,980 （約港幣$97.4）／3.5／4.88／3.96        
        

第7名        

● Mama Butter With Lipstick／¥1,366 （約港幣$67.2）／4.0／4.63／4.21        
        

第6名        

● Snidel Beauty Melting Fit Balm／¥2,860（約港幣$140.7）／4.5／4.13／4.38        
        

第5名        

● to／one 亮白防曬護唇膏 UV ¥2,640（約港幣$130）／4.5／4.75／4.58        

        

第4名        

● Argelan 薄荷檸檬口味潤唇膏／¥658（約港幣$32.4）／5.0／4.0／4.67        
        

第3名        

● DHC 植物潤唇膏／¥656 （約港幣$32.3）／5.0／4.13／4.71        
        

第2名        

● The Public Organics 精油保濕霧面唇膏／¥693（約港幣$34）／5.0／4.38／4.79        
        

第1名        

● The Public Organics 精油保濕唇膏／¥693（約港幣$34）／5.0／4.38／4.79        
        

資料來源：《LDK》        

 

選購潤唇膏五大要點

 

　　市面不少產品均標榜高度保濕功效或含有豐富的護理成分，形態設計亦愈見多樣化。以下將整理選購潤唇膏時需留意的5大關鍵要點，以供參考：

 

1.區分類別：化妝品、準藥品與藥品

 

● 化妝品：適合日常滋潤，含保濕或美妝成分，選擇多樣。

● 準藥品：含活性成分，針對乾裂或敏感嘴唇，包裝標示「準藥品」或「醫藥部外品」。

● 藥品：具治療功效，適用於嚴重乾裂或炎症，若使用後未改善應求醫。

 

2.注意紫外線防護

 

　　嘴唇皮膚敏感，易受紫外線傷害，建議選擇具防曬功能或低刺激性配方。

 

3.按形狀選擇

 

● 棒狀：便攜衛生，適合隨時補塗。

● 膏狀／罐裝：保濕力強，適合居家護理。

● 管狀：質地柔滑，可作唇部精華或唇彩使用。

 

4.留意保濕成分

 

　　常見成分如乳木果油、蜂蠟、角鯊烷、玻尿酸、甘油等；凡士林則能形成保護膜，鎖水防乾裂。

 

5.考慮價格與性價比

 

　　潤唇膏屬日常消耗品，可於藥妝店比較價格，選擇符合預算且效果滿意的產品。

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#健康養生#護理#唇膏#美妝品牌#產品測試#潤唇膏#潤唇膏成分
Add a comment ...Add a comment ...
名人保養 │ 張學友新加坡近照曝光，網民驚訝斷崖式衰老認唔出
更多健康解「迷」文章
名人保養 │ 張學友新加坡近照曝光，網民驚訝斷崖式衰老認唔出
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處