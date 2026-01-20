護膚品測試｜日本雜誌評測潤唇膏，8款A級高保濕，5大選購Tips

潤唇膏是冬季預防嘴唇乾燥的必備品，市面上有許多價格親民、號稱具有保濕功效的潤唇膏，有一些更含有藥物成分，令人難以抉擇。日本雜誌《LDK》近日對多款熱門保濕潤唇膏進行全面評測，包括曼秀雷敦、DHC等知名品牌，從保濕力、使用感等多方面進行比較，其中冠軍產品只售$34！

10款潤唇膏大比拼

《LDK》本次測試對市面上10款常見的保濕潤唇膏進行評估，將每種產品的固定量的潤唇膏塗抹在類似人體皮膚的樣本上，經過一段時間後，再根據樣本的外觀對其進行評估，以查看其乾燥程度。測試主要分為兩部分：

● 保持水分能力：將等量潤唇膏塗抹於仿皮膚材質的測試片上，經特定時間後觀察其乾燥程度，評估保濕持久度。

● 使用感評價：由多位女性評測員實際試用，從容器設計、塗抹順滑度、香味等方面進行評分。

測試結果顯示，The Public Organics的「精油保濕唇膏」和「精油保濕霧面唇膏」表現突出，保濕測試中獲得最高分數。兩者均具優異保濕力，其中普通版呈現自然光澤，霧面版則帶低調微光。其輕薄質地易於塗抹，天然香味亦獲評測員好評，使用感順滑舒適。

10款潤唇膏推介名單（排名由低至高）



產品／售價／保濕力／使用性／綜合評價

等級 C



第10名

● 曼秀雷敦 潤唇膏 無色／¥500（約港幣$24.6）／3.5／2.33／3.11



等級 B



第9名

● 松本清 W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum／￥1320（約港幣$65）／3.0／3.5／3.25



等級 A



第8名

● &be 藥用保濕潤唇膏／¥1,980 （約港幣$97.4）／3.5／4.88／3.96



第7名

● Mama Butter With Lipstick／¥1,366 （約港幣$67.2）／4.0／4.63／4.21



第6名

● Snidel Beauty Melting Fit Balm／¥2,860（約港幣$140.7）／4.5／4.13／4.38



第5名

● to／one 亮白防曬護唇膏 UV ¥2,640（約港幣$130）／4.5／4.75／4.58

第4名

● Argelan 薄荷檸檬口味潤唇膏／¥658（約港幣$32.4）／5.0／4.0／4.67



第3名

● DHC 植物潤唇膏／¥656 （約港幣$32.3）／5.0／4.13／4.71



第2名

● The Public Organics 精油保濕霧面唇膏／¥693（約港幣$34）／5.0／4.38／4.79



第1名

● The Public Organics 精油保濕唇膏／¥693（約港幣$34）／5.0／4.38／4.79



資料來源：《LDK》

選購潤唇膏五大要點

市面不少產品均標榜高度保濕功效或含有豐富的護理成分，形態設計亦愈見多樣化。以下將整理選購潤唇膏時需留意的5大關鍵要點，以供參考：

1.區分類別：化妝品、準藥品與藥品

● 化妝品：適合日常滋潤，含保濕或美妝成分，選擇多樣。

● 準藥品：含活性成分，針對乾裂或敏感嘴唇，包裝標示「準藥品」或「醫藥部外品」。

● 藥品：具治療功效，適用於嚴重乾裂或炎症，若使用後未改善應求醫。

2.注意紫外線防護

嘴唇皮膚敏感，易受紫外線傷害，建議選擇具防曬功能或低刺激性配方。

3.按形狀選擇

● 棒狀：便攜衛生，適合隨時補塗。

● 膏狀／罐裝：保濕力強，適合居家護理。

● 管狀：質地柔滑，可作唇部精華或唇彩使用。

4.留意保濕成分

常見成分如乳木果油、蜂蠟、角鯊烷、玻尿酸、甘油等；凡士林則能形成保護膜，鎖水防乾裂。

5.考慮價格與性價比

潤唇膏屬日常消耗品，可於藥妝店比較價格，選擇符合預算且效果滿意的產品。

