抗癌成功｜60多歲婦大腸癌3期靠3招飲食活到97歲

台灣「無毒教母」護理師譚敦慈的奶奶在60多歲時確診大腸癌第三期，病因與長期慳家的一個習慣有關。然而，奶奶在接受治療後徹底改變飲食，成功抗癌至今從未復發，活到97歲高齡。

慳家慳出癌 長期食過期和加工食物

臨床毒物科護理師譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中分享現年97歲奶奶罹癌的關鍵，可能在於過於節儉的生活習慣。婆婆過去對於食物相當珍惜，即使食物已經變味、發酸也捨不得丟棄，會加入小蘇打粉來中和酸味後繼續食用。譚敦慈夫婦發現後極力阻止，譚敦慈強調，食物一旦變酸，代表已有細菌滋生並產生代謝物質，即便用方法去除酸味，有害物質仍存在其中，絕對不宜再食用。長期攝取這類不新鮮食物及加工醃漬品，被認為是誘發大腸癌的環境因素之一。

癌癒後飲食調整：原型、清淡、順序是關鍵

確診大腸癌第三期後，婆婆積極接受治療，並立刻改變飲食習慣，主要以原型食物為主，烹煮方式偏清淡。當中最關鍵的是飲食順序：

1. 以原型食物為主：完全捨棄不新鮮食物、醃漬類與加工食品。

2. 鍾愛清淡火鍋：湯底清淡，「進食順序」 以青菜為先，最後才吃蛋白質。

● 第一步：先準備兩大盤青菜下鍋涮煮，並先吃完這些蔬菜。

● 第二步：吃完蔬菜後，才開始煮魚肉或瘦肉等蛋白質。

● 第三步：若吃雞肉，一定會先去除雞皮，減少脂肪攝取。

3. 配合適度運動：在飲食調整之外，也搭配規律的適度運動，全面提升身體機能。

化療期飲食關鍵：吃得下比吃得精更重要

奶奶當時經歷了6次化療，過程相當成功。譚敦慈特別分享，在化療期間，最重要的營養原則是 「吃得下、吃得夠」 ，以維持體力對抗治療副作用。她回憶，當奶奶因化療副作用而毫無食慾時，她曾特意準備 「去皮炸雞」 這類口味較重、能刺激食慾的食物。只要她願意吃、吃得下，身體就有繼續戰鬥的能量。譚敦慈也提醒所有正在接受化療的患者及家屬，化療病人容易失去食慾，但只喝湯是不夠營養的，一定要把實質的肉類食物吃下肚，才能提供身體修復與抗癌所需的充足蛋白質。

大腸癌為全港第2位 常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸瘜肉如腺瘤性瘜肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

1. 大便出血（鮮紅色）

2. 大量黏液大便

3. 貧血，導致疲憊、頭暈

4. 排便習慣改變，形狀與量改變

5. 體重減輕

6. 腹痛

7. 排便困難，常常覺得排便不乾淨

資料來源：肝膽腸胃科詹宜學醫生

預防患上大腸癌5大方法

1. 養成良好飲食習慣

2. 控制體重

3. 適量運動，不久坐

4. 戒煙

5. 定期做大腸鏡檢查

資料來源：消化系外科專科醫生劉育志

大腸癌自測方法

1. 健康糞便形狀

如香腸般的長條狀分為一次或分次排出

2. 大腸癌患者糞便形狀

糞便粗細及大小偏幼細，如同鉛筆般

資料來源：耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

大腸癌檢測方法

耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini指出，除了糞便形狀異常外，另外常見症狀包括血便、腹痛及體重無故減輕，但同樣有患者無任何症狀，假如出現任何異常，應及早求醫。醫生強調，進行大腸鏡檢查及其他大腸癌篩檢，皆是降低風險及早期發現癌症的最佳方法，以下3類人建議於45歲前進行大腸鏡檢查：

大腸癌檢測方法

1. 假如患有家族病史尤其曾有家人於50歲前確診患上大腸癌

2. 患有發炎性腸道疾病骨盆或腹部區域接受過放射治療

3. 患有某些遺傳綜合症或有結腸癌個人病史

資料來源：耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini

宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每兩年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體8大異狀，愈早發現和治療，治癒機率愈高：

10大高危人士

● 50歲以上 : 因為超過一半以上的大腸癌病人，年齡大於50歲

● 大腸癌的發生和高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食有關

● 飲酒、吸煙者

● 糖尿病

● 肥胖

● 排便習慣不正常、長期便秘

● 愛吃紅肉者

● 遺傳性非瘜肉性大腸癌的患者

● 家族性多發性瘜肉症候群的患者

● 其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎、曾罹患大腸癌並已治癒者

大腸癌8大徵兆

● 1. 血便、黏液便

● 2. 長期或慢性的腹部不適

● 3. 排便習慣改變（大便次數改變）

● 4. 大便型態改變（變軟、變細、不成形）

● 5. 時常有便意感，總感覺糞便無法排空

● 6. 不明原因貧血、疲勞、容易喘氣

● 7. 不明原因體重減輕

● 8. 腹部出現不明腫塊

12種食物預防大腸癌

蔬果類

牛油果：6.7克

蓮藕：4.9克

西蘭花（熟）：3.3克

焗番薯（連皮）：3.3克

穀物及豆類

全穀物早餐麥片：11.7克

綠豆：7.6克

紅豆：7.3克

全麥麵包：6.8克

乾果類（烤）

芝麻：14克

杏仁：11.8克

開心果：10.3克

花生：8克

*每100克的膳食纖維量

資料來源：食物安全中心