名人健康｜58歲台灣歌后驚患柏金遜，疑童工時長期接觸2物質致病

58歲台灣金曲歌后詹雅雯數年前患上柏金遜症，而且右腦出現萎縮情況，影響右邊身體活動能力。她近日受訪時便感慨要「把握這個當下」，她表示出道35年來一直忙於工作，令陪伴家人的時間甚少。

詹雅雯近日為台灣電視台節目《誰來晚餐》任嘉賓，並跟拍攝團隊探訪了一老年人家庭，受訪家庭中的婆婆更非常用心，特別在養生湯裏加入剝皮辣椒，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，還強調自己是詹雅雯的鐵粉。熱鬧的餐桌氣氛，令她感慨起自己的人生，她指，35年的歌壇生涯，令自己很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此能到受訪的家庭中與人溫馨共餐，讓她特別感動，並直言「真的要把握這個當下」。

自爆14歲做童工疑長期接觸2毒物致病

詹雅雯過去受訪時曾透露，為了生計，自己14歲已開始做童工，於工廠當女工，長期和漂白劑、硫磺接觸，懷疑因此致使腦部病變，並患上柏金遜症。對生死已看透的詹雅雯，更早已整理遺產和遺囑。



台灣金曲歌后詹雅雯數年前患上帕金遜症，而且右腦出現萎縮情況，令右邊身體活動能力受影響。(FB圖)

專家拆解漂白水危機

究竟長期接觸「漂白劑」及「硫磺」會否致柏金遜症? 台灣知名毒理專家招名威目前現代醫學對帕金遜症原因眾說紛紜，而漂白劑致帕金森氏症的說法仍然有待進一步證實；空氣中的硫磺濃度不高，要吸到罹患柏金遜症，風險值很低。

不過，他指漂白劑中的三氯乙烯很毒，是一級致癌物，接觸的時候必須小心；長期處於非常高濃度的三氯乙烯下會導致頭暈、頭痛、嗜睡、肢體不協調、精神混亂、噁心、意識不清等症狀，甚至死亡，低濃度的情況下，上呼吸道、咽喉也會有不舒適感。而且有強烈的科學證據顯示三氯乙烯會導致人類罹患腎臟癌、肝癌和淋巴癌。同時也具有發育毒性，會造成孕婦流產，引發孩童先天性心臟病、中樞神經系統缺陷以及胎兒出生體重過輕等。

拆解柏金遜症

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，常發生於長者，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部分患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部分神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

1.震顫

初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

2.動作緩慢

尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

3.關節僵硬

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

4.其他病徵

包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

資料來源：衞生署長者健康服務

現階段雖未有任何根治原發性柏金遜症的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

藥物治療

有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況，從而減低對日常生活的影響。

物理治療

由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康計劃，提供肌肉關節，姿勢及步姿的鍛練。

職業治療

由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。

心理輔導

在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要。

資料來源：衞生署長者健康服務

資料來源：神經內科醫生陳琮華