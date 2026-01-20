歡迎回來

腎臟健康警示｜ 24歲女突肥70磅瘦身後驚患尿毒症需終身洗腎
健康Tips

腎臟健康警示｜ 24歲女突肥70磅瘦身後驚患尿毒症需終身洗腎

健康解「迷」
健康解「迷」

　　腎衰竭/洗腎/尿毒症｜突然變肥不一定是飲食放縱所致，可能是大病臨頭！內地一名24歲女子因為暴肥70磅立刻減肥，成功減重後卻發現身體出現極大問題，最終確診尿毒症，腎功能衰退需要終身洗腎。她以自己經歷警世，她平時不嗜甜亦無遺傳病，病因可能與她的口味有關。

 

　　據《都市頻道》報道，中國安徽省一名年僅24歲的女子小然（化名）在抖音上分享自己罹患尿毒症的經歷，她的體重曾從51公斤（約112磅）暴肥至84公斤（約185磅）。身邊朋友開玩笑說她「吃太好」，她自己也深信是飲食失控導致肥胖。於是她開始通過做大量運動和嚴格控制飲食減肥，並成功在半年內成功減去25公斤（約55磅）。本以為只是單純發胖，但後續出現的反覆發燒、全身浮腫與發麻等症狀，迫使她緊急就醫，最終被確診為尿毒症晚期，腎臟功能已嚴重受損，需每兩日洗腎一次。

 

 

腎衰竭｜24歲女以為吃多暴肥70磅　成功減磅後現1症狀　驚罹尿毒症須終身洗腎

 

努力減55磅後面腫 揭尿毒症晚期
 

　　當她以為成功減肥就恢復健康，她卻開始反覆發燒、全身腫脹並有麻木感，面部一度腫脹到「眼睛都快睜不開」。她才意識到身體有異遂求醫，一檢查就確診腎功能衰退導致晚期尿毒症。她的腎臟功能已嚴重衰竭，無法有效排除體內代謝廢物和多餘水分。目前，她需要每兩天洗腎一次來維持生命。

 

　　現在每兩天不透析治療，（全身）就會變腫。

 

腎衰竭｜24歲女以為吃多暴肥70磅　成功減磅後現1症狀　驚罹尿毒症須終身洗腎

 

       小然表示，自己並無相關家族遺傳病史，平常也不愛喝含糖飲料。只是在飲食習慣上，偏好是口味重辣。她坦言，由於短期體重變化劇烈，她完全誤判了身體發出的信號，將腎臟病引發的全身性水腫當成了普通的脂肪堆積，直至身體嚴重不適才就醫，已錯過了早期治療的最佳時機。

 

腎衰竭｜24歲女以為吃多暴肥70磅　成功減磅後現1症狀　驚罹尿毒症須終身洗腎

 

水腫是關鍵訊號 九成病例有因可循

 

　　有醫生指出，尿毒症患者常因腎臟排水功能衰竭，導致水分與鈉離子滯留體內，從而形成全身性、按壓有凹陷的「水腫」。這種水腫，尤其於組織疏鬆的臉部、眼瞼及四肢，外觀上極易與因熱量過剩導致的「肥胖」混淆，是腎臟受損的重要早期警訊之一。若未能及時察覺並就醫，等到出現呼吸困難或嚴重全身水腫時，患者的腎功能往往已喪失70%以上，病情幾乎難以逆轉。

 

　　據臨床病例觀察得知，約90% 的尿毒症病例與 「糖尿病」、「高血壓」或「慢性腎炎」 這三種基礎疾病的長期控制不良有直接關聯。年輕族群常因自覺身體強健，而忽略對血壓、血糖等基本健康指標的定期監測，更容易延誤診斷與治療。

 

3大日常不良習慣傷腎

 

　　除了基礎疾病，一些日常不良習慣也是加速腎臟損傷的因素：

 

  • 飲食習慣：長期維持高鹽、重辣、高蛋白質的飲食模式。
  • 生活習慣：經常熬夜、習慣性憋尿。
  • 用藥習慣：未經醫師指導，濫用非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。

 

　　腎臟疾病被稱為 「啞巴病」 ，因其在早期階段症狀極不明顯。有醫生指出，如持續出現以下4大症狀，需要警覺並及早求醫：

  • 尿液異常：小便出現細密、持久不散的泡沫（泡沫尿）；夜間起床小便的次數異常增加。
  • 不明水腫：早晨起床時眼瞼浮腫，或下午腳踝出現水腫。
  • 持續性疲勞：無明確原因的長期疲倦、乏力、精神不濟。
  • 食慾不振：感到噁心、食慾下降。

 

10大傷腎惡習

 

　　台灣洪永祥醫生曾在其Youtube頻道「腎寶思樂腎臟專科」公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

 

第1名：水喝太少
身體不夠水分會直接影響腎絲球的過濾率，故盡量不要等到口渴才喝水，每天應該喝足體重3%至4%的水。

第2名：高油鹽糖飲食
有糖尿病、高血壓或痛風是導致腎功能退化的主要原因之一，故此減少外食次數和減少用過多醬料調味，可改用天然的葱、薑、蒜、辣椒、香料等，多攝取天然的膳食纖維。

第3名：吸煙和空氣污染
這兩種物質不但傷害人體肺部，長期接觸會傷害人體血管和代謝。故此，吸煙人士應盡快戒煙，以保護腎功能。當空氣污染嚴重時，務必把窗戶關緊，避免外出活動。

第4名：高壓和捱夜
壓力和睡眠不足會造成免疫系統失調，更會導致血壓和血糖失控，是造成腎功能惡化很重要的因素。故此，他建議晚上11時前入睡為佳，並善用運動和冥想舒壓。

第5名：濫用抗生素和成藥
現在很容易能夠在藥房自行購買抗生素、感冒藥、消炎藥等成藥，造成藥物濫用。若多年食用止痛藥會造成慢性腎臟損傷。若需要服用成藥超過3天，最好遵從醫生的指引。

第6名：手搖飲料及加工食品
台灣受夜市文化影響，不少年輕人多喝手搖飲料和吃加工食品，少喝水或吃原型食物，或會增加腎臟負擔。

第7名：憋尿
醫生指，女士們在外上廁所不太方便，擔心公廁衛生養成憋尿習慣。他指出，憋尿輕則重複的泌尿道感染，嚴重可導致痛風、腎結石等，久而久之加速腎功能衰退，尿頻或漏尿等情況發生。

第8名：久坐不動
有研究發現，一天坐超過6小時，每增加一小時等同吸兩支煙的傷害，簡接造成壽命減短。故此，他建議打工仔如情況許可，盡量站着工作，或每30分鐘就站起來活動一下；下班後亦不要一直躺在沙發上。

第9名：錯誤的進補與保健品
洪醫生指，從他臨床經驗觀察所得，長期食用不合適的營養保健品或錯誤進補會造成腎衰竭。他建議，若需要長期服食一種營養補充品超過3個月，宜先諮詢腎臟科醫生，且定期追蹤腎功能。

第10名：使用錯誤的飲食飲水容器
使用品質不佳的微波爐和鮮艷顏色的碗盤筷子，會在不知不覺間吃下很多塑化劑和重金屬。

 

腎功能下降5大徵兆

 

　　根據日媒《東洋経済》報道，腎臟科醫生高取優二曾表示，腎臟被稱為「沉默的器官」，即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

 

1.尿量減少

2.夜尿頻繁

3.睡覺時腿部經常抽筋

4.頭痛或頸部僵硬

5.一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

 

7類高危群組人士

 

　　北京中醫藥大學東方學院腎病科主任蔡倩中醫師在社交平台「小紅書」發布短片，指腎病是一種常見的疾病，惟有5成病人早期發病可以毫無先兆，她指，大部分病人確診尿毒症時已經是晚期腎病，需要洗腎度日，呼籲大眾要留意身體轉變，如留意氣味。由於尿毒症患者身體無法代謝廢物，如尿素氮、血肌酐等，當中的氨氣會導致身體會飄出一種臭雞蛋味，且最明顯會在呼吸和排尿中聞到臭味。

 

　　她另指7類人屬於高危群組，需要多加留意：

1.有腎病家族史

2.糖尿病患者

  • 體內長期處於高血糖的環境
  • 容易損害肝臟
  • 誘發腎病導致腎衰竭

3.高血壓患者

  • 血管會逐漸失去彈性，腎臟供血受影響

4.腎結石患者

  • 輸尿管堵塞導致尿流排不暢，引致梗阻性腎病

5.痛風患者

  • 經常服用止痛藥和腎結石，導致藥物性腎病和梗阻性腎病

6.有濫藥習慣人士

7.不良生活習慣人士

資料來源：北京中醫藥大學東方學院腎病科主任　蔡倩

　

Tags:#腎臟病#腎衰竭#洗腎#尿毒症#體重增加#水腫#飲食#運動#症狀#糖尿病#高血壓#慢性腎炎#生活習慣#鹽分攝入#吸煙#空氣污染#壓力#睡眠#藥物#抗生素#非類固醇消炎止痛藥#糖分攝入#飲料和加工食品#排尿習慣#久坐不動#營養補充品#飲食飲水容器#早期警訊#高危群組
