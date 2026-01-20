歡迎回來

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試
素食
健康好煮意
食得有營

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　基於信仰、體質、念頭，種種不同的原因，我選擇了走肉，你選擇了吃肉。七百萬人，豈止有肉食的，和走肉的，兩款飲食選擇？！想一想，日常外出吃份早餐，走肉朋友的選擇已經不多，如果屬乳糜瀉患者或麩質過敏的朋友就更是困難，普通如麵包和通心粉，由於用小麥做成的，含麩質蛋白質，不能選用。

 

　　為了方便不同飲食需求的朋友，市場上已經愈來愈多食品供應。蔬食的當然帶領著潮流，而無麩質（gluten free) 食品亦隨後追上，比如有用米或用玉米粉做成的麵包等等。記得有一次，由於颱風天的關係，誤打誤撞的，買來的用米做的麵包，吃來口感，跟平常常吃的麵包沒兩樣，味道相當的不錯。

 

　　當然，如果想吃得天然一點，想來試試自己親手做，不妨來份香煎馬鈴薯漢堡。把新鮮馬鈴薯香煎成薯餅，配自己喜歡的餡料。沒想到，原來香煎鬆脆的薯餅，配搭起來，不單只看來如漢堡包，吃來更清脆美味，相信對於需要無麩質的朋友來說，是個不錯的選擇吧？！

 

香煎薯仔漢堡（2人份）

 

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡  薯餅代麵包麩質過敏朋友啱食

 

時間：40分鐘

 

材料：

 

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡  薯餅代麵包麩質過敏朋友啱食

 

薯仔（馬鈴薯）2個／番茄 1個／洋葱 1／3個／大蘑菇（波特菇）1個／青葱 1條（1把）

 

調味：

 

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／醋 半湯匙／番茄醬 1湯匙／蒜香粉 1湯匙／黃薑粉（薑黃粉）半湯匙／紅椒粉 1茶匙 

 

工具：

 

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／蔬菜刨刀／大沙律（拉）碗／木舀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟

 

步驟：

 

　　1.    刨走薯仔（馬鈴薯）的皮，沖洗後，切成塊。放水裏，以中火煮15分鐘（如圖）。

 

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡  薯餅代麵包麩質過敏朋友啱食

 

　　2.    步驟1瀝乾水後，放大沙律（拉）碗中，加入半茶匙的鹽和1湯匙的食油，將之壓成蓉（泥，如圖）。

 

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡  薯餅代麵包麩質過敏朋友啱食

 

　　3.    將步驟2，分成四份，揉搓成圓餅。

 

　　4.    以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油，煮沸後，放入步驟3，煎至金黃色（如圖）。

 

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡  薯餅代麵包麩質過敏朋友啱食

 

　　5.    沖洗番茄，挖走蒂，切成小塊。

 

　　6.    剝走洋葱的皮，切去頭尾，清洗後，切成絲。

 

　　7.    沖洗青葱，切去頭尾，切成小段。

 

　　8.    以中火預熱平底易潔鑊，倒入1湯匙的食油，將步驟5放入鑊中，以中火炒一炒。

 

　　9.    加入調味料，和3湯匙的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，煮5分鐘。

 

　　10.    加入步驟6-7，以中火，多炒3分鐘（如圖）。

 

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡  薯餅代麵包麩質過敏朋友啱食

 

　　11.    將大蘑菇（波特菇）切半（如圖）。以中火，煎6分鐘。

 

無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡  薯餅代麵包麩質過敏朋友啱食

 

　　12.    將一塊步驟4，鋪在碟（盤子）上，舀上1湯匙的步驟10，然後步驟11，再1湯匙的步驟10，最後鋪上一塊步驟4。

 

　　13.    重覆步驟12，便完成兩份香煎薯仔漢堡。

 

筆記：

 

1.    薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

2.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3.    番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4.    菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#營養#素食譜#食譜#走肉#無麩質#麩質過敏#薯餅#薯仔#馬鈴薯#番茄#洋葱#大蘑菇#波特菇
