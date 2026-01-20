無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試

基於信仰、體質、念頭，種種不同的原因，我選擇了走肉，你選擇了吃肉。七百萬人，豈止有肉食的，和走肉的，兩款飲食選擇？！想一想，日常外出吃份早餐，走肉朋友的選擇已經不多，如果屬乳糜瀉患者或麩質過敏的朋友就更是困難，普通如麵包和通心粉，由於用小麥做成的，含麩質蛋白質，不能選用。

為了方便不同飲食需求的朋友，市場上已經愈來愈多食品供應。蔬食的當然帶領著潮流，而無麩質（gluten free) 食品亦隨後追上，比如有用米或用玉米粉做成的麵包等等。記得有一次，由於颱風天的關係，誤打誤撞的，買來的用米做的麵包，吃來口感，跟平常常吃的麵包沒兩樣，味道相當的不錯。

當然，如果想吃得天然一點，想來試試自己親手做，不妨來份香煎馬鈴薯漢堡。把新鮮馬鈴薯香煎成薯餅，配自己喜歡的餡料。沒想到，原來香煎鬆脆的薯餅，配搭起來，不單只看來如漢堡包，吃來更清脆美味，相信對於需要無麩質的朋友來說，是個不錯的選擇吧？！

香煎薯仔漢堡（2人份）

時間：40分鐘

材料：

薯仔（馬鈴薯）2個／番茄 1個／洋葱 1／3個／大蘑菇（波特菇）1個／青葱 1條（1把）

調味：

鹽 半茶匙／糖 1茶匙／醋 半湯匙／番茄醬 1湯匙／蒜香粉 1湯匙／黃薑粉（薑黃粉）半湯匙／紅椒粉 1茶匙

工具：

砧板／菜刀／茶匙／湯匙／蔬菜刨刀／大沙律（拉）碗／木舀／平底易潔鑊（不沾鍋）／鑊（鍋）鏟

步驟：

1. 刨走薯仔（馬鈴薯）的皮，沖洗後，切成塊。放水裏，以中火煮15分鐘（如圖）。

2. 步驟1瀝乾水後，放大沙律（拉）碗中，加入半茶匙的鹽和1湯匙的食油，將之壓成蓉（泥，如圖）。

3. 將步驟2，分成四份，揉搓成圓餅。

4. 以中火預熱平底易潔鑊（不沾鍋），倒入1湯匙的食油，煮沸後，放入步驟3，煎至金黃色（如圖）。

5. 沖洗番茄，挖走蒂，切成小塊。

6. 剝走洋葱的皮，切去頭尾，清洗後，切成絲。

7. 沖洗青葱，切去頭尾，切成小段。

8. 以中火預熱平底易潔鑊，倒入1湯匙的食油，將步驟5放入鑊中，以中火炒一炒。

9. 加入調味料，和3湯匙的清水，蓋上鑊（鍋）蓋，煮5分鐘。

10. 加入步驟6-7，以中火，多炒3分鐘（如圖）。

11. 將大蘑菇（波特菇）切半（如圖）。以中火，煎6分鐘。

12. 將一塊步驟4，鋪在碟（盤子）上，舀上1湯匙的步驟10，然後步驟11，再1湯匙的步驟10，最後鋪上一塊步驟4。

13. 重覆步驟12，便完成兩份香煎薯仔漢堡。

筆記：

1. 薯仔（馬鈴薯），有多種維生素（包括B和C），和類黃酮、檞皮素等，可以提高免疫力的營養素。

2. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3. 番茄有豐富的維他命（維生素）C，亦有K，和抗氧化、抗發炎、能提升免疫力的茄紅素。

4. 菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。