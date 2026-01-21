名人健康｜林欣彤去年曾直播「被追殺」，失蹤4個月後IG揭真相：遭巫師攻擊！

35歲歌手林欣彤（Mag）繼去年9月突然開深宵直播求救，表現崩潰，不斷指有人想殺她。直至於今年1月19日突然發文澄清，並推翻當時經理人指她因為擔心狗狗而崩潰的說法。她亦交代自己為何沉寂4個月未有更新社交媒體，亦向粉絲報平安指自己現在人在香港，正在恢復中。

去年深宵直播「嗌救命」

林欣彤（Mag）自從去年直播求救一事後一直再沒有消息，直至昨晚（19日）於Instagram發長文交代事件。她親自回應去年9月在英國機場情緒崩潰並直播求救的風波，否認因行程受阻而失控的傳言，並語出驚人指自己當時在機場「遭受過百位巫師攻擊」，經歷了一場長達10小時的「困獸鬥」，導致精神完全破碎。

林欣彤突然在2025年9月24日本港深夜時間，於Instagram開直播。畫面中她神情驚恐、聲線顫抖，不斷指控畫面中一名鬍鬚男子是「殺人兇手」，並歇斯底里地呼喊：「得番我哋兩個人知道！呢段片你哋save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，你認住邊個係殺人兇手！」。直播背景疑似醫院環境，該名男子則不斷安撫她「冷靜下來」。

直播片段迅速在網上瘋傳，引發全城對其人身安全的擔憂。事後，其經理人迅速向媒體澄清，指林欣彤在英國完成教會分享會後，因颱風導致航班取消無法返港，因過度擔心家人及愛犬而情緒激動，被送往當地醫院急症室，但強調她人身安全。經理人亦解釋，直播中的鬍鬚男是當地教會同工，林欣彤可能是在醫院醒來後因不清楚身處環境而感到恐慌。

4個月後現身 解釋崩潰原因遭「巫師攻擊」

自此之後，林欣彤一直未有更新社交媒體，她昨晚突然發帖文澄清，自己當晚崩潰絕非如報道所說「因為擔心不能回香港或掛念狗狗」，並形容該說法「太搞笑了」。她透露，當時在英國教會分享結束後，因航班延誤獨自在機場滯留一整天。正是在這段時間，她聲稱自己經歷了超自然攻擊：

我受到了（可能有過百位）巫師的攻擊，自己一個待在機場，困獸鬥一般⋯不停地單打獨鬥至少10小時⋯我沒有想像過精神上可如此破碎，漸漸完全失去了正常的意識。

她坦言，儘管過去曾患有嚴重的情緒病，但這次的痛苦程度「超出我能想像」。她將自己能平安歸來歸因於「上帝的奇妙恩典」，否則可能已成為「失蹤人口」。她同時解釋，隨後數周無法回覆訊息，是因為手機遺失，而非本人失蹤。

現已返港休養 幸有信仰依靠讓她靜養

林欣彤報平安表示自己已回到香港，正在恢復中，狀態安全，請大家不必擔心。她特別感謝所屬教會的支持，稱教友在她分享經歷後「不會多問，不會多話」，只是傳遞「神所說的」話語，給予她極大的安慰。對於有朋友擔心這次離奇經歷會動搖她的信仰，林欣彤的回應恰恰相反。她亦提到自己昨日剛好是受洗三周年的日子，深信「主與我同在」，「完全相反，我恨不得立刻回到神身邊，我要在耶穌腳邊哭好一陣子。」

網民對其說法感錯愕 12年前曾患抑鬱症稱已痊癒

林欣彤所提到「巫師攻擊」說法在網絡上掀起激烈討論，許多網民對這一解釋感到錯愕與難以置信，留言表示「這個解釋比當時嘅直播仲要離奇」，並對其精神狀態是否真正穩定表示擔憂。也有支持者呼籲大眾尊重個人信仰，給予她休養空間。

當年林欣彤於2010年憑藉《超級巨聲2》冠軍身份出道，以巨肺唱功一鳴驚人，更被視為樂壇天后接班人。然而，隨之而來的巨大壓力使她備受情緒病困擾，更一度嚴重失聲，事業幾乎停擺。雖然她曾在2023年1月發文，宣布自己已「徹底擺脫情緒病藥物」，但去年9月的崩潰事件及最新發文中的描述，難免讓外界擔心她病情。

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助：

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過分的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

1. 定時作息

2. 早睡早起

3. 三餐飲食均衡

4. 每日維持適量運動

5. 固定安排與親友見面時間

6. 遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪