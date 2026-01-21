新手爸爸｜46歲香港演員移台6年喜獲B女，太太克服多囊體質懷孕

現年46歲亞視出身、在台發展的香港演員張啟樂（Ben）日前喜迎家庭新成員！張啟樂在2020年移居台灣，而他移台後結識了當地女生並結婚，並於2024年奪下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。去年11月，其妻剖腹產下一女後，張啟樂不僅經常在社交媒體上分享育兒感受，最近更發文分享台港兩地對彌月習俗的文化差異。

妻子克服多囊體質懷孕 催生3天最終剖腹產女

去年7月，張啟樂在社交平台公布喜訊，透露愛妻懷孕是意料之外的驚喜。由於妻子患有多囊性卵巢症候群，夫妻倆尚未開始積極備孕便驗得「兩條線」，讓兩人都很開心。當時張啟樂笑稱自己緊張到連超聲波照片都拿反了，並表示預產期原定在11月。

然而生產過程略有波折。張啟樂曾透露，妻子原預產期在11月20日，其後醫生告訴他們預產期評估錯誤，應該是11月8日，最終醫生擔心胎兒過大，不利生產，遂於11月2日安排催生。但經過三天催生亦不成功，最後醫生決定於同月4日下午進行剖腹生產。

未能進產房陪產的張啟樂，被告知女兒平安出生時，忍不住當場落淚：「居然在這個世上會有一個生命是因為自己而來。這種虛幻但很實在的感覺，真的是要自己經歷過才能體會到，謝謝妳來到這個世上。」他特別感謝妻子懷胎9個月的辛苦，並感動表示：「我終於成為真正的『港仔台爸』了。」

新手爸爸駕輕就熟 分享台港兩地文化差異



升格為人父後，張啟樂坦言初期照顧新生兒超級累，尤其從月子中心返家的第一晚，女兒持續哭鬧，讓他相當崩潰。但經過一個月的磨鍊，如今他已能憑哭聲判斷女兒需求，更自認換尿布動作利落到被太太封為「洗屁屁高手」。

張啟樂雖然未舉辦百日宴，但他仍遵循台灣習俗準備彌月禮盒贈送親友。他指出，在台灣生兒子要送油飯，生女兒要送蛋糕或餅乾，這項習俗對香港朋友而言相當新鮮：「超過九成（香港朋友）都不知道台灣有這樣的習俗，這也是一種台港文化差異。」

努力賺奶粉錢 盼拓展台灣演藝事業



張啟樂準備超過200份彌月禮盒，希望能與在朋友分享喜悅。他也坦言養育女兒開銷不小，需要更努力賺奶粉錢，期待今年能在台灣獲得更多演出機會，持續拓展演藝事業。

張啟樂出身亞洲電視，曾演出TVB《賭城群英會》、《風雲天地》等劇集。2020年移居台灣後，在2024年憑主持廣播節目《台味超有港》奪下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」，在事業及家庭上都迎來重大肯定與改變。

張啟樂2024年憑主持廣播節目《台味超有港》奪下廣播金鐘獎「生活風格節目獎」。（圖片來源：港仔張啟樂的臺灣生活Facebook）

多囊性卵巢症成因+症狀+改善方法

多囊性卵巢症是女性常見都市病之一，除了令患者體重會顯著增加，更可擾亂經期，影響受孕。中醫師王心眉曾分享，多囊性卵巢症是因荷爾蒙分泌異常，使得濾泡無法正常生長，導致月經不規則、遲來，有些甚至雄性激素會過量、卵巢結構失常，是很多人不孕的原因。多囊性卵巢還有其他特徵，例如短時間體重快速增加；腹部、臀部皮下脂肪特別厚；四肢毛髮特別多，有些女性甚至出現鬍鬚；在後頸部、腋下、胯下有黑色素沉積。

至於患病原因，王心眉表示，多囊性卵巢症候群被認為和遺傳、飲食、作息、壓力、環境有關。如果母親或血緣親屬有多囊性卵巢症候群，那麼罹患多囊性卵巢症候群的機率就大幅上升。另外，飲食習慣若以高糖、高精緻澱粉，血糖高、內臟脂肪比例較高的女性，也會有比較高的機率有多囊體質。

即睇3個多囊性卵巢症症狀，只要3個症狀當中符合兩個，就會被判斷為患上此症：

3大症狀：

月經不穩定

月經疏落，甚至沒有月經，從而可影響生育能力。

男性荷爾蒙偏多

患者的毛髮會偏多、皮膚較油膩和多暗瘡。

卵巢呈多囊形態

照超音波時見卵巢有多囊形態，好一個卵巢有多於12個卵胞。

資料來源：婦上科專科醫生 莫漪薇