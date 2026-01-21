名人離世｜58歲韓國最帥廚師不敵胸腺癌逝世，生前最後帖文透露痛不欲生

鄭信友/黑白大廚/胸腺癌/最帥廚師︱韓國料理實境show《黑白大廚：料理階級大戰》在全球掀起熱潮，帶起這股風潮可追溯到1998年出道的韓星鄭信友。曾被譽為「韓國最帥廚師」的演員兼料理研究家鄭信友（정신우），驚爆抗癌12年不敵癌魔病逝，終年58歲。鄭信友曾演過《商道》等知名韓劇，也曾出過書。

鄭信友不敵胸腺癌離世

綜合韓媒報道，鄭信友1月18日因胸腺癌離世。他於1988年先以音樂劇《Gospel》出道，之後演出多部韓國三大電視台的韓劇，主要演出作品包括《玫瑰與豆芽》、《商道》、《Best劇場》等，憑藉穩定內斂的演出累積知名度。

曾演出韓劇《商道》

鄭信友因對料理產生濃厚興趣，故曾遠赴意大利和法國進修短期料理課程，回國後入大學就讀料理與餐飲管理相關科系，完成學業後正式轉行，成為專業主廚及料理研究家。

轉換跑道後，鄭信友活躍於各大美食節目，包括《最佳料理秘訣》等料理節目，節目中，他以溫和沉穩的風格介紹料理，被不少觀眾形容為「讓人感到安心的主廚」，也被外界封為「韓國最帥廚師」，深受觀眾歡迎。但2014年，鄭信友被確診罹患胸腺癌，他積極面對，與病魔抗爭12年，終在1月18日不敵癌魔離世。

鄭信友不敵胸腺癌離世。（鄭信友部落格）

最後帖文曝光



據了解，鄭信友於2025年10月29日透過社群平台發表最後一則帖文，文中提到因併發症與血液透析影響，身體狀況接連出現問題，「腳底與小腿的疼痛已嚴重到無法行走」，坦言日常生活受到影響。「我和一般人並不一樣，只要身體出現一點失衡，各種狀況就會接踵而來，真的非常痛，也讓我感受不到活着的樂趣。」不少網民大感心痛。

鄭信友從明星轉型做廚師。（鄭信友部落格）

醫生：胸腺瘤常見於40至60歲人士

據本港港安醫院─司徒拔道心胸肺外科專科薛高勇醫生表示，胸腺瘤常見於40至60歲人士，約10%至15%個案屬於癌症，雖接近八成為良性，惟它仍會有惡性行為，對患者的日常生活造成影響。他舉例，隨著腫瘤愈來愈大，壓迫着胸膜，患者會感到胸悶、胸痛、呼吸困難及咳嗽，甚至會壓着上腔靜脈而導致臉部及頭頸的血液無法回流至心臟，使臉部腫脹或侵犯聲帶導致聲沙的情況。

胸腺瘤的另一特徵，是患者常同時患上一些伴隨症，其中一種名為「重症肌無力症」。薛醫生稱，患有「重症肌無力」的人會有眼皮下垂的情況，看東西時有重影，更可能嚴重至吞嚥、說話及呼吸的肌肉無力，做運動時亦會容易感到疲倦。此外，病人亦有機會患上其他免疫系統疾病腎小球炎及某些紅血球發育障礙。

正因胸腺瘤良性或惡性與否，也會可能演變成惡性狀況，薛醫生指最有效方法是將其完全切除，在此之前，透過電腦掃描及正電子掃描，已能確認胸腺瘤位置，並且有助判斷它有否侵犯其他組織及出現擴散，甚至不用抽取組織化驗已能決定手術，畢竟胸腺在成年後沒有實質功能，切除並無不可。