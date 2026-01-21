名人健康｜64歲日女星戒4類食物逆轉慢性病，醫生：有效改善頭痛及視力回春

現年64歲的日本資深女演員松田美由紀，曾演出《北國之戀》、《魔女的條件》、《森林》等日劇。早前她曾分享自身經驗，嘗試戒掉「4類食物」後，讓原本因重病而需長期臥床的她，病情得到明顯改善，令此飲食法引起熱議。有醫生親證不僅改善頭痛、皮膚炎，更讓視力回春！

松田美由紀早前在社交平台分享，近年由於各種慢性疾病，加上工作過度，導致曾暈倒或臥床不起而入院。因此，決定從飲食方面着手，嘗試戒掉「4毒」後，包括「麩質、植物油、乳製品、甜食」，身體狀況得到明顯改善，病情大幅好轉！

日本資深女演員松田美由紀。

「4類食物」成各種慢性病溫床



據《週刊女性PRIME》報道，日本牙科醫生吉野敏明表示，「4毒」是指現代飲食中常見的麩質、植物油、乳製品、甜食。很多人的體質無法適應，久而久之可能成為各種慢性病或文明病的溫床。吉野醫生指出，若能徹底斷絕這4類食物，不少身體不適及病情都能得到改善。

吉野醫生表示，患有糖尿病、血脂異常的病人，治療效果通常不理想。然而，讓病人嘗試戒除「4毒」後，不僅有人治療見效，還有患者的頭痛、經痛，甚至異位性皮膚炎也逐漸改善，促使他深入探討飲食及全身健康的關聯。

松田美由紀曾演出日劇《森林》。（劇照）

醫生實測戒掉「4類食物」後視力回春



吉野醫生分享在新冠疫情期間，他停止外出就餐，並嚴格執行不碰「4毒」的自煮生活。經實測後，其視力得到改善，甚至不需要再戴眼鏡。至於為何這4類食物對健康帶來影響？以下是他針對每一項「毒」提出的醫學見解。

1. 麩質

麩質是小麥、大麥等穀物所含的蛋白質，對部分人而言，攝取後可能引發腸道發炎，甚至影響免疫系統，使身體誤攻擊正常細胞。除了腹脹、腹瀉等腸胃不適，也可能與慢性焦躁、頭痛，甚至情緒低落等問題相關。患有乳糜瀉患者、麩質不耐者需特別留意。

2. 氧化的植物油

含不飽和脂肪酸的植物油一旦經高溫加熱氧化，便會產生「醛類」等有害物質，可能增加動脈硬化、慢性發炎及神經系統受損的風險。

3. 乳製品

乳製品雖然富含鈣質和蛋白質，但吉野醫生指出，許多亞洲人天生乳糖不耐，體內缺乏分解乳糖的酵素，飲牛奶或攝取乳製品後，容易出現腹脹、腹痛或腹瀉等不適。

4. 甜食

甜食如糖果、果汁等含糖食品。甜食最大的問題在於刺激大腦的獎賞機制，導致上癮。過量攝取糖分不僅提高糖尿病風險，更會加劇體內各種發炎反應，加重痤瘡、腰痛、肩周炎、風濕病等疾病都可能惡化。

松田美由紀分享個人健康飲食習慣。

4招戒除「4毒」

吉野醫生建議，在日常生活中，可以從以下4大方向戒除「4毒」：

調整主食： 將含有麩質的麵包、意大利麵、烏龍麵等，改為白飯、糙米或雜糧。回歸以米飯、味噌湯、納豆、豆腐及醋漬物為基礎的傳統和食。

將含有麩質的麵包、意大利麵、烏龍麵等，改為白飯、糙米或雜糧。回歸以米飯、味噌湯、納豆、豆腐及醋漬物為基礎的傳統和食。 烹調： 避免油炸，改用蒸、煮、烤等方式料理。

避免油炸，改用蒸、煮、烤等方式料理。 慎選調味品： 減少使用精製鹽，改用日曬鹽、鹽麴、醬油麴、高湯或味醂來提升食物風味。

減少使用精製鹽，改用日曬鹽、鹽麴、醬油麴、高湯或味醂來提升食物風味。 尋找替代品：若想吃麵食可選擇十割蕎麥麵；若想喝奶類可選擇豆漿。

10大名醫公開早晚養生法

據《女性セブンプラス》報道，網上有許多標榜「具醫學根據」的長壽秘訣，但實際效果難以辨別。因此特別訪問了10位不同領域的醫生，分享他們早晚堅持的健康習慣：

呼吸內科醫生 大谷義夫



大谷醫生表示，早上必做的第一件事就是「拉開窗簾」，讓陽光照射以重置生理時鐘，促進血清素分泌，提升睡眠品質。由於睡眠時流汗會導致血液濃稠，因此他早上起床後一定會補充水分：

● 夏季早上：喝水2-3杯

● 冬季早上：喝水1杯

此外，大谷醫生也有早上喝咖啡的習慣，並會特地外出步行購買。研究顯示，咖啡具有抗氧化能力，能預防氣喘，並降低呼吸系統、心血管及腦血管疾病的死亡風險。晚上他會在每餐後刷牙，睡前也會再刷一次，並且晚餐後堅持散步。

消化內科醫生 工藤晶

工藤醫生每天早上4時30分至5時起床，早餐前會飲用添加1/8個檸檬和2小匙鹽於水中，補充維他命C及礦物質，酸味能促進胃酸分泌，幫助吸收營養。早上獨處時間能減輕壓力，她會做廣播體操或平板支撐、深蹲等輕度運動，並進食高蛋白與膳食纖維的早餐，而出門前一定會搽防曬。晚餐時不開電視，睡前1小時沐浴，並會進行深呼吸放鬆身心，與孩子一起於晚上9時就寢。

自律神經權威醫生 小林弘幸

小林醫生指出，早上匆匆忙忙會打亂自律神經，不僅影響睡眠品質，更會損害腸道環境及心理健康。他堅持每天清晨5時固定起床，而早餐首選「乳酪」。研究發現，60歲後腸道內的比菲德氏菌數量會大幅減少，而乳酪能有效補充。搭配綠皮香蕉食用效果更佳，香蕉的抗性澱粉是腸道菌群的養分，能產生加乘效果。

他表示，下班後即使疲倦也不會馬上坐下或換衣服，而是先花20分鐘打掃、收發郵件、整理文件，讓身心逐漸平靜，切換至放鬆狀態。睡前他會寫3行日記，並進行3分鐘「1：2呼吸法」：

● 1. 用鼻子吸氣後，以兩倍時間慢慢用嘴巴吐氣。

● 2. 此呼吸法有助睡眠及調節自律神經。

眼科專科醫生 平松類

平松醫生每天早上6時30分起床，第一件事是用人工淚液滋潤眼睛。他同樣會接觸晨光重置生理時鐘，如廁後會量體重。因他的腸胃較弱，晚餐前一定服用水溶性膳食纖維菊苣纖維，緩和糖分吸收，餐後會補充綜合維他命。晚上11時就寢，並會使用遮光窗簾、眼罩和耳塞確保安眠。

腦神經外科醫生 吉村紳一

吉村醫生認為手術需要大量體力，所以早餐一定要攝取蛋白質及蔬菜，近來他更會自製豆漿乳酪奶昔。通勤時步行至車站，並利用通勤時間看影片學英文。下班步行回家時則學中文，晚上固定健身30分鐘。

石原診所副院長 石原新菜

石原醫生每日早上會飲1杯自製紅蘿蔔蘋果汁，將兩條紅蘿蔔加1個蘋果榨汁，補充β-胡蘿蔔素、維他命C及多酚等營養。工作後一定到健身室跑步30至40分鐘，再焗桑拿以調整心態。回家後暢飲350ml啤酒，晚餐以魚貝、味噌湯、納豆等日式粗食為主，避免動物性食材。她堅持泡澡保暖，以防內臟受寒引發不適。

預防營養學專家 家森幸男

家森幸男醫生夫婦早餐必吃自製「裏海乳酪」（Caspian Sea Yogurt），搭配10種食材，包括：杏仁、核桃、大豆、黃豆粉、海帶芽、葡萄乾、香蕉等。他從高加索地區帶回乳酪菌種。研究發現營養失衡是人類中風主因，因此注重均衡飲食與鹽分控制，攝取優質蛋白、蔬果、膳食纖維。通勤時也會堅持步行。

小兒科醫生 家森百合子

80多歲的家森百合子醫生與丈夫家森幸男實行「1日1餐盒」習慣，清晨5時30分起床後，她會花90分鐘準備午餐便當，包括20至30種食材，其中包括豆類、芝麻、裙帶菜、蔬菜、魚、香菇、薯仔和乳酪；蔬菜要清蒸，魚類走鹽、改以醋調味。製作完成後，再健走及澆花。

每日早上步行3,000步，上下班通勤步行2,000步，合共至少5,000步，即使雨天也堅持。她的骨質密度至今仍維持60歲水準。而晚上會閱讀，並於11時就寢。

美容皮膚科醫生 小柳衣吏子

小柳醫生每日早上飲1杯熱綠茶，讓自己放鬆。早餐吃糯米麥飯佐納豆，搭配大豆異黃酮和漢方草藥。每日飲1罐350ml啤酒或2至3杯紅酒，晚餐避開碳水化合物，並服用膳食纖維補充劑，以免血糖驟升。晚上泡澡至微出汗後，將房間冷氣設定於27℃，閱讀後便會入睡。

醫學博士 日比野佐和子

日比野醫生每日早餐攝取3個蛋分量的高蛋白食物，早上沖熱水涼，並進行伸展運動，且以保溫瓶隨身攜帶薏仁、芝麻、黑豆等混合茶。晚上飲無咖啡因茶，而洗澡後會以毛巾做一些伸展運動，並在睡前會調暗光線，於晚上11時至午夜之間就寢。

資料來源：《女性セブンプラス》

4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

● 攝入適量的全穀物、水果、魚、白肉

● 大量的牛奶、奶製品、蔬菜、堅果、豆類

● 較少的雞蛋、紅肉、含糖飲料

● 少量精製穀物 + 加工肉類

資料來源：英國BioBank數據庫之長壽飲食研究

資料來源：《週刊女性PRIME》