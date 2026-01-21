飛蚊症｜長期睇Mon現黑點？及早處理減低視網膜脫落風險！6大中醫藥材專治飛蚊、眼乾、散光及老花

現今電子產品盛行，不論男女老幼都成為低頭族，長期機不離手，令強勁的藍光不斷射入雙眼造成損害！容易令眼睛提早退化，出現疲勞、乾澀、畏光、近視、遠視、散光及老花等問題，兼且影響視網膜及黃斑部等健康。近年調查更發現，愈來愈多30歲以下的年輕人患有飛蚊症，症狀漸趨年輕化，證實不再是老人家的專利！

甚麼是飛蚊症？

飛蚊症在醫學上被稱為「玻璃體混濁」或「玻璃體退化」，在中醫角度又會稱為「雲霧移睛」，是一種因眼球內玻璃體混濁化而引致的眼科疾病症狀，患者的視野會出現雜亂而形狀不規則的黑點飄動，令人誤以為看見蚊蟲，故被稱為「飛蚊症」。

玻璃體是眼球內的膠狀填充物，幫助保持眼球的形狀，而飛蚊症即是在這個眼球內部的透明膠體內產生了混濁物，當光線進入眼睛時，就會使混濁物一併形成像在視網膜上，成為了飛蚊症患者所看到的飄浮物。

認識3種「飛蚊症」類型





1. 生理性（佔20%）

患者多為40歲以下人士，是在成長發育的過程中，眼球玻璃體出現自然形成的雜質，以致患上飛蚊症。患者看到的黑點數量通常較少，因此不太影響視力。

2. 退化性（佔75%）

患者多為40歲以上人士，隨著年齡增長，眼球玻璃體會出現退化及逐漸液化，過程中釋出的雜質會令玻璃體逐漸變得混濁，殘留在玻璃體內的懸浮物就會導致飛蚊症。

3. 病理性（佔5%）

病理性成因佔的比例雖較低，但對視力的威脅最大，甚至有可能導致永久的視力喪失。患者多為50歲以上人士、有高度近視、糖尿病、高血壓、曾進行白內障手術、眼睛受過傷或眼睛發炎的人士也屬高危一族。

由於視網膜的血管破裂，造成視網膜裂孔或是視網膜剝離，使玻璃體周圍的組織發炎，造成玻璃體滲出大量的白血球懸浮物，通常病人看到的飛蚊是一片很厚的黑影或是數十甚至上百個黑點，嚴重影響視力，須立即治療。

飛蚊症可預防及治療嗎？有甚麼方法？

飛蚊症多數是因為年齡增長和高度近視導致玻璃體退化，目前來說並沒有完全避免出現飛蚊症的方案，但我們可以通過日常保養去減慢眼睛退化症狀。以下是一些我們可以預防飛蚊症的方法：

● 避免過度使用電子產品，用眼1小時，休息5至10分鐘

● 儘量在光線充足的情況下閱讀或工作，避免近視加深

● 確保每日飲食均衡，減少攝入高油鹽及高糖的食物

● 多攝取含有葉黃素、類胡蘿蔔素、花青素、維他命等各類營養素

● 每天使用純天然眼藥水，有直接的養眼護眼作用，長期使用能有效預防眼疾

● 定期進行眼睛檢查

6大經典中醫藥材，專治飛蚊、眼乾、散光及老花

1. 人參：改善眼部血液循環，增強眼部血液供應，舒緩眼睛疲勞

2. 牛黃：具有清熱解毒、明目的功效，對眼睛的炎症有緩解作用

3. 紅花：適合用於眼睛因血液循環不良而引起的問題

4. 天然冰片：具清涼作用，適合用於眼部炎症和不適，促進藥效滲透

5. 茺蔚子：常用於中醫治療眼部問題，能滋補肝腎並改善視力模糊

6. 決明子：具有清熱解毒、滋陰降火的功效，緩解眼睛壓力、改善視力模糊等情況

上述中藥材既可通過加水煮開作為煮湯、泡茶來飲用，亦可製成中藥眼藥水作外用。具百年傳承的天然中藥眼藥水【目經眼藥水】正是清代乾隆皇帝（目經大成1774年）250年精萃、一帶一路國禮品牌，兼國家重點科技計劃項目，通過香港衛生署審批及註冊，成分天然，不含類固醇及抗生素。【目經眼藥水】嚴選珍貴中藥材，主治目赤灼熱腫痛、瞳仁晶珠混濁、飛蚊星點、視物變形、物模糊有暗影、視力減退等。

最後，眼科醫生提醒，如眼前的黑影突然變多或變大、頻繁閃光、視力突然模糊、視野缺損，就要盡快就醫檢查啦！