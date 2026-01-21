大寒湯水推介 │ 五指毛桃蓮子圓肉雞湯，養血安神補脾益氣，為春天做準備

「天氣又再轉冷了。」Lauren說。

「轉眼到了全年二十四節氣中的最後一個節氣，就是大寒！顧外思義，大寒就是很寒冷。冬季即將結束，春天快來了！」我說。

「這和我們身體有甚麼關係呢？」Lauren問。

「春生、夏長、秋收、冬藏。冬天主要藏。藏甚麼？就是我們的能量。動物為何冬眠？冬眠時，減少身體消耗，讓牠們度過寒冬，然後待春天來到，能重新活躍並開始繁殖。

冬天天氣冷，除了溫度低之外，濕度也會低。大自然的能量往下收藏。我們和大自然互相影響，天人相應，理應順應自然，把我們的能量、陽氣好好收藏。」我說。

「應該如何做？」Lauren問。

「動物會冬眠。我們則要多休息，尤其睡覺。睡覺是我們為身體充電的時候，睡得深，身體則能潛藏陽氣。天氣夠冷，更能助我們收藏。所以一聽到大寒時天氣轉冷，我十分高興。」我說。

「我可怕冷呢。尤其冬天，手腳都不暖。」Lauren說。

「這因為我們氣血不足，四肢才會冷。反而要治療這個情況，好好利用大寒養好身體的陽氣，為新一年積蓄力量。下次冬天來時，就不用怕了。不少陽氣不足的人，到了冬天，特別是嚴冬，陽氣不足的表現十分明顯，除了四肢冷之外，還會怕冷、臉色蒼白，疲乏、精神欠佳，不想走動，甚至膝關節冷痛、月經不調等。」我說。

「相信我也是陽虛。」Lauren說。

「陽氣不足十分常見。夏天大家都吃喝生冷，陽氣自然不足了。我們好好利用大寒補身吧。

冬天相應的是腎。飲食方面，我們可以吃補腎的食物，如枸杞子、圓肉和蓮子。枸杞子能補能養肝明目，補腎益精。圓肉有補益心脾，養血安神的功效。加上蓮子能養心益腎、交通心腎。這些材料又可煲成時令湯水，有助冬天安眠，睡個好覺。

我們還可以吃五指毛桃。國醫大師鄧鐵濤十分喜歡使用五指毛桃。他認為，嶺南氣候多濕熱之邪，五指毛桃性味平和、不溫不燥，且同時兼有補脾益氣和行氣化濕的功效，扶正不礙邪、補氣不助熱，具有「南芪」之稱，臨床多用於表現為脾虛證候的脾胃系疾病。

脾主四時，脾胃好就能適應天氣轉變，甚至生活的變化。我們可以在保健湯水中加入五指毛桃，增加健脾的功效。」我說。

「冬天要喝雞湯補身嗎？」Lauren說。

「對的，可以吃雞肉或羊肉。另外趁天氣好，多曬太陽。現在的太陽並不猛烈，不會傷身。我們多曬太陽，有助氣血運行。」我說。

「謝謝你。」Lauren說。

「讓我們把握春天前潛藏陽氣的時機，到了春天，大家都生氣勃勃！」我說。

大寒養生湯水：五指毛桃蓮子圓肉雞湯

材料（4人分量）︰

五指毛桃1兩、蓮子1兩、枸杞子3錢、圓肉6粒、陳皮2、生薑2片、紅棗5粒、紅蘿蔔1條、雞肉8兩

製作方法︰

1. 雞肉汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1.5小時。

4. 最後加少許天然鹽。