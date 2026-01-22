名人保養｜38歲天王嫂方媛產後首亮相，高貴打扮難掩疲態

現年38歲的方媛 (Moka) 與大她22年的天王郭富城於2017年結婚，更於去年10月誕下第3胎女兒。產後的方媛火速回復狀態，近日回到家鄉安徽出席活動，是細女出世後首度公開亮相。不少網民分享活動當天方媛的生圖和影片，惟指出她雖打扮貴氣，但臉上仍難掩疲憊之態，狀態惹來關注。

日前方媛回到家鄉安徽出席公開活動，不少網民在小紅書分享現場的生圖和影片，其中一名網民發文寫道：「方媛現身安徽老家出席活動，看來天王嫂也要開始搞事業了！方媛長得真的有福氣，五官精緻，額頭飽滿、鼻頭也有肉，下巴圓潤，兜得住財」。

相中可見，方媛身穿咖啡色小香風針織衫加外套，整體造型雍容貴氣。然而，另有網民上傳一段活動現場短片，並留言指：「方媛生完3胎商務活動接不停，打扮很顯貴氣，但是眼神露出疲憊感。」片中可見，方媛起初佩戴太陽眼鏡，其後有鏡頭捕捉到她摘下眼鏡的瞬間，目光確實略顯疲態。

天王嫂方媛。（小紅書圖片）

網民指方媛產後殘爆



影片引起不少網民熱議，認為方媛產後休息不夠捱殘，「看得出來平時美顏修圖的重要性，她這個樣子一看就是40歲的樣子，女人過了30保養的再好，也不能和20多歲比的，那種天生的膠原蛋白和稚嫩感不是保養能維持的，要不然自然規律會出現問題」。

更有網民指出：「38歲又生完3胎，眼神的疲憊和膠原蛋白流失也很明顯。五官的確很立體，尤其鼻子高挺，但現實中看並沒有那麽精緻。​她生完3胎不敢休息，商務活動接不停，打扮很顯貴氣，但是明顯露出疲憊感 了。誰說天王嫂就是養尊處優、吃喝玩樂啊，她們的工作量一點也不少」。

不過，亦有網民認為，方媛始終已經生了3個，且快要到40歲關口，現在這個狀態已算是相當之好：「每個年齡段有每個年齡段的美，40的就別和20、30的比啦！誰也都會老的，只是在這個年齡段狀態很棒就可以啦」、「現實生活中有幾個剛出月子就恢復成這樣了的」、「對於一個生了3胎不久的女人，這樣真的已經很不錯了，而且她也38-39歲了，如果是我估計虛得不行，更是特別怕冷。」

不少網民分享活動當天方媛的生圖和影片，惟指出她雖打扮貴氣，但臉上仍難掩疲憊之態。（小紅書圖片）

22歲年齡差無阻恩愛 結婚7年晉升五口之家



現年60歲的郭富城與38歲太太方媛（Moka）於2017年4月結婚，婚後育有7歲大女Chantelle及5歲細女Charlotte。而方媛於2025年10月誕下第3胎，為家庭再添新成員。

在過去訪問中，郭富城曾表示：「家庭是我最重要的動力」，可見他是圈中「愛妻號」當之無愧。而在方媛坐月期間，郭富城更安排太太入住香港貴族級的月子中心坐月，相當寵妻。

方媛於2025年10月誕下第三胎女兒。（小紅書圖片）