名人健康｜38歲單身糖妹赴台雪卵，赴台體檢卵巢狀態超年輕：送給自己的生育保險
健康Tips

名人健康｜38歲單身糖妹赴台雪卵，赴台體檢卵巢狀態超年輕：送給自己的生育保險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　糖妹／黃山怡／雪卵／台灣雪卵／價錢｜現年38歲女藝人兼歌手糖妹（黃山怡）單身多年，近日宣布完成一項醞釀多年想做的「人生大事」——遠赴台灣雪卵。她將此視為送給自己的一份「生育保險」，並大方分享整個過程與心得，鼓勵女性積極規劃未來。

 

醞釀多年決定 兩周便完成療程

 

　　糖妹在其YouTube頻道拍片公開自己已經「雪卵」，而這個念頭已在心中盤旋3、4年，但一直因需要蒐集資料和經歷心理掙扎而未有行動。最終，在好友黃美棋的介紹下，她聯絡了台灣的生殖中心並下定決心起行。她坦言最令她驚訝的是整個療程從開始用藥到完成取卵手術，僅需約兩星期時間，過程比想像中簡捷。她不禁自嘲：

 

　　成個過程由我Period嚟開始，只係兩個星期時間，所以我係完全唔明白之前點解我要用３、４年去struggle啦，話要做research啦，唔知喺度拖啲咩㗎。

 

女星雪卵｜38歲單身糖妹忍痛雪卵　赴台體檢揭卵巢狀態驚人　療程僅花呢個價：最好嘅生日禮物

 

卵巢狀態超年輕 成功取卵44顆
 

　　她指，醫學上認為26至35歲是雪卵的黃金期，現年38歲的糖妹雖然童顏，但坦言自己已步入「3字頭」後期，難免對於卵子品質有所擔憂。經過「抗穆勒氏管荷爾蒙」（AMH）測試後，醫生發現她的卵巢庫存量依然優於同齡女性，如同30歲一樣，條件相當不俗。醫生亦有提到卵子品質優劣一部分因素是與生俱來的，另一部分是受後天生活習慣影響，例如經常捱夜、或曾經接受過化療的女士，AMH數字可能會比同齡女士稍微低一點。

 

　　醫生亦將雪卵的前期準備和調理比喻成備孕，隨後糖妹可以自行在家打針，閨蜜王敏奕亦有幫手打針，場面搞笑。她亦提醒其他準備雪卵的女士們一定要早睡，而她正因為捱夜而需要再補打一針。

 

女星雪卵｜38歲單身糖妹忍痛雪卵　赴台體檢揭卵巢狀態驚人　療程僅花呢個價：最好嘅生日禮物

 

       到了療程當日，她在全身麻醉下進行了約40分鐘的取卵手術。結果非常成功，醫生為她取出多達44顆卵子，其中37顆為成熟且適合冷凍的高品質卵子，數量遠超預期。術後她曾感到強烈腹痛，經醫護人員及時處理後得以緩解。

 

　　糖妹公開療程費用，大概約需14萬至17萬新台幣（約3.5萬至4.2萬港元），具體費用視乎不同項目而定。在台灣，卵子最長可儲存10年，首年儲存費用通常已包含在療程內，次年開始每年的保存費約為1.3萬新台幣（約3,202港元）。

 

　　對於這項決定，糖妹表示：

 

　　生不生是後話，但我要確保我的卵子永遠停留在年輕的狀態。

 

　　她強調，掌握生育的主動權是女性對自我的一種投資，也是未雨綢繆的一份「保險」。她鼓勵有同樣想法的女性應及早了解並付諸行動，不要因為恐懼或猶豫而留下遺憾，她亦直言雪卵這個決定是她今年給予自己最好的生日禮物。

 

女星雪卵｜38歲單身糖妹忍痛雪卵　赴台體檢揭卵巢狀態驚人　療程僅花呢個價：最好嘅生日禮物

　　

單身多年寧缺勿濫 享受一個人生活

 

　　糖妹在事業上努力多年，除了歌唱本業，她也積極參與劇集拍攝和主持工作，並拓展內地市場。感情方面，糖妹目前已單身一段時間。她過去曾有一段為人熟知的三年戀情，但自2013年分手後，感情生活較為低調。她曾表示對婚姻保持開放但順其自然的態度，認為「寧缺勿濫」，並享受當下的單身生活，家人也未給予催婚壓力。她也透露過喜歡孝順、高大的類型，並希望未來的對象能與自己的家人相處融洽。

 

 

 

 

 

 

 

Tags:#雪卵#糖妹#健康養生#健康問題#備孕#生育#婦產科
暖心善舉｜好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持
暖心善舉｜好爸爸陪5歲女抗癌用盡大假，同事捐350日假期支持
