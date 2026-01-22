歡迎回來

易經看世界

【易經看世界】從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？

health
逆轉糖尿病｜67歲婦人不靠藥，1招改善高血糖3個月見效
健康Tips

逆轉糖尿病｜67歲婦人不靠藥，1招改善高血糖3個月見效

健康解「迷」
健康解「迷」

　　根據統計，糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，本港約有70多萬人患糖尿病，即每10人當中便有1人是糖尿病患者。患上糖尿病，都不一定只能靠藥物控糖。有醫生分享個案，一名女士原本糖化血色素偏高，她在過去3年多來，每年均出現一次突發性血糖升高，指數超過6.3，後來她靠1招，未有服用藥物也成功降低血糖，病情得到改善。

 

不服藥靠調整飲食有效控糖

 

　　台灣心臟科醫生劉中平在其Facebook專頁分享一宗個案，一名67歲女性糖尿病患者的糖化血色素（HbA1c）變化顯示，她在過去3年（2022至2024年間）每年均出現一次突發性血糖升高，指數超過6.3，但透過努力控制飲食後，將數值迅速降至5.9以下。而這段期間患者並未服用任何藥物，僅依靠飲食調整達成血糖下降。劉中平指出，由於糖化血色素反映的是近3個月的平均血糖水平，這表示血糖改善並非僅靠一、兩天的短期改變，而是長期生活習慣調整的成果。

 

　　劉中平表示，近年因糖尿病藥物效果良好，容易使患者忽略飲食、運動和體重管理的重要性。不過，無論是初期高血糖、藥物控制不佳，甚至末期糖尿病患者，非藥物以外的治療也很重要。

 

3大關鍵助改善糖尿病

 

　　他指出，減少攝取含糖及高升糖指數食物、加強有氧運動、適當減重，不僅有助降低用藥劑量、避免藥物失效，也能減少糖尿病相關併發症的發生風險。

 

　　劉中平強調，雖然部分糖尿病患者需及早開始用藥，但即便在用藥期間，非藥物的生活調整仍不可或缺。他提醒患者，糖尿病和代謝症候群不要靠藥物，而是要靠自己，並指出糖尿病是少數能夠透過自主管理有效控制的疾病。

 

10種有效控糖的蔬菜

 

　　台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫生，曾在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中，分享了10種有效控糖的蔬菜：

 

1. 苦瓜        

● 苦瓜苷能夠刺激胰臟分泌胰島素，有降低血糖的效果。        
        

2. 羽衣甘藍        

● 富含礦物質鈣、鎂、鉀，維他命A、K和膳食纖維等；        

● 鎂能夠提升細胞利用葡萄糖的效率。        

        
3. 蘆筍        

● 富含葉酸，有利於調節血糖，降低胰島素阻抗。        
        

4. 番薯葉        

● 含有豐富膳食纖維和植化素，協助避免血糖快速攀升。        
        

5. 洋葱      

● 當中的槲皮素作用與降血糖藥物相似，可以維持正常的血糖代謝功能。        
        

6. 黑木耳        

● 富含水溶性纖維，對於降低膽固醇、預防心血管疾病、控制血糖都非常有幫助。        
        

7. 西蘭花        

● 含有蘿蔔硫素，有助於控制血糖、護肝。        
        

8. 青椒        

● 含有豐富維他命C和纖維，有利於血糖的控制。

 

9. 小黃瓜

● 低GI值、水分含量高，能快速產生飽足感，對於血糖的影響小。        
        

10. 海帶        

● 富含碘；碘是構成甲狀腺素的主要成分，能幫助調解血糖穩定。        
        

資料來源：初日診所減重專科暨家醫科 許芷瑜醫師        

 

8種食物可逆轉糖尿病

 

　　台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

 

1. 蘋果、藍莓、提子

2. 覆盆子

3. 薑

4. 薑黃、肉桂

5. 蜂蜜

6. 輔酶CoQ10

7. 魚油

8. 維他命D

 

資料來源：台灣腎臟科醫生 江守山

 

糖尿病成因+病徵

 

　　本港內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力曾經接受訪問，指糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

 

　　一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

 

糖尿病5大常見病徵

 

1. 異常口渴

2. 尿頻

3. 容易疲倦

4. 體重下降

5. 視力模糊

 

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力

 

