咖啡迷注意｜飲咖啡忌與5種營養素同服，醫生建議最佳間隔時間

咖啡迷注意！不少人習慣早上飲杯咖啡開啟一天，或是在午後搭配保健品補充營養。但咖啡中的成分可能會影響特定營養素的吸收，導致營養效果大打折扣，甚至互相引發身體不適。專家指出，特別有5種營養素，不宜與咖啡一起服用。

咖啡含過千種物質 恐干擾營養吸收

不少國際研究都證實，咖啡對健康有許多益處，適量飲用可提神醒腦、降低罹患多種慢性病的風險。

抗氧化

● 1杯咖啡抗氧化能力大於5顆蘋果

● 保護DNA端粒 + 骨髓中的幹細胞

● 保持強健和活力 + 減緩老化

有助減肥

● 刺激新陳代謝

● 燃燒有害的白色脂肪

抗炎

● 減少炎症

● 降低患上與老化相關的疾病

● 從而延長壽命 + 提高健康水平

促進腸道健康

● 促進健康的腸道菌群

● 幫助產生短鏈脂肪酸

● 提升支持腸道健康

防癌

● 每天至少喝5杯以上可降低患癌機會

提神、增加活力

● 阻礙睡眠驅力的累積

● 刺激多巴胺、去甲腎上腺素和血清素等

降低膽固醇

● 降低低密度膽固醇的數量並改善其品質

● 與煮咖啡的方式有關

● 降低患代謝症候群的風險，如糖尿病

資料來源：台灣家醫科醫生 李思齊

不過，咖啡中含有超過1000種化學物質，例如咖啡因、多酚和單寧，這些物質可能會干擾身體吸收食物中的營養素。英國倫敦大學學院營養科學教育博士研究員、健康科學學院首席科學教育專家亞歷克斯·魯阿尼（Alex Ruani）曾表示，受影響的營養素包括鈣、鐵和維他命B；影響程度取決於咖啡濃度、攝取的營養量，及個人風險因素，例如年齡、新陳代謝、基因等：

吸收通常不會完全被「阻斷」，只是會減少一些。

對此，俄勒岡州立大學健康學院教授暨萊納斯·鮑林研究所（Linus Pauling Institute）主任艾蜜莉·何（Emily Ho）提醒，如果本身營養接近缺乏或已經偏低的人，過量飲用咖啡可能會導致情況惡化。

營養功能醫學專家劉博仁曾提醒，飲咖啡時若飲用方式不當，可能增加致癌風險。尤其不要和5類食物一起食用，以免影響健康。

香煙

同時吸煙比不飲咖啡者，罹患食道癌機率高出4倍。此外，咖啡因會促進尼古丁代謝，導致吸煙頻率增加。

酒精

咖啡因經肝臟代謝時會減緩酒精分解酵素作用，使血液中酒精濃度升高。酒精熱量高，易導致脂肪肝及肥胖，長期可能提高致癌風險。

朱古力

朱古力本身含咖啡因，若再搭配咖啡可能引發心悸。

保健食品

若服用保健食品後立即飲用咖啡，營養補充效果將大打折扣，建議至少間隔1小時。

肉類

若進食後立即飲用咖啡，會抑制肉類中的鐵質吸收，降低改善貧血的效果。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

5大營養素配咖啡等於白吃

Throne Science科技長卡蘭拉詹提醒，有5種營養素切記不能配咖啡服用，否則功效大減之餘，還可能引起身體不適。

1. 鐵質

咖啡中含有豐富的多酚類物質（如綠原酸），容易與「非血紅素鐵」（主要來自植物性食物）在消化道中結合，形成不易吸收的複合物，降低鐵質利用率。對於素食者、貧血患者、經期中的女性和孕婦影響尤其明顯。

2. 鋅

咖啡可能抑制鋅的吸收。鋅是免疫功能和皮膚健康的重要礦物質，常見於蠔類、紅肉、堅果及豆類等食物中。

3. 鈣質

《骨質疏鬆國際期刊》（Osteoporosis International）曾有一項研究指出，咖啡因可能會透過干擾骨骼代謝，促進骨質流失。研究顯示，每杯咖啡約導致5毫克鈣的流失。同時，咖啡具有輕微利尿作用，可能增加鈣質隨尿液流失。長期大量飲用咖啡且鈣攝取不足者，需特別注意骨骼健康。

4. 鎂

咖啡因同樣會促進鎂的排泄，若將檸檬酸鎂或硫酸鎂等補充劑與咖啡同時攝取，可能因疊加作用而引發腸胃不適、腹瀉或痙攣。

5. 維他命B雜

維他命B雜為水溶性，咖啡的利尿作用可能加速其經尿液排出。雖然影響程度相對較小，但對於需要高劑量補充者，仍建議分開攝取以確保吸收效率。

咖啡與營養品 最佳間隔時間

專家指出，咖啡雖可能影響部分營養吸收，但其本身也富含抗氧化物質，適量飲用對健康有益，關鍵在於「時間區隔」。為了確保營養素有效吸收，建議大家：

補充鋅劑或食用含鋅食物後，至少間隔1-2小時再喝咖啡。缺鐵性貧血患者，應避免在吃富含鐵的食物前後飲用咖啡，最好在攝取富含鐵的食物前一小時，或餐後數小時再喝咖啡。

另外，若習慣在早上補充營養品，可先服用補充劑，早餐後再飲用咖啡。並優先考慮以白開水（凍滾水）吞服保健食品，減少交互作用風險。

*若有特定疾病或正在服用藥物，建議諮詢醫生或營養師，根據個人狀況調整飲食與營養補充品計畫。*

4大營養組合不能同時食用

1. 【鈣＋鐵】會競爭吸收，建議間隔2-3小時

2. 【葉黃素＋β-胡蘿蔔素】會競爭吸收，需分開服用以達最佳效果

3. 【益生菌＋蜂膠】蜂膠的殺菌特性可能消滅益生菌活性

4. 【魚油＋甲殼素】甲殼素吸附油脂特性會降低魚油吸收率

4大營養組合同時食用效果翻倍





1. 【膠原蛋白＋維他命C】維他命C促進膠原蛋白合成

2. 【鐵＋維他命C】維他命C提升鐵質吸收率達3-4倍

3. 【鈣＋鎂＋維他命D＋K】四大營養素協同強化骨密度

4. 【葉黃素＋魚油】脂溶性葉黃素搭配魚油脂肪酸，吸收率提升

5種營養素不能亂吃

根據《新英格蘭醫學雜誌》2025年研究，有5種營養素不能亂吃，否則可能引發副作用，需特別留意以下幾種情況：

維他命Ｄ

需兼顧日曬

即使服用綜合維他命，仍有26%的人攝取不足，5-7％的人處於缺乏狀態。因此不能只靠保健品，飲食（比如乳製品）和日照也相當重要。

維他命B12

素食者需注意

維他命B12只存在於動物性食物如肉類、魚類、牛奶和蛋。純素食者若字額外補充，容易缺乏B12，導致貧血、神經問題或疲勞。

抗氧化劑

過量無益

高劑量維他命A會增加骨折與前列腺癌風險，維他命E則可能提升感染率與死亡率。

鐵

必要時可補充鐵劑，但過量可能導致便秘或噁心。

葉酸

過量補充葉酸（＞1000微克/天）可能影響維他命B12代謝，故不宜濫補。

資料來源：內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼