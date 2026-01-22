保濕面霜評測｜日本雜誌36款大比拼，15款A級推薦最平$28

天冷乾燥，皮膚好易繃緊起乾紋。保濕面霜雖然係護膚最後一步，但揀錯就會「黏笠焗面」、甚至令皮膚起暗瘡。日本《LDK the Beauty》就把多款市面人氣保濕面霜拉埋一齊做比較測試，並由測試結果整理出上位36款排行；當中亦有多款獲得 A級評價，兼顧保濕力與使用感。

《LDK》保濕面霜實測重點

《LDK》本次測試重點希望找到「真正鎖水、同時使用感不會太黏」的面霜。以大致圍繞以下三項比較：

保濕力：測量塗抹前後皮膚水分量變化，並觀察保濕維持表現。

成分：由專業人士分析配方，按保濕、護膚取向作評分。

使用感：由不同年齡層試用者實測，評估延展度、黏膩感、貼膚度與容器使用方便程度等。

36款樣本表現一覽

等級B

LACTDEW S.E 面霜

售價：$246

保濕力：3

成分：4

使用感：4

綜合評價：3.5

muqna 保濕面霜（標準款）

售價：$78

保濕力：3

成分：4.5

使用感：3.5

綜合評價：3.5

IC.UV Performance 提拉緊緻面霜

售價：$268

保濕力：4

成分：3.5

使用感：3

綜合評價：3.63

ETVOS Vital Superior 賦活修護面霜

售價：$416

保濕力：3.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評價：3.63

LANEIGE Water Bank 深層保濕面霜

售價：$213

保濕力：4

成分：3.5

使用感：3

綜合評價：3.63

雪肌精 藥用雪肌精 美白面霜

售價：$180

保濕力：3.5

成分：3

使用感：4.5

綜合評價：3.63

The Ordinary NMF+HA 保濕面霜

售價：$65

保濕力：3.5

成分：3

使用感：4.5

綜合評價：3.63

乾燥 藥用高保濕面霜

售價：$81

保濕力：3.5

成分：4

使用感：3.5

綜合評價：3.63

NIVA Soft 柔潤護膚霜

售價：$11

保濕力：4.5

成分：1.5

使用感：4

綜合評價：3.63

CLUB 荷爾蒙面霜

售價：$30

保濕力：5

成分：2.5

使用感：2

綜合評價：3.63

NATURE REPUBLIC Azepair壬二酸面霜

售價：$126

保濕力：3.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評價：3.63

N organic Plenum 深層鎖水面霜（Deep Hold）

售價：$357

保濕力：3.5

成分：4

使用感：4

綜合評價：3.75

Avene Cicalfate + 修復乳霜 （Repair Milk）

售價：$131

保濕力：4

成分：3

使用感：4

綜合評價：3.75

DECENCIA Tsutsumu 「包裹」修護面霜

售價：$164

保濕力：4

成分：3

使用感：4

綜合評價：3.75

CNP Laboratory Pro PS面霜

售價：$196

保濕力：4

成分：3

使用感：4

綜合評價：3.75

CHIFURE 美白面霜 VC & AR

售價：$82

保濕力：3.5

成分：4.5

使用感：3.5

綜合評價：3.75

numbuzin NO.5 白玉穀胱甘肽C淡斑面霜

售價：$137

保濕力：3.5

成分：4.5

使用感：4.5

綜合評價：3.75

KLAVUU 真素食膠原蛋白面霜

售價：$123

保濕力：3.5

成分：3.5

使用感：4.5

綜合評價：3.75

LISSAGE 肌膚更新面霜（Skin CHange Cream）

售價：$22

保濕力：4.5

成分：2

使用感：4.5

綜合評價：3.88

SAM'U Born Panthenol My Recipe面霜

售價：$164

保濕力：4

成分：3

使用感：4.5

綜合評價：3.88

muqna 抗老保濕面霜(Aging Care)

售價：$123

保濕力：3.5

成分：5

使用感：3.5

綜合評價：3.88

等級A

HERA 水光反射微粒面霜

售價：$382

保濕力：4

成分：4

使用感：4

綜合評價：4

DERMAFIRM R4 調亮面霜

售價：$179

保濕力：4

成分：4

使用感：4

綜合評價：4

肌研極潤 Premium 玻尿酸面霜

售價：$67

保濕力：5

成分：3

使用感：3

綜合評價：4

LAKOLE 保濕面霜

售價：$62

保濕力：5

成分：3

使用感：3

綜合評價：4

DERMAAID 三重活性面霜

售價：$90

保濕力：5

成分：3

使用感：3

綜合評價：4

F ORGANICS 深層保濕面霜

售價：$207

保濕力：5

成分：3

使用感：3.5

綜合評價：4.13

ORBIS U Dot 保濕面霜

售價：$196

保濕力：5

成分：3

使用感：3.5

綜合評價：4.13

Dr.Jart+ Vita Hydra Solution 水凝霜

售價：$218

保濕力：5

成分：3

使用感：3.5

綜合評價：4.13

Estee Lauder Aqua Charge 藥用乳霜

售價：$491

保濕力：4.5

成分：4

使用感：4

綜合評價：4.25

ASTALIFT White Advanced 美白進階面霜

售價：$207

保濕力：4

成分：4.5

使用感：4.5

綜合評價：4.25

VITAON Cheeful 面霜 Premium

售價：$153

保濕力：3.5

成分：5

使用感：5

綜合評價：4.25

Drip Tune 發酵面霜

售價：$97

保濕力：4

成分：5

使用感：4

綜合評價：4.25

MOISTAGE 提拉精華面霜(超滋潤)

售價：$28

保濕力：4

成分：4.5

使用感：4.5

綜合評價：4.25

MEDIHEAL 牛奶亮白面霜

售價：$95

保濕力：4

成分：5

使用感：4

綜合評價：4.25

BIOHEAL BOH Probioderm 緊緻T3膠原蛋白面霜

售價：$172

保濕力：5

成分：3

使用感：4.5

綜合評價：4.38



15款A級推薦名單

1. BIOHEAL BOH Probioderm 緊緻 T3 膠原蛋白面霜

2. MEDIHEAL 牛奶亮白面霜

3. MOISTAGE 超滋潤提拉精華面霜

4. DRIP TUNE 發酵面霜

5. VITAON Cheerful 面霜 Premium

6. ASTALIFT White Advanced 美白進階面霜

7. Estée Lauder Aqua Charge 藥用乳霜

8. Dr.Jart+ Vital Hydra Solution 水凝霜

9. ORBIS U Dot 面霜保濕霜

10. F ORGANICS 深層保濕面霜

11. DERMAAID 三重活性面霜

12. LAKOLE 保濕面霜

13. 肌研 極潤 Premium 玻尿酸面霜

14. DERMAFIRM R4 調亮面霜

15. HERA 水光反射微粒面霜



《LDK》保濕面霜︱平價必買（約 HK$150 或以下）

等級A



MOISTAGE 超滋潤提拉精華面霜：約 HK$28（¥559 起）

保濕力：4

成分：4.5

使用感：4.5

綜合評價：4.25

LAKOLE 保濕面霜：約 HK$62（¥1,254 起）

保濕力：5

成分：3

使用感：3

綜合評價：4

肌研 極潤 Premium 玻尿酸面霜：約 HK$67（¥1,349 起）

保濕力：5

成分：3

使用感：3

綜合評價：4

DERMAAID 三重活性面霜：約 HK$90（¥1,822 起）

保濕力：5

成分：3

使用感：3

綜合評價：4

MEDIHEAL 牛奶亮白面霜：約 HK$95（¥1,920 起）

保濕力：4

成分：5

使用感：4

綜合評價：4.25

DRIP TUNE 發酵面霜：約 HK$97（¥1,958 起）

保濕力：4

成分：5

使用感：4

綜合評價：4.25

《LDK》保濕面霜︱中價位（約 HK$151–HK$250）

等級A

VITAON Cheerful 面霜 Premium：約 HK$153（¥3,080 起）

保濕力：3.5

成分：5

使用感：5

綜合評價：4.25

BIOHEAL BOH Probioderm 緊緻 T3 膠原面霜：約 HK$172（¥3,465 起）

保濕力：5

成分：3

使用感：4.5

綜合評價：4.38

DERMAFIRM R4 調亮面霜：約 HK$179（¥3,600 起）

保濕力：4

成分：4

使用感：4

綜合評價：4

ORBIS U Dot 乳霜保濕霜：約 HK$196（¥3,950 起）

保濕力：5

成分：3

使用感：3.5

綜合評價：4.13

ASTALIFT White Advanced 美白進階面霜：約 HK$207（¥4,180 起）

保濕力：4

成分：4.5

使用感：4.5

綜合評價：4.25

F ORGANICS 深層保濕面霜：約 HK$207（¥4,180 起）

保濕力：5

成分：3

使用感：3.5

綜合評價：4.13

Dr.Jart+ Vital Hydra Solution 水凝霜：約 HK$218（¥4,400 起）

保濕力：5

成分：3

使用感：3.5

綜合評價：4.13

《LDK》保濕面霜︱專櫃級（約 HK$251 或以上）

等級A

HERA 水光反射微粒面霜：約 HK$382（¥7,700 起）

保濕力：4

成分：4

使用感：4

綜合評價：4

Estée Lauder Aqua Charge 藥用乳霜：約 HK$491（¥9,900 起）

保濕力：4.5

成分：4

使用感：4

綜合評價：4.25

根據評分表現，《LDK》推薦綜合第一名為 BIOHEAL BOH「Probioderm 緊緻 T3 膠原蛋白面霜」。若想要平價高保濕（3000 日圓以下）款式，MEDIHEAL 與 MOISTAGE 是重點推薦。若還想兼顧美白護理，ASTALIFT White Advanced Cream 也是不錯的選擇。

面霜怎樣揀才不會容易「焗面」？

《LDK》提到，實測面霜樣本質地由濃厚霜狀到清爽凝膠，而「感覺黏唔黏」通常要實際用才知道，建議大家盡量參考使用感評分。

油肌（怕黏笠）：優先揀「延展度高、易吸收」類型，先薄塗一層。

乾肌（沙漠肌）：可揀偏厚身、鎖水膜感較強款式，夜晚用更穩陣。

敏感肌：偏向配方簡單、低刺激取向，避免「加太多步驟」刺激皮膚。

消委會評選10款高分保濕面霜

消委會第481期《選擇》月刊，測試了市面上17款保濕面霜，包括8款乳霜、7款啫喱、1款啫喱乳霜及1款乳液。受試者使用產品4星期後，消委會比較其皮膚水分含量有否明顯改善，再針對各產品的保濕效能（65%）、試用者評價（25%）及標籤資料（10%）進行比較。

根據測試結果，有12款產品獲評保濕效果良好、總評3.5星（滿分為5星）。不過其中2款如今已經停產，剩餘10款推薦名單如下：

（排名由低至高）

消委會評選10款高分保濕面霜



CLINIQUE倩碧 升級特效潤膚露

總評：3.5

售價：$305



Dr. Hauschka德國世家博士 木梨日護霜

總評：3.5

售價：USD$45（約HK$351）



Lavera有機抗敏保濕面霜

總評：3.5

售價：$179



Neutrogena露得清 水活保濕凝露

總評：3.5

售價：$139.9



DR.WU 玻尿酸保濕水凝露

總評：3.5

售價：$350



BIOTHERM 溫泉水潤保濕凝膠

總評：3.5

售價：$630



NUXE 植物鮮奶乳霜

總評：3.5

售價：$263



VICHY 溫泉礦物活水循環保濕水份乳霜

總評：3.5

售價：$178



OLAY 長效保濕凝露

總評：3.5

售價：$129



EAU THERMALE Avene 高效鎖水輕盈保濕霜

總評：3.5

售價：$248



資料來源：消委會

消委會提醒，過度曝曬、寒冷和極端天氣都會令皮膚變得乾燥，可能令皮膚表面顯得粗糙、暗淡無光澤，甚至形成脫皮碎屑，嚴重時會感到皮膚痕癢。習慣使用強烈的潔面用品、過度清潔，或使用太熱的水清潔皮膚，亦會削弱皮膚保護層，容易出現乾燥問題。

保濕面霜4大使用貼士

1. 洗面後保濕最佳

每日洗面後，應該皮膚表面仍然濕潤，用毛巾輕力抹乾皮膚後，隨即塗抹護膚品。一般每日護理皮膚2次已足夠，當皮膚特別乾燥的日子或位置則可按需要多塗數次保濕霜。

2. 皮膚灼熱宜停用

不少人最初使用保濕護膚品時，都有機會在塗抹產品後出現輕微刺痛感覺，原因可能是外觀仍完好的皮膚內，底層組織其實較乾燥，或已有微細不明顯的損傷，故此造成如此反應。如有這種情況，應持之以恆繼續使用護膚品，輕微刺痛感應在數天內逐漸消退；相反如痛楚加劇，出現皮膚灼熱，可能是對該護膚品呈敏感反應，建議停用。

3. 注意護膚品使用次序

現時不少護膚品圴增添高分子聚合物，如玻尿酸、水解膠原蛋白等，這些物質不易被皮膚吸收，會在皮膚表面形成薄膜，如使用多種護膚品和化妝品，容易搓出細小碎屑。同時這類薄膜有機會阻礙皮膚吸收護膚品成分，建議將容易產生碎屑的產品用於皮膚護理程序中的最後步驟。

4. 按膚質和氣候選擇

任何膚質人士，只要適當使用保濕護膚品可有效減低皮膚敏感和濕疹復發機會。油性膚質宜選用含油量較低產品；乾性皮膚則需要含密封保濕劑比例較高的謢膚品。



如有皮膚乾燥問題，建議改用保濕滋潤效果較好的護膚品外，選用適溫清水、較溫和的潔面用品亦是好辦法，外出時使用防曬產品亦是防止皮膚提早老化的不二法門。

資料來源：香港消委會