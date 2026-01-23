家事百科｜洗衣機含菌量比馬桶多530倍，花王官方公開正確洗衫方法

洗衣機通常都是被忽略疏於清潔，機內恐暗藏污垢！有研究就曾發現，洗衣機一旦缺乏清潔，其含菌量可達馬桶的530倍，恐致皮膚過敏、血液感染。至於洗完衣服後，洗衣機機門關不關好？日牌官方公開正確做法！有專家亦分享4招貼士，助減少洗衣機積藏污垢。

洗完衫洗衣機門長開定長關？日牌官方公開正確做法

不少人用完洗衣機後，或許都會順手關上洗衣機的蓋子，避免灰塵及蚊蟲進入，而且洗滌劑入口放完洗滌劑後就不會打開。日本知名日用品牌「花王」在官方X帳戶建議，洗完衣服後應該打開機門，若立即關閉洗衣機的蓋子及洗滌劑入口，水分會留在洗衣機中，導致霉菌在洗衣機內滋生和出現異味，洗滌劑入口也建議打開以晾乾水分。

洗衣服時要避免放過多衣物在洗衣機內，因衣服可能在清洗途中纏在一起，變成一團。而碳纖維衣物無法展開，導致難以清洗，亦會令洗衣粉更易殘留在衣物上。

日本「花王」在官方X帳戶建議，大家洗完衣服後，把洗衣機機門稍微打開一些，不用全關。（X@kao_attackjp）

此外，台灣林口長庚醫院毒物實驗室護理師譚敦慈也指出，若洗衣機有烘乾功能，洗衣連烘乾功能一同使用，則用完後毋須特別打開蓋子；若不具備烘衣功能，洗衣機運轉過後，內部環境潮濕，正是細菌和霉菌成長最好的溫床，即使衣服洗得再乾淨，都有機率產生細菌，讓人穿上衣服後感到發癢不適。

因此，她建議洗完衣服後應打開洗衣機的蓋子，讓洗衣機的內部水氣蒸發，以免令細菌滋生。

洗衣機含菌量比馬桶多530倍

根據「oneminmicro」在Instagram分享的影片，在打開洗衣機過濾器的面蓋後，用一枝棉花棒輕輕於入面一掃，便挖出一小堆泥黑污垢。實驗人員之後再將有關樣本置於顯微鏡下，隨即發現各式各樣的寄生蟲，當中包括蠕蟲、線蟲及塵蟎等，全都可以引致身體過敏。

據美國《ABC News》早前報道，美國亞利桑那大學（University of Arizona）微生物學教授Charles Gerba曾對洗衣機中的細菌進行廣泛研究，他發現洗衣機內布滿細菌，有機會在洗衣服時交叉感染。

如果只洗一堆內衣，水中將有約1億個大腸桿菌，它們可以被轉移到下一批衣物中。

除了大腸桿菌，Gerba亦發現沙門氏菌、金黃色葡萄球菌等，其中感染沙門氏菌會引起腹瀉、嘔吐等症狀，而葡萄球菌感染則會引起皮膚刺激，甚至血液、骨骼感染。研究又指出，洗衣機使用半年後，含菌量比廁所馬桶還要多；如果長達3年沒有清潔洗衣機，細菌含量更高達70多萬，是馬桶的530倍。

打開洗衣機過濾器的面蓋後，用一枝棉花棒輕輕一掃，便有一小堆泥黑污垢。（影片截圖）

將有關樣本置於顯微鏡下，各式各樣的寄生蟲迅即無所遁形。（影片截圖）

洗衣機需定期清洗

紐約大學醫學院微生物學和病理學教授Philip Tierno在其著作《細菌的秘密生活》（The Secret Life of Germs）中指出，單靠洗衣液無法清除所有污垢和細菌，而細菌亦會沾在洗衣機內，最好使用熱水或漂白水，此外讓衣服在陽光下晾乾也可以殺菌。另外，定期清洗洗衣機也是非常重要。

洗衣機骯髒兩大原因

本港洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康曾受訪表示，洗衣機暗藏污垢問題，這些污垢是因用家不斷使用洗衣機，日積月累得來，用家必須定期清潔洗衣機。他列出兩大導致洗衣機骯髒的原因：

1. 洗衣機外缸的污水，與滾筒內洗衣服的水是同一缸水

● 洗衣機的滾筒分內缸和外缸，內缸透過快速轉動與衣物接觸，如同用手搓洗、揉及拍打等動作清潔衣物。外缸則不會轉動，但內缸轉動時，部分洗衣水會流到兩者之間的防水圈。

● 清洗程序完成後，污水會排出機外，但污水所含的髒物被困防水圈內，日積月累下會形成污垢。

2. 積存殘留物

包括洗衣粉、柔順劑、衣物纖維，甚至是人體皮屑等，並會滋生細菌，例如引發皮膚敏感的霉菌。

洗衣機清潔︱梳打粉或洗衣機專用清潔劑使用貼士

DIY清潔洗衣機一般是用梳打粉或洗衣機專用清潔劑，劉敬康有以下使用貼士：

梳打粉

梳打粉定期清潔洗衣機既環保又慳錢，但需留意使用分量，劉敬康建議，每次清潔洗衣機用半磅梳打粉，以常見454克紙盒裝梳打粉為例，即每次用半盒，直接倒入滾筒，正常開機洗一次。

洗衣機清潔劑

市面上的洗衣機清潔劑類型琳瑯滿目，有粉狀亦有液體。不過，兩者都有可能在清潔洗衣機時，產生大量泡沫，或會從洗衣粉格「吐出來」，令洗衣機內積存更多殘餘物，屆時可能「得不償失」。

洗衣機清潔4大貼士

1. 洗衣粉愈多愈骯髒

若使用過多洗衣粉，殘餘洗衣粉永遠沖不走，一直留在機內，要拆機才能洗乾淨。

注意：不少品牌洗衣粉均附量匙，並指示使用分量，通常每次不多於一量匙。

2. 勿用太黏稠的柔順劑

難沖入洗衣機，即使用熱水亦很難化開，或會在洗衣粉格沉積，滋生細菌並形成臭味。

建議：使用黏稠的柔順劑前，先加水沖稀

3. 洗衣機門緊閉

完成清洗程序後，洗衣機仍有約1公升水存於機內。

應長期打開洗衣機門，讓餘下的水蒸發，以免加快細菌滋生速度。

4. 洗衣機不宜放廁所

廁所濕氣重，容易令洗衣機積存細菌。

若需放在廁所，要加勤清潔洗衣機。

注意：為洗衣機加外套，會阻礙洗衣機蒸發濕氣。

資料提供：洗衣機維修專家 劉敬康

專家教4招KO積藏污垢

劉敬康指，洗衣機用得愈久，積聚的污垢愈多，亦代表愈來愈多細菌依附衣服，形成臭味。以下為使用洗衣機的4大貼士，有助減少積藏污垢：

劉敬康指，洗衣機宜每月兩次「小洗」，其中一次用梳打粉或洗衣機專用清潔劑；另一次則用80度以上的熱水「空機」洗一次。約兩年就要拆開洗衣機，以高壓水槍「大洗」一次，徹底清理機內殘存的洗衣粉、柔順劑、衣物纖維及人體皮屑等污垢。

洗衫5大常見壞習慣 1行為易縮短機身壽命

英國洗衣服務公司Laundryheap行政總裁Deyan Dimitrov曾接受當地媒體《The Express》訪問，列出5個平日洗衫時容易犯的錯誤，長遠而言會對衣服和洗衣機造成損害，令購買新衣、維修洗衣機的開支大增。

1. 使用過多洗衣粉：Deyan Dimitrov指出，使用更多洗衣粉非但不能讓衣物變得更加乾淨，更有可能導致它們殘留在衣服上，繼而吸引更多污垢，最終令衣服無法清潔乾淨，甚至愈洗愈髒。他建議每次使用洗衣粉時，分量可減至標準用量的4分之3。

2. 經常使用同一種洗衣模式：不少人因為貪圖方便，會使用同一個模式來清洗所有衣物，Deyan Dimitrov就認為人們應該改掉這個壞習慣，並解釋道：「洗衣機的水溫設定應取決於你要清洗的衣物類型。」以毛巾和床單為例，這些衣物因為需要殺死殘留的細菌、病菌和真菌，所以會建議使用溫水或60℃的熱水進行高溫清洗；而棉質和羊毛衣物則建議用較低的水溫清洗，以避免它們褪色和縮水。

3. 忘記掏空衣物口袋：都市人生活忙碌，有時候太趕時間、洗衫前忘記掏空衣物口袋亦在所難免，但Deyan Dimitrov就指出，這個看似微小的壞習慣極有可能會損壞洗衣機。他表示。金屬物如硬幣、鎖匙等雖然不會在清洗過程中損毀，卻有可能令洗衣機的玻璃門破裂，又或是令滾筒受損，亦有機會堵塞排水管。

4. 一次過清洗太多衣物：不少人為了節省時間，會選擇一次過清洗大量衣物，並盡可能將更多衣物塞進洗衣機內。然而這種做法有機會導致洗衣機超出負荷，反而降低洗衣效率。Deyan Dimitrov就解釋：「當洗衣機內的衣服太多，洗衣粉便難以妥善清潔裏面的每一件衣物。」

此外，衣物超出負荷亦會為洗衣機帶來壓力，導致它更快磨損，最終縮短其使用壽命。

5. 忽略洗衣機發出的警號：Deyan Dimitrov表示，不少人會無視洗衣機發出的警號，例如奇怪的噪音、飄出難聞的氣味，又或者是在手柄附近發霉等。他指出，當洗衣機發出類似的警號時，其實意味着它即將損壞，無法再正常清洗衣物。