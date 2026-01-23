家事百科｜洗潔精殘留物恐致糖尿病肝硬化，醫生教安全洗碗8招

洗潔精一旦沖不乾淨，殘留的化學物質堪比「毒藥」，一不小心食進肚裏，當中的化學物質即使稀釋，仍能破壞腸道上皮細胞，增加9類慢性疾病風險。有腸胃科醫生早前引用此研究，強調絕不可輕視洗潔精殘留問題，更分享8招安全洗碗貼士。

根據2022年發表於國際權威期刊《Journal of Allergy and Clinical Immunology》的研究，指出洗碗機裡的洗滌劑化學物如果沒有清潔乾淨，會對腸胃道上皮組織造成影響。研究指洗潔精含有的乙醇乙氧基酸酯（alcohol ethoxylates）是引起強烈毒性反應和破壞腸胃道上皮組織屏障的主要化學物質。如果殘留在餐具上被吃進身體裏，可能會危及腸胃道健康。

研究人員對乙醇乙氧基酸酯進行了稀釋測試，稀釋度從1：10000到1：40000不等，以模擬殘留在餐具上的洗潔精濃度，結果發現在高劑量的情況下，殘留的化學物質會直接破壞腸胃道中的表皮細胞組織，低劑量的情況下則會使腸道上皮細胞屏障崩解，導致身體一系列的發炎反應。

台灣腸胃科醫生鄭泓志於個人Facebook專頁引述以上研究，並強調絕不可輕視洗潔精殘留問題，即使是微量殘留的洗滌劑化學物質，也有可能對腸道健康造成嚴重危害，誘發發炎反應和細胞大量死亡。鄭泓志指一旦身體屏障出現缺陷，就可能導致9類慢性疾病風險的發生：

食物過敏

腸胃發炎

糖尿病

肥胖

肝硬化

多發性硬化症

自閉症

抑鬱症

阿茲海默症

資料來源：台灣腸胃科醫生鄭泓志

如何避免洗潔精殘留在餐具上？鄭泓志就分享以下8個洗碗貼士，只要每次洗碗時遵守，便能夠徹底清除餐具上的洗潔精。

8招KO洗潔精殘留

多次沖洗

使用洗碗刷或百潔布

浸泡溫水

檢查有無殘留氣味

選用環保洗碗精

增加清洗循環

最後人工清洗

定期清洗洗碗機

資料來源：台灣腸胃科醫生鄭泓志

5大錯誤洗碗習慣

根據內媒《央視新聞》報道指出，看似簡單的洗碗動作，但大多數人可能長期用錯洗碗方法，不僅無法徹底清潔碗碟，更可能成為細菌孳生的溫床。報道引述專家說法，列舉5種錯誤洗碗習慣對健康的潛在危害。

1.未定期更換洗碗布

長期使用同一塊布或海綿，容易滋生細菌與黴菌

建議：每月更換洗碗布，且專用於清潔餐具

2.直接將洗潔精塗在餐具

未徹底沖淨殘留物，可能導致腹瀉等腸胃問題。

建議：戴手套洗碗，先於清水加數滴洗潔精，用沾稀釋液的抹布清洗。

3.未徹底清除食物殘渣

長期累積可能增加患癌風險

4.洗碗後疊放碗碟

碗碟上殘留微量食物殘渣，都會成為細菌的養分來源。

建議：洗碗後，碗碟應置於通風處晾乾，或用乾淨毛巾擦乾。

5.未定期消毒餐具

長期不消毒餐具，可能成為多種疾病的傳播媒介。

建議：定期用煮沸、蒸氣或紫外線消毒餐具。

資料來源：腫瘤科醫生 盧殿榮

使用科技海綿3大禁忌

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫生早前在節目《健康1+1》中提到，科技海綿不應用於清洗食物，千萬不要用來刷碗盤、鍋具或蔬果等，只要沖洗不乾淨，就容易攝入三聚氰胺。同時，也不建議搭配溫水清洗，因為這樣會使三聚氰胺更容易溶出。他建議科技海綿適合用於清潔地板、玻璃或窗戶，只要輕輕一擦就能擦得十分乾淨。

1.不應用於清洗食物、鍋具

2.不建議搭配溫水清洗

3.不應用來清洗杯子的茶垢

資料來源：林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫生

清洗碗筷5大建議

台灣胸腔及重症專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁發文，指不少人以為洗碗本身就很乾淨，但其實暗藏健康危機。黃軒醫生拆解5大常見洗碗習慣，指出當中常犯的謬誤及對應建議。

用餐後盡快清洗碗筷

若需要浸泡碗碟以軟化頑固污跡，亦切勿超過20分鐘



合理水量充分沖洗

尤其是有凹槽或細小縫隙的器具

省水：可使用節水噴嘴

先將碗筷上的部分污漬刮掉再進行清洗



完全晾乾後收納

使用碗架或晾乾網來加速乾燥過程



立著放置

立著放置狂碗架或晾乾架上

將碗筷分開放置

有助於空氣流通，避免濕氣積聚

使用專門的烘碗機



定期更換洗碗布

每周更換一次

平日將洗碗布徹底清洗乾淨，再進行消毒處理

洗碗布要保持乾爽

資料來源：台灣胸腔及重症專科醫生 黃軒