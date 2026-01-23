保暖飲食｜5種假暖身食物愈食愈凍，醫生推薦3大禦寒配搭

近日冷鋒殺到，許多人會吃點熱的來取暖。而這些食物不但高熱量又不健康，吃下後未必能夠暖身。有醫生指出，這些吃過這些食物只會暫時覺得暖和，但事實上反而會讓體溫下降。實際上能夠真正禦寒的飲食配搭，可以參考醫生建議。

5大「假暖食物」

台灣重症科醫生黃軒在其Facebook專頁中指出，有5種常見食物實際上屬於「假暖食物」，它們只是暫時「欺騙」了感覺神經，無法真正持久禦寒，甚至可能帶來反效果。他強調，真正有效的保暖飲食需包含足夠的蛋白質與能穩定血糖的複合性澱粉。

高糖熱飲：如奶茶、糖水、熱朱古力等。這類飲品會讓血糖急速上升又驟降，身體誤判能量過剩而減少產熱，導致事後感覺更冷、更疲憊。

油炸高脂食物：許多人誤以為高熱量等於保暖，但這類食物需要大量血液集中至消化系統，反而導致四肢末梢血流減少，讓人吃飽後仍手腳冰冷。

喝酒：如補酒、燒酒。酒精會使表層血管擴張，將體內熱量帶到皮膚散失，造成臉紅身熱的錯覺，實際上核心體溫正在下降，增加低體溫風險。

麻辣食物：辣椒、麻辣鍋等會刺激神經，讓大腦誤以為體溫過高而啟動散熱機制（如流汗），導致水分與電解質流失，體溫不升反降。

含咖啡因熱飲：咖啡、濃茶中的咖啡因會使末梢血管收縮，影響血液循環，愈喝可能手腳愈冰，其利尿作用也會加速水分流失。

蛋白質與穩糖澱粉是禦寒關鍵

黃軒醫師指出，真正能幫助身體由內而外持續保暖的飲食，需具備兩大特點：

足夠的優質蛋白質：蛋白質的食物產熱效應較高，能提供穩定熱能。推薦來源包括雞蛋、豆腐、豆乾、魚肉、雞肉、瘦肉及無糖豆漿等。

能穩定血糖的複合性澱粉：這類食物消化吸收慢，能避免血糖劇烈波動造成的忽冷忽熱。推薦選擇全穀雜糧及根莖類食物，如糙米、燕麥、番薯、南瓜、芋頭等。

醫生推薦禦寒食物配搭

基於以上原則，黃軒醫生推薦了3個「禦寒食物配搭」，能幫助身體持久產熱：

蔬菜豆腐 ＋ 糙米飯

雞湯 ＋ 根莖類（如番薯、南瓜）

味噌魚湯 ＋ 糙米

此外，烹調時適量加入葱、薑、蒜等辛香料，也有助於促進血液循環，強化暖身效果。

8款禦寒食療湯水食譜

坊間有不少暖身湯水食譜，以下8款食療湯水食譜，供大家參考：

胡椒豬肚雞湯



材料：豬肚 1個、雞肉/烏雞肉 200克、花生 300克、無花果 8粒、生薑 2片、胡椒 適量、食鹽 適量

做法：

1. 豬肚、雞先洗淨汆水；

2. 其他材料洗淨後，以2.5L水煮沸後轉細火；

3. 煮60至90分鐘成3至4碗；

4. 加入鹽調味即可。



南瓜木瓜栗子湯



材料：南瓜 400克、木瓜 1個、雪耳 1塊、杜仲 9克、栗子 80克、紅腰豆 40克、紅豆30克、米 1/4米杯

做法：

1. 材料洗淨備用；南瓜去皮去核切大塊備用；豬𦟌汆水備用；

2. 鍋內加入2.5升水，加入所有材料；

3. 武火煮至水滾，改文火煮1.5小時， 調入適量鹽即可。

胡椒蘿蔔排骨湯



材料：白蘿蔔 1條、排骨 500g、白胡椒 15g、粟米 1條

做法：

1. 白蘿蔔及粟米洗淨後切件備用；

2. 排骨涼水下鍋，加入少許薑片料酒去腥，汆熟後撈出並洗去浮沫；

3. 將鍋燒熱，以小火烘烤白胡椒至有香味，盛出研碎；

4. 所有材料連水下鍋，大火煲開後轉小火慢煲2小時，加適量鹽即可食用。



當歸生薑羊肉湯



材料：當歸 15克、生薑 15克、羊肉 300克；黃酒、葱、紅棗、調料 適量

做法：

1. 將羊肉洗淨、切塊，放入沸水中焯燙一下；

2. 將紅棗洗淨，薑洗淨切片，葱切段；

3. 鍋內加適量清水；

4. 放入羊肉、當歸、生薑、葱段、紅棗、黃酒，大火煮開；

5. 轉小火燉煮1至2小時；

6. 熄火前加入調料調味即可食用。



紅棗山藥烏雞湯



材料：烏雞 半隻、淮山藥 半根、紅棗 5粒、枸杞 適量、鹽 適量、生薑 1塊、香葱 1根

做法︰

1. 烏雞剁成小塊，然後汆水；

2. 倒入清水，放入烏雞，加入紅棗、生薑、香蔥；

3. 大火煮沸後轉小火，煲一個小時即可；

4. 可按個人口味添加適量鹽調味，最後加入枸杞燉5分鐘即可。



冬菇冬筍燘羊腩



材料：冬菇 6－8朵、冬筍 1個、生薑 3片、冰鮮黑草羊腩 1斤、圓肉 6粒、蒜頭 3粒、調味 適量

做法：

1. 冬菇浸軟去腳；

2. 冬筍去殼，出水後切片；

3. 羊腩洗淨，用生抽、紹酒等醃入味；

4. 燒熱少許油，爆香薑片、蒜片；

5. 放入冬菇、冬筍片炒香；

6. 加入羊肉及圓肉兜炒；

7. 贊酒加羊腩醬等調味及清水；

8. 中慢火煮1小時至羊腩夠腍，汁收至濃稠即可上碟。



黨參桂枝乳鴿湯



材料：黨參 1兩、生薑 3片、紅棗 8粒、桂枝 3錢、乳鴿 1隻

做法：

1. 黨參、桂枝浸洗；

2. 紅棗去核；

3. 乳鴿劏洗淨，斬大件後出水；

4. 全部材料用8碗水煮2小時成3至4碗即成。

胡椒粒鹹酸菜豬肚湯



材料：生薑 3片、胡椒粒 3錢、豬肚／急凍豬肚 1個、鹹酸菜 1兩、瘦肉 6兩

做法：

1. 鹹酸菜浸洗切片；

2. 豬肚切去肥膏，用鹽及生粉反覆搓洗多次，出水後切塊；

3. 瘦肉切塊出水；

4. 全部材料用8碗水煮2小時成4碗即成。

6款暖身湯水飲品

台灣營養師劉怡里曾分享6款暖身湯水飲品，有助提升身體的「產熱效應」：

綜合海鮮湯（清湯）：食材包括魚類、貝類、蝦類等，均屬於低脂高蛋白的優質蛋白質，油脂含量較低、產熱效應快，有利身體健康。

冬菇雞湯（清湯）：雞肉同樣屬於白肉，和海鮮一樣為優質蛋白質，而冬菇也有高纖、高鉀等營養。不過必須留意，雞湯比其他清湯更濃郁，在健康考量下還是建議以清淡為主，如果想口味重一點可以用辛香料和中藥材提味。

海帶豆腐味噌湯（清湯）：豆腐的原型為豆類，味增則為發酵豆類，兩者都是良好的植物性蛋白質攝取來源，而海帶除了增添口感和豐富湯品，也有利降血脂、抗發炎，同時是素食人士首選湯品。

熱牛奶（無糖）：牛奶含有豐富鈣質及其他必要營養素，也是個非常好的蛋白質來源，睡前喝杯熱牛奶不但幫助暖身，也能改善睡眠品質。

熱蜂蜜牛奶／黑糖牛奶（微糖）：如果想增添甜味，可以加進蜂蜜或黑糖等製成熱蜂蜜牛奶或熱黑糖牛奶。但要留意，蜂蜜和黑糖同樣是為糖，過量攝取不利健康，故提醒大家在添加時記得適量，不宜過多。

熱紅豆沙（微糖）：紅豆富含纖維又高鉀，比其他同類澱粉的蛋白質高，味道較甜，喝起來讓人身心溫暖。不過準備起來相較沒那麼方便，如果習慣買罐裝等即食式紅豆沙就要留意避免太甜，如果太甜也要避免喝太多。

劉怡里補充，其他如羊肉湯、牛肉湯、豬骨湯、薑母鴨、藥膳排骨等都有利暖身，但這類湯品大多相當濃郁、油脂量高，需多加注意清淡和低脂，建議羊肉避免帶皮、牛肉選牛腱、豬肉可選嘴邊肉。店家熬煮的雞湯也稍留意，其湯頭可能是用脂肪量較高的豬骨湯熬煮。至於常見的熱齋啡等咖啡因飲品，雖然溫度對於暖身確實有幫助，但欠缺能產熱的營養，故相較於熱牛奶就不宜多喝，並需注意攝取量，避免精神過於亢奮、失眠、利尿、心悸、血壓升高等。如果想飲咖啡，建議選擇熱拿鐵為佳。

4種產熱食物

台灣營養師高敏敏曾在其Facebook發文表示，天冷容易增加心血管疾病意外，造成猝死風險，故此做好保暖工作尤為重要。以下她分享4大產熱食物，多吃有助刺激血液循環，並促進身體代謝，令身體自然暖起來：

1.老薑

老薑內含薑烯酚，能使身體暖和，建議天冷時喝杯熱薑茶暖身，花蛤薑湯都是好選擇。

2.辣椒

辣椒中的辣椒素能夠刺激血液循環，天冷建議可吃小辣讓自己流少許汗，惟腸胃道敏感者切勿空腹吃辣。

3.大蒜

大蒜的蒜素可增加代謝力，建議可於煮雞湯或炒菜時多加大蒜。

4.肉桂

肉桂所含的肉桂醛能促進身體代謝，建議可喝杯肉桂拿鐵或加入熱紅酒同喝，也有助暖身。

資料來源：台灣營養師高敏敏