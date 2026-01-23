醫案剖析｜5個月大女嬰腦出血昏迷，中醫針灸介入治療帶來曙光

近日診室裏，總有家長帶著焦灼的眼神問我：「嬰兒腦水腫、腦出血，究竟因何而起？針灸能治嗎？何時開始才能救孩子？」這些問題背後，往往藏著一個個夜不能寐的家庭。

昨日下午，病人Winnie談及她五個月大的女兒，因家中傭人劇烈搖晃、不慎壓迫頸部，導致腦部出血積水，凌晨抽筋昏迷，至今未脫險境。聽著她的顫聲，我深知這些家庭需要的，不僅是醫學解釋，更是一線清晰的光。

Winnie問：「譚博士，不適當的搖晃真的會這麼傷害嬰兒腦部嗎？」

我答：「嬰幼兒的腦部如嫩豆腐般脆弱，頸部肌肉未足以支撐頭部。若遭受劇烈搖晃、擠壓或撞擊，腦內血管易撕裂出血，血液與組織液積聚形成（腦水腫），壓迫嬌嫩的神經組織。這類傷害常被稱為（嬰兒搖晃症候群），多因照顧者疏忽或情緒失控導致，卻也可能源於意外墜落或生產損傷。出血與水腫如同腦內洪水，若不疏導，將阻礙腦細胞獲取氧氣與養分，引發癲癇、昏迷，甚至永久性損害。」

Winnie緊張續：「我知你是這方面的專家，想請問針灸治療何時介入？能否力挽狂瀾？」

我答：「許多家長問針灸何時開始才有效？我的答案是——越早越好，但永不嫌晚。

1. 急性期後即可介入：待穩定生命體徵，如：出血止息後，針灸便可作為介入治療。通常在發病後數天至數月內開始，能最大程度促進修復。

2. 針灸如何起效？透過刺激頭部、四肢特定穴位（如：百會、四神聰、足三里），可調節腦脊液循環、減輕水腫、激發神經重塑。現代研究亦顯示，針灸能提升腦部血流、釋放修復性神經物質，為受損區域帶來（微春風）。

3. 治癒的可能：腦損傷的修復是一場時間競賽。（治癒）的定義非僅指結構復原，更是功能的最大化恢復。早期積極治療下，很多孩子能逐步消除水腫、改善運動、認知，甚至回歸正常生活。然每位兒童損傷程度不同，需以進步為度。」

Winnie問：「若不治療，會有甚麼後果？」

我答：「腦水腫若未妥善處理，可能導致：

智力與發育遲滯：腦壓長期過高，影響神經元發展。

癲癇反覆發作：異常放電成為腦部（常客）。

運動障礙：肢體僵硬、癱瘓或平衡失調。

視聽力損傷：視神經受壓可能導致失明。

這些後果如同暗流，隨成長逐漸浮現，屆時再介入，往往事倍功半。」

給Winnie與所有家長的一席話：

「你女兒的遭遇令人心痛，但請勿放棄希望。一歲以下正是大腦可塑性最強的（黃金期），此時積極治療（如：針灸控水腫、促進修復），配合復健刺激，許多孩子能跨越難關。」

Winnie說：「譚博士你有甚麼好建議？」

我建議：

「1. 確保生命徵象穩定後，盡早引入針灸。

2. 每日溫柔撫觸、言語互動，即使孩子昏睡，聲音與愛亦是良藥。

3. 記錄細微變化：一次手指微動、一次目光追隨，皆是進步的星火。

腦損傷的治療如同縫合初芽的斷枝，需耐心與科學並行。針灸雖非萬能，卻常能在黑暗中鑿出一線光——這道光，或許不足以瞬間照亮一切，但足以指引前行之路。願每個孩子都能在愛的圍繞下，找回成長的力量。」

（文中案例已獲匿名授權，細節經修改以保護隱私）

譚博士簡介：中西醫結合博士，致力於兒童腦神經修復治療逾二十年，深信醫學的溫度與科學同等重要。