植物奶測試｜韓國消委會評測11款，1款豆奶蛋白質更勝牛奶

消委會植物奶︱不少港人患乳糖不耐症，或素食者，無法飲用牛奶而會選擇植物奶。其營養價值是否真的能取代牛奶？韓國消委會最新測試了11款熱銷植物奶，發現1款黑豆奶蛋白質含量能媲美甚至超越牛奶，是補充蛋白質的首選；而部分杏仁奶則以低熱量、低糖取勝。下文為大家推薦最高CP值韓國植物奶之選！

韓國消委會日前公布最新測試報告，針對11款熱銷植物奶產品進行全面比較，樣本涵蓋5款黑豆豆奶，及6款杏仁燕麥奶。

11款植物奶完整測試結果

【黑豆奶】

1. 正食品（Jungsikpoom）清淡Vegemil A 黑豆豆奶

售價：約$6.1（1050KRW）

熱量：116kcal

碳水化合物：9克

蛋白質：6克

脂肪：7克

糖分：6克

鈣質：153毫克

2. Maeil每日乳業 黑豆低糖高蛋白豆奶

售價：約$4.6（788KRW）

熱量：107kcal

碳水化合物：7克

蛋白質：9克

脂肪：5克

糖分：4克

鈣質：33毫克

3. 三育（Sahmyook Foods）黑豆豆奶

售價：約$4.3（740KRW）

熱量：150kcal

碳水化合物：16克

蛋白質：7克

脂肪：7克

糖分：10克

鈣質：42毫克

4. 延世大學純素黑豆豆奶

售價：約$3.6（621KRW）

熱量：90kcal

碳水化合物：10克

蛋白質：5克

脂肪：4克

糖分：6克

鈣質：123毫克

5. erom 黃聖周博士 國產黑豆豆奶

售價：約$3.2（558KRW）

熱量：108kcal

碳水化合物：10克

蛋白質：4克

脂肪：6克

糖分：7克

鈣質：21毫克

【杏仁·燕麥奶】

1. Denmark 綠色丹麥杏仁奶

售價：約$3.8（663KRW）

熱量：49kcal

碳水化合物：5克

蛋白質：1克

脂肪：3克

糖分：2克

鈣質：268毫克

2. 南陽乳業(Namyang Dairy Products) Almond Day Original 杏仁奶

售價：約$4.1（704KRW）

熱量：53kcal

碳水化合物：7克

蛋白質：1克

脂肪：2克

糖分：5克

鈣質：237毫克

3. 藍鑽石（Blue Diamond）Almond Breeze 原味杏仁奶

售價：約$4.6（788KRW）

熱量：49kcal

碳水化合物：7克

蛋白質：1克

脂肪：2克

糖分：5克

鈣質：243毫克

4. 樂天七星 Oatmond原味杏仁燕麥奶

售價：約$3.8（663KRW）

熱量：35kcal

碳水化合物：4克

蛋白質：1克

脂肪：2克

糖分：1克

鈣質：128毫克

5. Maeil每日乳業 Amazing Oat Original 純素燕麥奶

售價：約$4.1（704KRW）

熱量：102kcal

碳水化合物：20克

蛋白質：2克

脂肪：3克

糖分：2克

鈣質：236毫克

6. Oatly 原味燕麥奶

售價：約$10（1717KRW）

熱量：126kcal

碳水化合物：22克

蛋白質：3克

脂肪：4克

糖分：12克

鈣質：307毫克

*價格為根據報告中韓元售價之折算參考，匯率參考近期平均匯率：1韓元（KRW）≈ 0.0058港幣（HKD）。實際售價可能因銷售渠道而異。*

熱量分析：杏仁奶低卡低脂 減肥首選

本次測試的11款產品中，以每盒190毫升（其中一款燕麥飲料為250毫升）為基準計算熱量，結果顯示不同類別產品間存在顯著差異。黑豆豆奶的熱量範圍落在90至150kcal之間，約佔每日建議攝取熱量（以2000kcal計算）的5%至8%。其中，「延世大學純素黑豆豆奶」熱量僅90kcal，為同類中最低；「三育黑豆豆奶」則為熱量最高（150kcal）。

至於杏仁與燕麥奶的熱量跨度更大，從35kcal至126kcal不等。測試結果顯示，含有杏仁成分的產品整體熱量偏低，總脂肪含量（每盒2-3克）普遍低於黑豆奶（4-7克）和燕麥奶（3-4克）。測試中熱量最低的3款均為杏仁奶，其中「樂天七星 Oatmond原味杏仁燕麥奶」每盒僅35kcal，為所有測試產品中熱量最低，僅佔每日熱量需求的2%，最適合關注體重管理人士。

相反地，「Oatly燕麥奶」 則以126kcal奪熱量之冠。燕麥奶因原料特性，碳水化合物含量普遍較高，「Oatly 原味燕麥奶」 更達到22克，佔每日基準值的7%。若追求低熱量、低碳水飲食，建議可選擇 「Oatmond」，碳水化合物含量僅4克，與燕麥奶最高相差達5.5倍。

脂肪含量部分，黑豆奶樣本約為4至7克，與牛奶（約7克）相似；杏仁與燕麥奶則為2至4克，又以杏仁奶脂肪含量普遍較低。其中，「Almond Day Original」、「Almond Breeze Original」及「Oatmond」脂肪含量均僅2克，為控制脂肪攝取的良好選擇。

1款黑豆奶蛋白質 更勝傳統牛奶

蛋白質含量是植物奶替代牛奶的關鍵指標。報告引述調查指，近19%消費者因乳糖不耐或過敏轉飲植物奶。對於這類人士，韓國黑豆奶是攝取優質植物蛋白的可靠替代品。

測試發現，在5款黑豆豆奶樣本中，蛋白質含量介乎4克至9克（以每盒190毫升計），與市售相同容量滅菌牛奶（約6克）蛋白質含量相若。其中，「每日乳業 黑豆低糖高蛋白豆奶」以高達9克蛋白質含量（佔每日基準值16%）表現最佳，更完勝傳統牛奶。

反觀杏仁與燕麥奶，蛋白質含量普遍偏低，只有1至3克；尤其是杏仁奶樣本僅有1克蛋白質，與黑豆奶相差最高達9倍。因此，報告推薦韓國黑豆奶（Soy Milk）可作為乳糖不耐症或牛奶過敏者補充優質蛋白質來源的最佳選擇。

杏仁奶含糖量最低控糖首選

測試顯示，大多數產品（9款）均有添加砂糖、低聚糖或甜味劑。黑豆奶的糖含量範圍為4至10克，其中 「每日乳業」 黑豆低糖高蛋白豆奶 僅4克，為同類含糖量最低。

而杏仁與燕麥奶的糖含量差異較大，從1克到12克不等。當中最推薦「樂天七星」 Oatmond原味杏仁燕麥奶」，使用甜味劑「安赛蜜-K（AK糖）」、「三氯蔗糖」取代傳統糖類，其糖含量僅1克，是全部樣本中最低，適合嚴格控糖人士。報告建議，若想控制糖分攝入，可選擇標明「低糖」或使用代糖的產品。

1款燕麥奶鈣含量高於牛奶

鈣質是骨骼健康的關鍵營養素，不少植物奶都會添加鈣質，以彌補與傳統牛奶的營養差距。測試發現，原料本身的鈣含量並不高，有9款產品額外添加了鈣質。黑豆奶樣本鈣含量範圍為21至153毫克，而杏仁與燕麥奶則為128至307毫克。其中「Oatly 原味燕麥奶」的鈣含量最高，每盒達307毫克（佔每日基準值44%），比測試中用作參考的牛奶（約190毫克）鈣含量高出超過60%。

測試同時發現，膳食纖維含量亦以燕麥奶表現較佳。當中「Amazing Oat Original」每盒含有4克膳食纖維，佔每日基準值的16%。

報告建議，消費者選購時，應細閱營養標籤，比較每100毫升的實際鈣含量，並留意成分中是否有「碳酸鈣」、「磷酸三鈣」等強化鈣的來源，優先選擇有明確標示鈣強化的產品。

消委會植物奶︱5款最高評價推介植物奶名單

綜合營養、安全及價格，以下為從11款樣本中挑選出最值得入手的植物奶之選：

產品名稱 關鍵營養（以每盒計） 參考價格 (約港幣/盒) 高蛋白質之選 Maeil每日乳業 黑豆低糖高蛋白豆奶 (매일두유 검은콩) 蛋白質 9克 (最高)，膳食纖維3克 $4.6 高鈣之選 Oatly 原味燕麥奶 (오틀리 오트 드링크) 鈣 307毫克 (最高)，添加多種維他命B $10.0 (250毫升) 低熱量/低糖之選 樂天七星 Oatmond原味杏仁燕麥奶 (오트몬드) 熱量 35kcal (最低)，糖 1克 (最低) $3.8 營養全面之選 正食品 清淡Vegemil A 黑豆豆奶 (담백한 베지밀 에이) 蛋白質6克，鈣 153毫克，添加Omega-3/6及多種維他命元素 $6.1 高纖之選 erom 黃聖周博士 國產黑豆豆奶 (황성주 박사의 국산콩 두유) 膳食纖維 4克 (最高)，鈣 236毫克 $3.2 高CP值之選 erom 黃聖周博士 國產黑豆豆奶 (황성주 박사의 국산콩 두유) 每100ml 僅約 $1.6 $3

*價格為根據報告中韓元售價之折算參考，匯率參考近期平均匯率：1韓元（KRW）≈ 0.0058港幣（HKD）。實際售價可能因銷售渠道而異。*