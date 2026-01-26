健康透視｜耳仔1特徵恐是心臟病警號，醫生教2招延緩血管老化

耳朵你是否留意過自己或他人的耳垂上，有一道從耳珠斜向延伸的明顯摺痕？有醫生提醒，這可能是心血管疾病警號，務必要正視。過往已有不少臨床病例指出，不少患有冠心病的病人，耳朵都同樣有這一個共通特徵。

台灣家醫科醫生李思賢在Facebook專頁發文，醫學上稱為 「Frank's Sign」的耳朵特徵，與心血管健康息息相關。李思賢醫生解釋，這道摺痕並非單純的年齡皺紋，而是全身微血管健康與生物老化速度的一項重要外在表徵，尤其是出現在長者身上需要加倍警惕。有研究顯示，有Frank's Sign的人罹患冠狀動脈疾病、腦血管病變及周邊動脈阻塞的機率，顯著高於沒有的人。特別是當摺痕出現在 「雙側耳朵」 且紋路 「深刻明顯」，更加要提高警覺。

Frank's sign示意圖。（網上圖片）

Frank's Sign的出現

耳垂摺痕與心臟病的關聯，最早可追溯至1973年。當時美國醫生Sanders T. Frank觀察到許多心絞痛患者耳垂上都有這道斜線皺摺，因而以其命名。但這個說法起初未被廣泛接受，引發數十年的醫學爭議。直到近年，隨着先進醫學影像與病理研究的進步，愈來愈多的證據支持這道摺痕與心血管疾病風險存在顯著相關性。李思賢醫生強調，摺痕出現未必是因為「年紀大」，而是一個健康警號。

為何耳朵的皮膚變化能反映心臟健康？李思賢醫生解釋，關鍵在於兩者解剖結構的共通性。耳垂與心臟肌肉都依賴 「終末動脈」 供血。當動脈出現硬化、或斑塊形成，導致血流供應不足，這些組織便會率先受損。耳垂組織會因慢性缺血而流失支撐結構的「彈性蛋白」，導致組織塌陷形成永久性摺痕。而摺痕就正正反映了全身血管的健康狀況，特別是冠狀動脈會否已經出現早期病變。

兩個細胞指標 揭身體老化狀況

耳垂摺痕不僅是反映心血管問題，更可能是身體整體加速老化的先兆。近年再有深度研究發現，擁有此摺痕的患者，體內的 「端粒」長度通常較短。端粒長度一向被視為細胞老化速度的關鍵指標，當端粒愈短，代表細胞老化愈快。此外，這些患者血液中一種名為 「Klotho蛋白」 的抗衰老激素濃度也顯著偏低。Klotho蛋白由腎臟分泌，能保護血管內壁，抑制血管鈣化。

表徵只供參考 兩招改善血管健康

李思賢醫生強調，發現耳垂有摺痕毋須過度恐慌。它是一個風險評估的參考指標，而非絕對的疾病診斷。李思賢醫生建議，一旦出現類似皺紋，應安排做詳細的心血管健康檢查，重點關注血脂、身體發炎指標、血糖代謝與血壓。此外，與其求助醫美試圖消除皺褶，不如從飲食和生活入手改善：

● 飲食調整：採取低糖飲食，減少糖化終產物對血管內皮的傷害；並攝取豐富的抗氧化營養素（如維他命C、E、多酚類），以修復血管功能。

● 規律運動：壓力管理與充足睡眠

10種護心食物

10大護心食物



1. 燕麥

● 富含β-聚葡萄糖，可幫助降血膽固醇及血脂，對血管健康很好。



2. 三文魚

● 富含omega3脂肪酸，可以幫助抗凝血，降低血壓，保持血管健康，減少發炎症狀。



3. 深綠色蔬菜

● 富含維他命及礦物質。其中維他有助抗氧化，礦物質、鈣、鉀、鎂能調節血壓。



4. 堅果

● 富含omega3脂肪酸及礦物質，能夠幫助減少發炎症狀及調節血壓。



5. 甜菜（紅菜頭）

● 當中的甜菜鹼具有抗氧化作用。

資料來源： 營養師蕭瑋霖（杯蓋）



6. 豆類

● 富含水溶性膳食纖維，能夠幫助減少低密度膽固醇（LDL）。



7. 牛油果

● CNN文章提到，有研究顯示，每天吃牛油果可以降低血壓，其中的單元不飽和脂肪酸可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。



8. 低脂牛奶

● 牛奶中的鈣、鉀、鎂能夠幫助調節血壓，但是要選擇低脂，否則飽和脂肪酸對膽固醇影響比較大。



9. 橄欖油

● 單元不飽和脂肪酸，可以幫助減少低密度膽固醇（LDL）並增加高密度膽固醇（HDL）。



10. 低鈉飲食

● 鈉含量攝取過多，是造成血壓過高的主因，所以盡量選擇低鈉飲食。



資料來源：營養師蕭瑋霖（杯蓋）

5大高血壓生活建議

1. 定時服藥

2. 適當做運動

3. 合理飲食

4. 戒煙戒酒

5. 控制情緒

資料來源：中華全科醫師雜誌《高血壓基層診療指引 (2019年)》

15個降血糖習慣

據日媒《介護ポストセブン》報道，糖尿病醫生市原由美江、營養師加藤知子表示，在日常生活中自己平時會嚴格執行15個小習慣，包括先吃菜後吃飯、不用全戒甜品、澱粉等，有助降血糖、穩定血糖水平。

15個降血糖習慣





1. 比平時吃飯多花1倍時間咀嚼

進食太快不僅會加速食物消化和吸收，還容易導致暴飲暴食。若吃太多碳水化合物，會增加熱量攝取，導致血糖水平迅速升高。

建議：用餐時的咀嚼時間宜比平時多1倍。

2. 用餐時先吃蔬菜

首先進食富含纖維的蔬菜有助減慢碳水化合物的吸收，防止餐後血糖水平上升。

建議按照此順序用餐：蔬菜→蛋白質→碳水化合物。

3. 檢視飲料成分

液體比食物更快被身體吸收，因此喝含糖飲料會立即提高血糖水平。例如牛奶咖啡、蔬果汁、能量飲料、乳酸菌飲料等碳水化合物含量都較高，飲用後血糖水平就會飆升。

4. 用餐時避免用大碟

若使用大碟裝食物，無形中會吃得更多，容易導致血糖上升。

為了防止暴飲暴食，建議用小碟盛載食物。不僅能讓餐點看起來更豐盛、容易有飽足感，還能自然地減少過度進食。

5. 必須吃早餐

不吃早餐會打亂生理時鐘，更容易變肥。而且身體早上長期處於飢餓狀態，午餐時就會吃得更多，影響血糖。



6. 少喝酒

酒精有刺激食慾的作用，加上下酒菜的小食大部分都高糖、高脂，易致肥及影響血糖。建議盡可能選擇毛豆等富含蛋白質的食物，避免餅乾與甜點。

7. 甜品宜在午餐後享用

早上因空腹時間較長，這時吃甜品容易導致血糖飆升。建議午餐後享用甜品，同時吃完可以稍作運動，有助降血糖。

8. 控制水果分量

水果的葡萄糖、果糖和蔗糖等也會導致血糖上升，尤其糖尿病患者要特別注意水果份量，建議每天只吃1次水果，每次份量約掌心般大，例如每次最多5粒士多啤梨。

9. 空腹時間避免過長

過度飢餓可導致暴飲暴食，血糖不穩。建議間中吃少量零食，例如無糖乳酪、無鹽堅果、黑朱古力等，份量控制在10克左右。



10. 避免全戒碳水化合物及澱粉

過度限制碳水化合物及澱粉，無形中會增加鹽和蛋白質的攝取量，易導致高血壓、對腎臟造成負擔。

建議適量攝取碳水化合物及澱粉，攝取量盡量平均分配給三餐。

11. 每天喝1至2湯匙醋

醋中含有的醋酸可以抑制餐後血糖上升，因此建議每天喝1至2湯匙。不過要注意，部分果醋的糖分含量較高，要注意劑量。



12. 飯後做適量運動

運動能讓肌肉吸收糖分，防止飯後血糖升高。建議飯後1小時做15分鐘運動如慢走、深蹲、抬腳跟，幫助鍛鍊肌肉、穩定血糖，還能刺激骨骼促進骨鈣素、胰島素分泌。

13. 保持充足睡眠

睡眠時間越短，糖化血色素就越高，更難控制血糖。

建議每天睡眠時間睡足6至8小時。

14. 飯前洗澡

洗澡10分鐘可燃燒30至40kcal熱量。同時亦可減緩腸道活動，防止暴飲暴食和餐後血糖上升。

15. 適當減壓

在許多情況下，因為壓力而暴飲暴食，會導致血糖水平迅速升高。

建議透過其他方式減壓，例如唱歌、運動等。



資料來源：日本媒體《介護求下也才之》