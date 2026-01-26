名人保養｜近50歲梁詠琪南青山被捕獲，天然抗衰老力驚艷網民

現年49歲的女歌手梁詠琪（Gigi）於2011年與西班牙籍老公結婚，婚後育有一女。即使即將踏入50歲，近看仍然省鏡，令人驚歎其超強的抗衰老能力。近日有網民在社交平台分享於日本南青山偶遇梁詠琪，她大方與眾人合照，其凍齡美貌更讓網民驚艷。

該網民日前在社交平台發文表示在南青山遇到梁詠琪，並上傳一張合照，寫道：「在南青山遇到梁詠琪！跟她對到眼時整個驚呆了，臉好小好漂亮好有氣質！而且我腦中一直響起《短髮》那首歌。」

網民直言被梁詠琪的天然美貌震撼，合照時她還貼心詢問是否被擋到：「那一刻我又被美貌驚呆again。結束還看着我們說來這邊一定買很多東西，太親切的聊天。」最後，網民透露偶遇梁詠琪是上星期的事：「因為怕打擾到她行程今天才發。總之，好幸運！」

帖文曝光後，不少網民留言稱讚：「年近50大姐姐，秒殺身邊妹子，這張相真的太牛了」、「Gigi真的好美」、「這樣50歲了，真的很難相信狀態真的很好」、「她都將近50，仍然保持天然美，那年代香港女星真的不得了，各有特色各有自我風格既美麗又自然」、「對不起！沒有冒犯的意思，可是照片裏她看起來跟你們沒有年齡差距，好美！好有氣質！」

梁詠琪。（IG@gigileungwingkei）

梁詠琪公開保養秘訣：咖啡渣＋椰子油自製天然磨砂膏



凍齡有術的梁詠琪曾在小紅書分享她如何運用椰子油自製磨砂膏，她自言很喜歡喝咖啡，所以剩下的咖啡渣也不會浪費，她將咖啡渣與椰子油混合在一起，自製成身體磨砂膏，既環保又天然。

梁詠琪表示會準備兩湯匙咖啡渣，加上同等分量的咖啡糖，攪拌均勻後，再加入適量的椰子油，若遇上天冷時椰子油凝固了，就可以先在微波爐內加熱變回油狀，再加進咖啡渣中，分量大約是1比1，若想要再滋潤一點，亦可以按個人喜好加重分量。

她又指當觀察到磨砂膏的濃稠度差不多能黏在皮膚上時，就可以輕輕塗抹在身上，待3至4分鐘肌膚被椰子油軟化後再次磨擦，這樣做可以慢慢擦掉身上的死皮，最後以清水沖乾淨即可；她更表示清水洗掉後，皮膚還是會留有薄薄的一層椰子油，有助護膚。

有網民在社交平台分享在日本南青山遇到梁詠琪，其凍齡有術的美貌更驚艷網民。（Threads@pohua0720）

梁詠琪分享用咖啡渣＋椰子油自製天然磨砂膏。（小紅書）

資料來源：Threads@pohua0720