歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

天氣預報|周二大寒急降溫！周四市區11度、新界低至4度+「濕...
熱話

天氣預報|周二大寒急降溫！周四市區11度、新界低至4度+「濕...
名人健康|58歲台灣歌后驚患柏金遜，疑童工時長期接觸2物質致...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康|58歲台灣歌后驚患柏金遜，疑童工時長期接觸2物質致...
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
名人保養｜近50歲梁詠琪南青山被捕獲，天然抗衰老力驚艷網民
健康Tips

名人保養｜近50歲梁詠琪南青山被捕獲，天然抗衰老力驚艷網民

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年49歲的女歌手梁詠琪（Gigi）於2011年與西班牙籍老公結婚，婚後育有一女。即使即將踏入50歲，近看仍然省鏡，令人驚歎其超強的抗衰老能力。近日有網民在社交平台分享於日本南青山偶遇梁詠琪，她大方與眾人合照，其凍齡美貌更讓網民驚艷。

 

　　該網民日前在社交平台發文表示在南青山遇到梁詠琪，並上傳一張合照，寫道：「在南青山遇到梁詠琪！跟她對到眼時整個驚呆了，臉好小好漂亮好有氣質！而且我腦中一直響起《短髮》那首歌。」

 

　　網民直言被梁詠琪的天然美貌震撼，合照時她還貼心詢問是否被擋到：「那一刻我又被美貌驚呆again。結束還看着我們說來這邊一定買很多東西，太親切的聊天。」最後，網民透露偶遇梁詠琪是上星期的事：「因為怕打擾到她行程今天才發。總之，好幸運！」

 

　　帖文曝光後，不少網民留言稱讚：「年近50大姐姐，秒殺身邊妹子，這張相真的太牛了」、「Gigi真的好美」、「這樣50歲了，真的很難相信狀態真的很好」、「她都將近50，仍然保持天然美，那年代香港女星真的不得了，各有特色各有自我風格既美麗又自然」、「對不起！沒有冒犯的意思，可是照片裏她看起來跟你們沒有年齡差距，好美！好有氣質！」

 

凍齡女神｜49歲梁詠琪日本南青山被偶遇　大方合照真實狀態曝光　網民形容對視一刻：整個驚呆了

梁詠琪。（IG@gigileungwingkei）

 

梁詠琪公開保養秘訣：咖啡渣＋椰子油自製天然磨砂膏
 

　　凍齡有術的梁詠琪曾在小紅書分享她如何運用椰子油自製磨砂膏，她自言很喜歡喝咖啡，所以剩下的咖啡渣也不會浪費，她將咖啡渣與椰子油混合在一起，自製成身體磨砂膏，既環保又天然。

 

　　梁詠琪表示會準備兩湯匙咖啡渣，加上同等分量的咖啡糖，攪拌均勻後，再加入適量的椰子油，若遇上天冷時椰子油凝固了，就可以先在微波爐內加熱變回油狀，再加進咖啡渣中，分量大約是1比1，若想要再滋潤一點，亦可以按個人喜好加重分量。

 

　　她又指當觀察到磨砂膏的濃稠度差不多能黏在皮膚上時，就可以輕輕塗抹在身上，待3至4分鐘肌膚被椰子油軟化後再次磨擦，這樣做可以慢慢擦掉身上的死皮，最後以清水沖乾淨即可；她更表示清水洗掉後，皮膚還是會留有薄薄的一層椰子油，有助護膚。

 

 

凍齡女神｜49歲梁詠琪日本南青山被偶遇　大方合照真實狀態曝光　網民形容對視一刻：整個驚呆了

有網民在社交平台分享在日本南青山遇到梁詠琪，其凍齡有術的美貌更驚艷網民。（Threads@pohua0720）

凍齡女神｜49歲梁詠琪日本南青山被偶遇　大方合照真實狀態曝光　網民形容對視一刻：整個驚呆了

梁詠琪分享用咖啡渣＋椰子油自製天然磨砂膏。（小紅書）

 

 

資料來源：Threads@pohua0720

 

Tags:#梁詠琪#健康問題#網絡熱話#凍齡#椰子油#結婚#歌手#演員
Add a comment ...Add a comment ...
健康風險｜天氣凍穿短袖不代表身體好，6大症狀暗藏健康問題
更多健康解「迷」文章
健康風險｜天氣凍穿短袖不代表身體好，6大症狀暗藏健康問題
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處