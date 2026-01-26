藥物安全｜消委會測試10款痱滋膏，部分含類固醇水陽酸恐致口腔真菌感染

消委會痱滋膏測試／痱滋膏成分／痱滋膏推薦︱生痱滋（口腔潰瘍）雖是小問題，但發作時疼痛難忍，嚴重影響飲食與生活。消委會最新檢視10款痱滋膏，揭發部分產品暗藏風險，含須醫生處方的類固醇或兒童禁用的水楊酸，誤用恐致嚴重副作用。報告中僅有3款成分相對溫和，下文為大家整理完整評測及安全選購指南。

10款樣本全面評測

消委會第591期《選擇》月刊檢視了市面10款常見的痱滋軟膏及啫喱凝膠，發現成分與風險差異極大。部分產品含有處方類固醇或水楊酸等強效成分，不當使用可能引致嚴重過敏甚至全身性不良反應。報告強調，消費者絕不應自行購買及使用含處方藥的產品。

以下是10款樣本的詳細測試表現：



1. 保治靈口腔止痛軟膏 15g (HK-37437)

售價：$73.9

聲稱來源地：英國

藥物管制分類：非處方藥物

主要有效成分：

‧水楊酸膽鹼(16歲以下禁用)

‧薄荷醇(蠶豆症患者慎用)

適用年齡：16歲或以上

2. 正美得口樂特效口腔內膏10g (HK-32005)

售價：$50

聲稱來源地：香港

藥物管制分類：非處方藥物

主要有效成分：

‧水楊酸膽鹼(16歲以下禁用)

適用年齡：16歲或以上

3. 特快靈口腔軟膏10g(HK-32005)

售價：$79.5

聲稱來源地：澳洲

藥物管制分類：監督售賣藥物

主要有效成分：

‧鹽酸芐達明

‧西吡氯銨

非類固醇消炎藥，不含強效管制成分

適用年齡：6歲或以上

4. EUROCORT「口腔療」糊劑5g (HK-45691)

售價：$50

聲稱來源地：香港

藥物管制分類：處方藥物

主要有效成分：

‧曲安奈德(類固醇)

‧利多卡因(麻醉藥)

必須醫生處方

適用年齡：未標示

5. Oramedy腔痊口腔膏5g (HK-31025)

售價：$45

聲稱來源地：韓國

藥物管制分類：處方藥物

主要有效成分：

‧曲安奈德(類固醇)

必須醫生處方

適用年齡：未標示

6. 唇疹消透明啫喱膏5g (HK-25547)

售價：$49.9

聲稱來源地：愛爾蘭

藥物管制分類：非處方藥物

主要有效成分：

‧甘珀酸鈉(溫和消炎)

不含強效管制成分

適用年齡：3歲或以上

7. 佐藤口炎靈（止痛消炎口腔膏）8g (HK-35587)

售價：$65

聲稱來源地：日本

藥物管制分類：非處方藥物

主要有效成分：

‧甘草次酸

‧西呲氯銨

溫和消炎，不含強效管制成分

適用年齡：未標示

8. STADA Kamistad-Gel N 10g (HK-53818)

售價：$61

聲稱來源地：德國

藥物管制分類：監督售賣藥物

主要有效成分：

‧利多卡因(麻醉藥)

‧洋甘菊萃取物，須藥劑師監督售賣

適用年齡：12歲或以上

9. 尚護健口健樂痱滋啫喱0.3ml

售價：$29.9

聲稱來源地：美國

藥物管制分類：監督售賣藥物

主要有效成分：

‧物理屏障醫療器械，對硫磺敏感者切必使用

適用年齡：12歲或以上

10. 尚護健口健樂兒童痱滋啫喱10ml

售價：$65

聲稱來源地：瑞士

藥物管制分類：監督售賣藥物

主要有效成分：

‧物理屏障型/醫療器械

‧含潛在香料致敏物(芳樟醇及檸檬烯)

適用年齡：6歲或以上

2款高風險處方藥可致口腔真菌感染

在成分安全性測試方面，10款產品中有2款（EUROCORT「口腔療」糊劑、Oramedy腔痊口腔膏）被檢出含有處方類固醇 「曲安奈德」。此成分屬《藥劑業及毒藥條例》下的處方藥物，必須由醫生診斷後開具，絕不可自行購買使用。長期或不當使用可能抑制免疫系統，引致口腔真菌感染等不良反應。

報告明確指出，這兩款產品 「不應自行選購」 。消費者切勿購買此類未經醫生處方的強效藥品。

水楊酸成分16歲或以下兒童禁用

另外，有2款產品（保治靈口腔止痛軟膏、正美得口樂特效口腔內膏）含有 「水楊酸膽鹼」 。此成分對16歲或以下兒童可能引發罕見但嚴重的雷爾氏綜合症，損害腦部和肝臟，屬兒童禁用成分。因此，報告明確標示這兩款產品不適合兒童使用。

兩款含麻醉劑屬「第1部毒藥」

測試還發現，有兩款產品（EUROCORT「口腔療」糊劑、STADA Kamistad-Gel N）含有局部麻醉劑 「利多卡因」 ，此成分屬於第1部毒藥，須在藥劑師監督下於藥房售賣。

報告警示，該成分僅能暫時阻斷痛覺神經，並無消炎或治療作用，過量塗抹可能導致藥物經黏膜吸收，引起全身性不良反應。

3款成分溫和安全之選

報告中確認有3款產品不含上述高風險管制成分，其有效成分較為溫和：



【特快靈口腔軟膏】含非類固醇消炎藥「鹽酸芐達明」及殺菌劑「西吡氯銨」，具消炎殺菌功效，6歲以上適用。

【唇疹消透明啫喱膏】含「甘珀酸鈉」，為甘草衍生物，能溫和消炎並形成保護膜，3歲以上適用。

【佐藤口炎靈】含「甘草次酸」，同樣具消炎作用。

3款含潛在致敏成分

除了高風險管制成分，報告提醒，即使是標示為「醫療器械」的產品，也可能含有致敏物。包括：

尚護健口健樂痱滋啫喱：標明對硫磺過敏者勿用。

尚護健口健樂兒童痱滋啫喱：含有潛在致敏香料芳樟醇及檸檬烯。

保治靈口腔止痛軟膏：含有薄荷醇，蠶豆症（G6PD缺乏症）患者使用前需諮詢醫生。

消委會提醒，過敏體質者在選購前務必仔細閱讀產品成分列表。

標籤與用法說明模糊 易致過量使用

藥品用法標示模糊，易致過量使用。消委會發現，僅有3款產品（保治靈、特快靈、STADA Kamistad-Gel N）在包裝上清晰說明具體用量，例如：擠出「約半厘米或1厘米」用量。其餘產品僅使用「適量」或「厚厚地塗抹」等模糊字眼，容易導致使用者用藥過量，增加藥物不良反應的風險。

藥劑師建議，外用藥膏只需薄塗一層覆蓋傷口即可，過量無助康復，反增身體吸收藥物的風險。

實用選購建議

消委會建議，市民購買痱滋膏前，應先評估自身情況，若是普通復發性痱滋（阿弗他潰瘍），可嘗試上述3款溫和產品或保護型啫喱。若情況嚴重，如潰瘍面積大（>1cm）、數量多（>3個）、疼痛劇烈、或持續超過2至3周未癒合，應立即就醫。

其次，對症選擇痱滋膏，選購時務必仔細閱讀成分標籤，避開「曲安奈德」（類固醇）和「水楊酸膽鹼」等高風險成分。對於普通成人，可優先考慮成分溫和的特快靈、唇疹消或佐藤口炎靈。選擇含非類固醇消炎藥（鹽酸芐達明） 或甘草提取物（甘珀酸鈉、甘草次酸） 的產品，均有助消炎促癒合。

而使用者若為兒童、孕婦、長期病患者等特殊人群，最安全的做法始終是諮詢醫生或註冊藥劑師，而非自行用藥。

消委會亦建議大家，對抗預防痱滋從日常護理做起。保持口腔衛生，使用軟毛牙刷；避免辛辣、過熱、酸性食物；減輕壓力，保證睡眠；均衡營養，注意補充維生素B群、鐵、鋅。